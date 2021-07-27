ブロックチェーンのメリットは、ビジネス・ネットワーク全体で共有されるデータのトレーサビリティーを向上させることで、メンバー組織間の信頼、セキュリティー、透明性を高め、新たな効率性を通じてコスト削減を実現することです。
ビジネス向けブロックチェーンは、許可されたメンバーだけがアクセスできる、変更や改ざん不可能な共有台帳を使用します。ネットワーク・メンバーは、各組織またはメンバーが表示できる情報と、各組織またはメンバーが実行できるアクションを管理します。ブロックチェーンは「トラストレス」ネットワークと呼ばれることもあります。これは、ビジネス・パートナーがお互いを信頼していないという意味ではなく、信頼する必要がないという意味です。
この信頼は、ブロックチェーンの強化されたセキュリティー、より高い透明性、即時のトレーサビリティーに基づいて構築されています。ブロックチェーンは、信頼性の問題を超えて、速度、効率、オートメーションの度合いの向上によるコスト削減など、さらに多くのビジネス上のメリットをもたらします。ブロックチェーンは、事務処理とエラーを大幅に削減することで、諸経費と取引コストを大幅に削減し、サード・パーティーや仲介者による取引の検証の必要性を減らすか、なくします。
貴社のデータは機密性が高く、極めて重要です。ブロックチェーンは重要な情報に対する見方を大きく変えることができます。ブロックチェーンは、変更不可能でエンドツーエンドで暗号化された記録を作成することで、詐欺や不正な活動を防ぐのに役立ちます。
個人データを匿名化し、アクセスを防止する権限を使用することで、ブロックチェーン上のプライバシーの問題に対処できます。単一のサーバーではなくコンピューターのネットワークに情報が保存されるため、ハッカーがデータにアクセスすることが困難になります。
ブロックチェーンがなければ、各組織は個別のデータベースを保持する必要があります。ブロックチェーンは分散型台帳を使用するため、取引とデータが複数の場所に同一に記録されます。
許可されたアクセス権を持つすべてのネットワーク参加者は同時に同じ情報を参照できるため、完全な透明性が確保されます。すべての取引は不変的に記録され、時間と日付がスタンプされます。この機能により、メンバーは取引の履歴全体を閲覧でき、詐欺の機会を事実上排除できます。
ブロックチェーンは、資産の流通過程のあらゆる段階でその出所を記録する監査証跡を作成します。消費者が製品を取り巻く環境問題や人権問題を懸念している業界、あるいは偽造や詐欺に悩まされている業界では、これが証拠の機能を果たします。
ブロックチェーンを使用すると、来歴に関するデータを顧客と直接共有することが可能になります。トレーサビリティー・データは、製品が輸送を待つために積み込みドックに置かれているなど、サプライチェーンの弱点を明らかにすることもできます。
従来の紙を多用するプロセスは時間がかかり、人為的ミスが発生しやすく、サード・パーティーによる仲介が必要になることもよくあります。ブロックチェーンを使用してこれらのプロセスを合理化することで、取引をより迅速かつ効率的に完了できます。
取引の詳細とともに文書をブロックチェーンに保存できるため、書面でやり取りする必要がなくなります。複数の元帳を調整する必要がないため、清算と決済が格段に速くなります。
「スマート・コントラクト」は取引を自動化し、効率をさらに高めてプロセスをスピードアップします。事前に指定された条件が満たされると、取引またはプロセスの次のステップが自動的にトリガーされます。
スマート・コントラクトにより、契約条件の履行を確認するための人的介入とサード・パーティーへの依存が軽減されます。例えば、保険契約の場合、顧客が請求に必要な書類をすべて提出すると、システムが自動的に請求を解決して支払います。
取引先間の信頼関係の構築、エンドツーエンドの可視性の提供、プロセスの合理化、ブロックチェーンによる問題の迅速な解決はすべて、より強力で回復力のあるサプライチェーンとより良いビジネス関係につながります。さらに、参加者は混乱が発生した場合に、より早く行動することができます。食品業界では、ブロックチェーンは食品の安全性と鮮度を確保し、廃棄物を削減するのに役立ちます。汚染が発生した場合、日単位ではなく数秒単位で食品の供給元を遡って追跡できます。
金融機関が古いプロセスと書類をブロックチェーンに置き換えると、いくつかのメリットが実現します。これらのメリットには、摩擦や遅延の排除、国際貿易、貿易金融、清算および決済、消費者向け銀行業務、融資、その他の取引を含む業界全体の業務効率の向上が含まれます。
データ侵害に悩まされている医療業界において、ブロックチェーンは患者データのセキュリティーを向上させると同時に、医療提供者、支払者、研究者間での記録の共有を容易にするのにも役立ちます。アクセス・コントロールは患者側にあるため、信頼が高まります。
医薬品がサプライチェーンを移動するすべての段階で、システムはすべてのアクションを記録します。結果として得られる監査証跡により、商品を原産地から薬局または小売店まで追跡できるようになり、偽造を防止し、メーカーがリコールされた製品を数秒で見つけられるようになります。
ブロックチェーンは、政府がよりスマートに業務を遂行し、より迅速に革新を進めるのに役立ちます。国民と政府機関の間でデータを安全に共有することで、規制遵守、契約管理、ID管理、国民サービスに対する不変の監査証跡を提供しながら、信頼を高めることができます。
保険会社は、ブロックチェーンとスマート・コントラクトを使用して、引受や保険金支払いなどの手作業と紙ベースのプロセスを自動化し、スピードと効率を高め、コストを削減しています。ブロックチェーンの高速かつ検証可能なデータ交換は、詐欺や不正使用の削減に役立ちます。
受賞歴のあるIBM® Blockchainプラットフォームは、さまざまなクラウド環境でHyperledger Fabricを実行するために使用できる最も包括的なブロックチェーン・ソフトウェア、サービス、ツール、サンプル・コードを兼ね備えています。
業界をリードするブロックチェーン・サービス・プロバイダーと共創します。IBMコンサルティングは、最高のテクノロジーを基盤としたスケーラブルなビジネス・ネットワークの構築をお手伝いします。
IBM® Blockchain Transparent Supplyを使用してブロックチェーン・エコシステムを構築し、サプライチェーン・パートナーとデータを共有することで、より効率的で信頼に基づいた取引を実現できます。
成長への目に見えない障壁を取り除き、ネットワークを結集する当社の専門知識を活用して貿易と貿易金融を改革するか、業界をリードするプラットフォームであるwe.tradeにご参加ください。
よりスマートで、より安全で、より持続可能な食品システムを構築します。IBM® Food Trustは、許可された永続的な共有データ記録を使用して、食品供給ネットワークの参加者を結び付けることができる唯一のネットワークです。
サプライヤー管理を変革し、リスクを軽減するために構築されたブロックチェーン・ネットワークであるTrust Your Supplierを使用して、サプライヤーの検出とオンボーディングを加速します。
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suiteは、AI駆動型の最適化・自動化ソリューションです。 このスイートは、従来型のトランスフォーメーションを進める中で起きるサプライチェーンの混乱の解決に苦慮している企業向けに設計されており、実用的なインサイト、よりスマートなワークフロー、インテリジェントな自動化を通じて供給ネットワークのレジリエンスとサステナビリティーを向上させ、俊敏性を高めながら、価値実現までの時間を短縮します。