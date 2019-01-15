多くの場合、企業は本格的な取り組みを開始する前に、IoT（モノのインターネット）のストラテジーを実験します。PoC（概念実証）は、ストラテジーを改良するのに役立つ低コストで低リスクのアプローチです。しかし、IoT POCやパイロットスタディを成功裏に実施した企業の多くは、生産モデルへの移行する際に驚きます。プロジェクトがスケールアップすると、困難が発生します。少数の接続されたデバイスからのデータ・ストリームは管理しやすい場合がありますが、オンライン化されるデバイスが増えるにつれて、ストレージが問題になる可能性があります。

接続されたデバイスによって生成されたすべてのデータを無期限にそのままにし続けるのは現実的ではありません。まず、ストレージ・コストはすぐに制御不能に陥ります。また、データを持つためだけにデータを取得することにはほとんど意味がありません。

むしろ、データは特定のことを達成するために必要です。例えば、問題の解決、運用効率の改善、機器のメンテナンスの合理化、無駄の削減などです。データを本当に活用したいのであれば、つまりパターンや傾向、改善すべき領域を特定するために、そのデータの管理方法を理解する必要があります。