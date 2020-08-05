ブロックチェーンがAIとIoTの信頼性を高める

10億を超えるインテリジェントな接続デバイスが、すでに今日のIoT（モノのインターネット）の一部となっています。さらに何千億ものコストが予想されるため、エレクトロニクス業界やその他多くの業種・業務にわたってトランスフォーメーションが行われる段階に来ています。

IoTの進歩により、業種・業務ではデータを取得し、洞察を得て、データに基づいて意思決定を行うことができるようになりました。そのため、得られる情報には多くの「信頼」があります。しかし 問題の本当のところは これらのデータがどこから来たのかを本当に知っているのか そして検証できないデータに基づいて意思決定や取引を行うべきなのかということです

たとえば、気象データは本当に大西洋のセンサーからのものなのか、それとも輸送コンテナが実際に合意された温度制限を超えていなかったのでしょうか。IoT（モノのインターネット）のユースケースは膨大ですが、信頼に関する同じ問題を共有しています。

IoT（モノのインターネット）とブロックチェーンを使用して、取得したデータに真の信頼性をもたらすことができます。根底にある考え方は、デバイスの作成時に、ライフサイクル全体を通じてブロックチェーンを用いて検証・確認できるIDを提供することです。デバイスIDプロトコルとレピュテーション・システムに依存するブロックチェーン・テクノロジー機能には、IoTシステムの大きな可能性があります。デバイスIDプロトコルを使用すると、各デバイスが独自のブロックチェーン公開鍵を持ち、暗号化された課題と応答メッセージを他のデバイスに送信できるため、デバイスが自社のIDを確実に制御できるようになります。さらに、アイデンティティを持つデバイスは、ブロックチェーンによって追跡される評判や履歴を構築することができる。

スマート コントラクトは、ブロックチェーン ネットワークのビジネス ロジックを表します。トランザクションが提案されると、これらのスマート・コントラクトは、ネットワークによって設定されたガイドラインに従って自律的に実行されます。IoT（モノのインターネット）ネットワークでは、スマート・コントラクトが、取引ややり取りに自動化された調整と承認を提供することで、極めて重要な役割を果たすことができます。IoT（モノのインターネット）の背後にある当初のアイデアは、データを表面化し、適切なタイミングで実行可能な洞察を得ることでした。

例えば、スマート・ホームは現在のものであり、ほとんどすべてを接続することができます。実際、IoT（モノのインターネット）では、何か問題が発生した場合、これらのIoT（モノのインターネット）デバイスは新しい部品の注文などのアクションを取ることもできます。行動を管理する 方法が必要です。これらのデバイスによって実行される処理であり、スマート コントラクトはそれを実現する優れた方法です。

ニューヨークのブルックリンで私が追跡した進行中の実験では、あるコミュニティがブロックチェーンを使用して太陽エネルギーの生産量を記録し、余った再生可能エネルギー・クレジットを購入できるようにしています。デバイス自体にはアイデンティティーがあり、記録と交換の履歴を通じて評判を築いています。ブロックチェーンを通じて、人々は購買力をより簡単に集約し、保守の負担を共有し、デバイスが実際の太陽光生産量を記録していることを信頼できるようになります。

IoT（モノのインターネット）が次に進むと、その導入が拡大し続けるにつれて、デバイスとデバイスによって実行されるアクションを自律的に管理する機能が不可欠になります。ブロックチェーンとスマートコントラクトは、これらの機能をIoTに統合するのに適した立場にあります。