ビジネス向けブロックチェーンは、許可されたメンバーだけがアクセスできる、変更や改ざん不可能な共有台帳を使用します。ネットワーク・メンバーは、各組織またはメンバーが表示できる情報と、各組織またはメンバーが実行できるアクションを管理します。ブロックチェーンは「トラストレス」ネットワークと呼ばれることもあります。これは、ビジネス・パートナーがお互いを信頼していないという意味ではなく、信頼する必要がないという意味です。

この信頼は、ブロックチェーンの強化されたセキュリティー、より高い透明性、即時のトレーサビリティーに基づいて構築されています。ブロックチェーンは、信頼性の問題を超えて、速度、効率、オートメーションの度合いの向上によるコスト削減など、さらに多くのビジネス上のメリットをもたらします。ブロックチェーンは、事務処理とエラーを大幅に削減することで、諸経費と取引コストを大幅に削減し、サード・パーティーや仲介者による取引の検証の必要性を減らすか、なくします。