ブロックチェーンがAIとIoTの信頼性を高める

あなたが医師を選んだのは、医師があなたと同じようにテクノロジーに精通しているからです。担当医はあなたを失望させません。彼女には専門的な訓練を受けた新しいAI医師アシスタントがおり、これまでに何百万もの医療定期文書を取り込んでいます。医師の忙しいスケジュールを考慮すると、最新の医療的進歩をすべて把握することは人道的には不可能です。
前回の健康診断の際、私は背中の痛みを訴えました。医師はAI医師からのアドバイスを受けて、Big Pharma社の背中の痛みを軽減するカプセルを処方してくれました。AIドキュメントはまた、私の血液圧力が過去1年間でわずかに高い傾向にあることを指摘し、医師にBig Pharmaの高血圧薬を処方するようアドバイスも行いました。
オッケー。この時点で、AIをトレーニングしたニューラル・ネットワークにトレーニングデータを提供したのは誰なのかが疑問に思います。ビッグ・ファーマだったと思いますか？彼らがトレーニング・データの唯一の提供者であれば、私はAI Docの客観性について懐疑的になるでしょう。トレーニング・データの出所や信頼性を知ることなく、このAIボットや他のAIボットからのデータをどのように信頼できるのでしょうか？
この例は少し解釈が過度だと思っているなら、私はあなたを責めません。その通りですが 今日 私たちがデータに持つ信頼性について 少し考察してみましょう特に、AI、IoT、クラウドの観点から考察する時そう言えます。データ、AIベースの推奨事項、IoTセンサーの読み取り値、その他のソースをどのように信頼できるのでしょうか?
この記事では、企業がこれらのテクノロジーを大規模に導入するために必要な信頼という欠けている要素をブロックチェーンが取り込むことで、AI、クラウド、IoT などの新興テクノロジーの導入をいかに加速させるかについて触れます。反対に、ブロックチェーン・ビジネス・ネットワークは、これらのテクノロジーを最新のブロックチェーン・プラットフォームやアプリケーションに統合することでメリットを受けます。Win-Winです。
ブロックチェーンと AI は、業種・業務を再構築する革新的なテクノロジーのほぼすべての最高情報責任者の監視リストに含まれています。どちらのテクノロジーにも計り知れないメリットがありますが、導入には独自の課題も伴います。これらのテクノロジーを個別に取り巻く誇大広告は前例のないものになっていると言ってもいいでしょう。したがって、この2つの要素を統合するという考えは、現代版のITピクシー・ダストに期待されていると見なされるかもしれません。同時に、このマッシュアップについては、賢明であり実用的な論理的に考察する方法があります。
今日、AIはあらゆる意味で一元化されたプロセスになっています。信頼できるビジネス成果を生み出すには、エンド ユーザーは中央機関に最大限の信頼を寄せる必要があります。AIの3つの重要な要素（データ、モデル、分析）を分散化することで、ブロックチェーンは、エンドユーザーがAIベースのビジネス・プロセスを完全に導入し、依存するために必要な信頼と自信を提供することができます。ブロックチェーンがデータ、モデル、分析に信頼をもたらすことでAIを強化する方法を見てみましょう。
Amazon、Apple、Facebook、Google、中国企業のAlibaba、Baidu、Tencentなど、世界有数の注目すべきAIテクノロジー・サービスが集中しています。しかし、ある程度慎重なユーザーは信頼関係を確立するという課題に直面しています。企業はどのようにして、AIが限界を超えていないことをユーザーに保証できるでしょうか。
これらのAIサービスが、合理的な疑いを超えて、企業がデータを取り込んだ後に、いつどのように使用しているかを証明するための、第三者によって検証された「フォレンジックレポート」を生成することができたらと想像してみてください。さらに、許可を与えた場合にのみデータを使用できることを想像してみてください。
ブロックチェーン台帳をデジタル権利管理システムとして使用すると、契約条件、条件、期間に基づいてデータをAIプロバイダーに「ライセンス」させることができます。台帳は、企業がユーザーのデータにアクセスして使用するための証拠と許可を保管するアクセス管理システムとして機能します。
機械学習のための信頼できるデータとトレーニング・モデルの出所を提供する手段としてブロックチェーン・テクノロジーを使用する例を考えてみましょう。このケースでは 果物はリンゴとオレンジのどちらかという質問に答えるための架空のシステムを作成しました
私たちが構築するこの質問応答システムはモデルと呼ばれます。このモデルはトレーニングと呼ばれるプロセスを介して作成されますトレーニングの目標は、質問に正確に答える正確なモデルを作成することです。もちろん、モデルをトレーニングするには、トレーニングするデータを収集する必要があります。この例では、果物の色（光の波長として）と糖度（パーセンテージとして）などを指します。
ブロックチェーンを使用すると、トレーニング・データの出所を追跡できるだけでなく、特定の果物がリンゴとオレンジとみなされる理由の予測につながった証拠の監査証跡を確認できます。また、企業は、果物にリンゴとしてタグ付けする頻度を増やすことで、組織の資産が「水増し」されていないことを証明できます（つまり、2つの果物のうちでより高価なもの）。
欧州連合（EU）は、機械が行った決定はすべて、企業に数十億ドルの損害が発生する可能性のある罰金に関して、容易に説明可能であることを義務付ける法律を採択しました。2018年に施行されたEU一般データ保護規則（GDPR）には、アルゴリズムによって行われた決定の説明を得る権利と、一部のアルゴリズムによる決定を完全に除外する権利が含まれています。
毎秒膨大な量のデータが生成されています。人間が結論を導き出すための基礎として評価および使用できるデータ量よりも多くのデータが生成されています。ただし、AIアプリケーションは、大規模なデータ・セットと多くの変数を評価しながら、それらのタスクや目的に関連する変数について学習したり組み合わせたりすることができます。このような理由から、AIは様々な業種・業務やアプリケーションで採用され続けており、私たちはその成果にますます依存しています。ただし、AIによって行われる決定はすべて人間によって検証されることが不可欠です。
ブロックチェーンは、これらの結果や決定の出所、透明性、理解、説明を明確にするのに役立ちます。意思決定と関連するデータ・ポイントがブロックチェーン上のトランザクションを通じて記録される場合、ブロックチェーンの固有の属性により、監査がはるかに簡単になります。ブロックチェーンはネットワーク内のトランザクションに信頼をもたらす重要なテクノロジーです。したがって、AIの意思決定にブロックチェーンを導入することは、AIから導き出された意思決定と結果を完全に信頼するために必要な透明性を実現するために必要な要素となる可能性があります。
10億を超えるインテリジェントな接続デバイスが、すでに今日のIoT（モノのインターネット）の一部となっています。さらに何千億ものコストが予想されるため、エレクトロニクス業界やその他多くの業種・業務にわたってトランスフォーメーションが行われる段階に来ています。
IoTの進歩により、業種・業務ではデータを取得し、洞察を得て、データに基づいて意思決定を行うことができるようになりました。そのため、得られる情報には多くの「信頼」があります。しかし 問題の本当のところは これらのデータがどこから来たのかを本当に知っているのか そして検証できないデータに基づいて意思決定や取引を行うべきなのかということです
たとえば、気象データは本当に大西洋のセンサーからのものなのか、それとも輸送コンテナが実際に合意された温度制限を超えていなかったのでしょうか。IoT（モノのインターネット）のユースケースは膨大ですが、信頼に関する同じ問題を共有しています。
IoT（モノのインターネット）とブロックチェーンを使用して、取得したデータに真の信頼性をもたらすことができます。根底にある考え方は、デバイスの作成時に、ライフサイクル全体を通じてブロックチェーンを用いて検証・確認できるIDを提供することです。デバイスIDプロトコルとレピュテーション・システムに依存するブロックチェーン・テクノロジー機能には、IoTシステムの大きな可能性があります。デバイスIDプロトコルを使用すると、各デバイスが独自のブロックチェーン公開鍵を持ち、暗号化された課題と応答メッセージを他のデバイスに送信できるため、デバイスが自社のIDを確実に制御できるようになります。さらに、アイデンティティを持つデバイスは、ブロックチェーンによって追跡される評判や履歴を構築することができる。
スマート コントラクトは、ブロックチェーン ネットワークのビジネス ロジックを表します。トランザクションが提案されると、これらのスマート・コントラクトは、ネットワークによって設定されたガイドラインに従って自律的に実行されます。IoT（モノのインターネット）ネットワークでは、スマート・コントラクトが、取引ややり取りに自動化された調整と承認を提供することで、極めて重要な役割を果たすことができます。IoT（モノのインターネット）の背後にある当初のアイデアは、データを表面化し、適切なタイミングで実行可能な洞察を得ることでした。
例えば、スマート・ホームは現在のものであり、ほとんどすべてを接続することができます。実際、IoT（モノのインターネット）では、何か問題が発生した場合、これらのIoT（モノのインターネット）デバイスは新しい部品の注文などのアクションを取ることもできます。行動を管理する 方法が必要です。これらのデバイスによって実行される処理であり、スマート コントラクトはそれを実現する優れた方法です。
ニューヨークのブルックリンで私が追跡した進行中の実験では、あるコミュニティがブロックチェーンを使用して太陽エネルギーの生産量を記録し、余った再生可能エネルギー・クレジットを購入できるようにしています。デバイス自体にはアイデンティティーがあり、記録と交換の履歴を通じて評判を築いています。ブロックチェーンを通じて、人々は購買力をより簡単に集約し、保守の負担を共有し、デバイスが実際の太陽光生産量を記録していることを信頼できるようになります。
IoT（モノのインターネット）が次に進むと、その導入が拡大し続けるにつれて、デバイスとデバイスによって実行されるアクションを自律的に管理する機能が不可欠になります。ブロックチェーンとスマートコントラクトは、これらの機能をIoTに統合するのに適した立場にあります。
ブロックチェーンは、IoT、AI、クラウドなどのテクノロジーと関連しています。それは、現在これらのテクノロジーに欠けている信頼という要素を実現する手段を備えています。信頼はユーザーのダイバーシティーによって得られます。
管理者が1人のデータベースとは異なり、ブロックチェーンでは、一連の多様な管理者がデータを「監視」できるため、管理者1人が悪意を持って、または誤ってデータを変更したり削除したりすることはできません。そして、管理者がコンセンサスに達すると、データは互いに「連鎖」し、暗号的に耐改ざん性の台帳を形成するブロックで保護されます。
AI、IoT、クラウドがブロックチェーンを使用して、これらのシステムから使用されるデータと関連するデータの出所、証明、権限を追跡すると、データの信頼性が飛躍的に高まります。この信頼により、侵害を恐れることなくIoT、AI、クラウドを導入できるようになり、日常生活をより良いものに変える新しい時代の到来を告げるでしょう。
データを信頼しましょう...小さなブロックチェーンを追加したうえで
Hyperledger Fabricは、業界戦略とともにエンタープライズグレードのアプリケーションを開発するためのオープンソースのモジュール型ブロックチェーン・フレームワークです。
官公庁・自治体や企業および機関はブロックチェーンを使用することで、デジタルIDと認証情報のための安全で信頼できるインフラストラクチャーを実現しています。
The Home Depot社は、IBM Blockchainテクノロジーを導入することで、ベンダーとの紛争を解決し、サプライチェーンの効率を向上させています。
IPwe社はIBM BlockchainとAIを使用することで、透明性の高いグローバルな特許市場を構築し、IBMの支援を受けながら可視性と柔軟性を高めています。
IBM Blockchainを使用して、回復力と透明性がある信頼できるサプライチェーンを構築し、業界をリードするソリューションで事業オペレーションの変革、プロセスの合理化、信頼性の強化を実現します。