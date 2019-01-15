データは、ビジネスに大きな影響を与える可能性のある形で保存されています。データは基本的に単独で存在するため、IoTの導入を始めたばかりのときから問題まで考えなければならない問題があります。次のような疑問が生じます。
以下では、データ管理こそが実行可能なIoT（モノのインターネット）ストラテジーの鍵となる理由と、押し寄せる膨大なデータを管理するための最初の一歩について掘り下げます。（IoT（モノのインターネット）ジャーニー全体の詳細については、私の他のブログ記事、IoTデータから最大の価値を得るための4つのステップをご覧ください。）
多くの場合、企業は本格的な取り組みを開始する前に、IoT（モノのインターネット）のストラテジーを実験します。PoC（概念実証）は、ストラテジーを改良するのに役立つ低コストで低リスクのアプローチです。しかし、IoT POCやパイロットスタディを成功裏に実施した企業の多くは、生産モデルへの移行する際に驚きます。プロジェクトがスケールアップすると、困難が発生します。少数の接続されたデバイスからのデータ・ストリームは管理しやすい場合がありますが、オンライン化されるデバイスが増えるにつれて、ストレージが問題になる可能性があります。
接続されたデバイスによって生成されたすべてのデータを無期限にそのままにし続けるのは現実的ではありません。まず、ストレージ・コストはすぐに制御不能に陥ります。また、データを持つためだけにデータを取得することにはほとんど意味がありません。
むしろ、データは特定のことを達成するために必要です。例えば、問題の解決、運用効率の改善、機器のメンテナンスの合理化、無駄の削減などです。データを本当に活用したいのであれば、つまりパターンや傾向、改善すべき領域を特定するために、そのデータの管理方法を理解する必要があります。
例えば、建物の照明がどのようにエネルギーを消費するかを理解したいとします。建物の計測は良い最初のステップです。しかし、接続されたビルは、大気圧力から高度、気温に至るまで、多くの要因に関するリアルタイムのデータを収集します。その情報のほとんどは、照明がエネルギー料金にどのような影響を与えるかを理解する上で重要ではありません。
ただし、空の部屋の照明が常時オンしているかどうかを知っておくと便利です。または、明るい日にはアナト削減できるかどうかも考慮する必要があります。データ管理とは、利用可能なデータ全体を取得し、それをいくつかの特定のメトリクスに絞り込むプロセスです。IoT（モノのインターネット）プラットフォームは、これらのパラメーターを設定および維持し、それに応じてデータを保管するのに役立ちます。
上記の照明の例のように、特定の問題を解決しようとする場合は、異なるデータ・セットが互いにどのように相関しているかを理解する必要があります。
例えば、照明がオンかオフかを知るには、IoT（モノのインターネット）デバイスからのリアルタイムデータが必要です。また、部屋が空か、それともいっぱいかを知ることや、部屋内の自然光だけで十分なのかどうかを知ることもできます。その情報は短期ストレージに属し、簡単にアクセスできます。
また、パターンを特定するために、いくつかの履歴データにアクセスする必要もあります。6か月前に照明でオートタイム・タイムを実験したとき、エネルギー・コストにどのような影響がありましたか。施設が最も忙しい時間帯と静かな時間帯はいつですか。この変化は季節的なものですか。業種によっては、こうしたデータポイントを数か月ごとに利用することもあります。したがって、それらを長期的な分析ウェアハウスに保管することが合理的です。そこでは、短期施設よりもコストが低くなります。
リアルタイムデータと履歴データの両方に対して高度な分析を実行することで、施設のパフォーマンスをより総合的に理解できるようになります。また、問題が発生する前に積極的に解決策を実施することもできます。
このようにデータを分割すると、両方の長所を活用することもできます。デバイスを接続すると、IoT（モノのインターネット）データが短期的に保管されます。そこでは、このリアルタイムの情報を処理するために必要なスピードと性能も得られます。その他の即時性の低いデータは、より大容量で、より少ないコストで長期のストレージに保存できます。
IoTユースケースを開発するときは、データ戦略を検討する必要があります。適切なプラットフォームを選択することも重要です。データ・ストレージを最適化できるソリューションが必要です。多層的なデータ・アプローチを備えたパートナーを見つけることをお勧めします。そうすることで、コストを最適化し、IoT（モノのインターネット）への投資からより大きな利益を得ることができます。また、
プラットフォームについてさらに詳しく知りたい場合は、最近のForrester社レポート「The Forrester Wave™：Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018」をお読みください。これは、産業用モノのインターネット（IIoT）ソフトウェアプラットフォームプロバイダーを対象とした24の基準による評価です。
著者について：トレーニングを受けたエンジニアであり、生涯にわたってテクノロジー愛好家でもあるJiani Zhangは、IBM Watson IoT Platformのオファリング・マネジメント担当プログラム・ディレクターです。この職務において、顧客エンゲージメントを主導し、プラットフォーム・テクノロジーの開発を指導ました。そのいずれもクライアントのビジネス成果の実現を支援しています。この役職に就く前には、Jianiは産業用IoT（モノのインターネット）に焦点を当てたオファリング・ストラテジーおよび管理チームを率いていました。また、IoTの専門知識をさらに充実させるために、IBMのIoTリーダーシップ・チームのオリジナル・メンバーも務めました。彼女のテクノロジーの専門知識は、製品の設計と開発から管理、コンサルティングまで多岐にわたります。
Jianiは、カリフォルニア大学バークレー校で電気工学とコンピュータ・サイエンスの学士号を取得し、UCLA Anderson でテクノロジー管理を専門としたMBA を取得しています。
