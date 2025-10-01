ブロックチェーンのスマート・コントラクトとは

スマート・コントラクトは、ブロックチェーン上のコードに記述された、 単純な「if / when…then…（～なら、～する）」式の文章に従うことで機能します。 コンピューターのネットワークは、所定の条件が満たされ、検証されたときにアクションを実行します。 これらのアクションには、適切な関係者への資金の解放、車両の登録、通知の送信、またはチケットの発行が含まれる場合があります。 トランザクションが完了すると、ブロックチェーンが更新されます。 つまり、トランザクションを変更することはできず、許可を与えられた当事者のみが結果を見ることができます。

スマート・コントラクト内では、タスクが満足に完了すると参加者に満足させるために必要な数の規定が存在する可能性があります。 条件を確立するには、参加者はトランザクションとそのデータがブロックチェーンでどのように表されるかを決定し、それらのトランザクションを管理する「if / when ... then…」ルールに同意し、 考えられるすべての例外を調査し、紛争を解決するためのフレームワークを定義する必要があります 。

その後、スマート・コントラクトは開発者によってプログラムすることができます。ただし、ビジネスにブロックチェーンを使用する組織は、スマート・コントラクトの構造化を簡素化するために、テンプレート、Webインターフェイス、およびその他のオンライン・ツールを提供することが増えています。