ブロックチェーンのスマート・コントラクトとは

スマート・コントラクトは、ブロックチェーンに保存されたデジタル・コントラクトであり、所定の条件が満たされた場合に自動的に実行されます
定義されたスマート・コントラクト

スマート・コントラクトは、ブロックチェーンに保存されたプログラムであり、所定の条件が満たされた場合に実行されます。 これらは通常、契約の実行を自動化するために使用されるため、すべての参加者は、仲介者の関与や時間の損失なしに、結果を即座に確認できます。 また、ワークフローを自動化し、条件が満たされた場合に次のアクションをトリガーすることもできます。

スマート・コントラクトの仕組み

スマート・コントラクトは、ブロックチェーン上のコードに記述された、 単純な「if / when…then…（～なら、～する）」式の文章に従うことで機能します。 コンピューターのネットワークは、所定の条件が満たされ、検証されたときにアクションを実行します。  これらのアクションには、適切な関係者への資金の解放、車両の登録、通知の送信、またはチケットの発行が含まれる場合があります。 トランザクションが完了すると、ブロックチェーンが更新されます。 つまり、トランザクションを変更することはできず、許可を与えられた当事者のみが結果を見ることができます。

スマート・コントラクト内では、タスクが満足に完了すると参加者に満足させるために必要な数の規定が存在する可能性があります。 条件を確立するには、参加者はトランザクションとそのデータがブロックチェーンでどのように表されるかを決定し、それらのトランザクションを管理する「if / when ... then…」ルールに同意し、 考えられるすべての例外を調査し、紛争を解決するためのフレームワークを定義する必要があります 。

その後、スマート・コントラクトは開発者によってプログラムすることができます。ただし、ビジネスにブロックチェーンを使用する組織は、スマート・コントラクトの構造化を簡素化するために、テンプレート、Webインターフェイス、およびその他のオンライン・ツールを提供することが増えています。

スマート・コントラクトのメリット
速度、効率、および正確度

条件が満たされると、契約は直ちに実行されます。 スマート・コントラクトはデジタルで自動化されているため、処理する事務処理がなく、ドキュメントを手動で入力することでしばしば発生するエラーの調整に時間を費やすこともありません。
信頼と明快さ

第三者が関与しておらず、トランザクションの暗号化された記録が参加者間で共有されているため、個人的な利益のために情報が変更されているかどうかを疑う必要はありません。
セキュリティー

ブロックチェーン・トランザクション・レコードは暗号化されているため、ハッキングが非常に困難です。 さらに、各レコードは分散型台帳の前後のレコードに接続されているため、ハッカーはチェーン全体を変更して1つのレコードを変更する必要があります。
節約

スマート・コントラクトは、トランザクションを処理するための仲介者の必要性を排除し、ひいては、それに関連する時間的な遅延と料金を排除します。
スマート・コントラクトの適用

アクティブ・ブロックチェーン・ソリューションの中のスマート・コントラクトから企業がどう利益を受けるのかの詳細はこちら

医薬品の効能を保護

 医薬品の効能を保護

SonocoとIBMは、サプライチェーンの透明性を高めることにより、救命のための医薬品の輸送で生じる問題の軽減に取り組んでいます。 IBM Blockchain Transparent Supplyを搭載したPharma Portalは、サプライチェーン全体で温度制御された医薬品を追跡するブロックチェーン・ベースのプラットフォームであり、複数の当事者に信用され、信頼できる正確なデータを提供します。
IBM Blockchain Transparent Supplyの詳細はこちら 小売店とサプライヤーの関係における信頼性の向上

Home Depotは、ブロックチェーン上のスマート・コントラクトを使用して、ベンダーとの紛争を迅速に解決しています。 リアルタイムのコミュニケーションとサプライチェーンの可視性の向上を通じて、サプライチェーンとの関係を強化し、重要な作業とイノベーションに費やす時間を増やしています。

 Home Depotがどのように信頼を築くのかの詳細はこちら 国際貿易をより速く、より効率的にする

IBM Blockchainによって招集された貿易金融ネットワークであるwe.tradeに参加することにより、企業はグローバルな貿易に対する信頼のエコシステムを構築しています。 ブロックチェーン・ベースのプラットフォームとして、we.tradeは標準化されたルールと簡素化された取引オプションを使用して、摩擦とリスクを軽減すると同時に、取引プロセスを容易にし、参加企業と銀行の取引機会を拡大します。

 ブロックチェーンのトレード・ファイナンス・ソリューションの詳細はこちら
