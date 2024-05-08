ネットワークの最適化とは

ネットワーク・プロトコルの構成もネットワーク・パフォーマンスに影響を与えます。ネットワークTCP/IP設定を調整することで、パケットのサイズと輻輳制御メカニズムを決定できるため、遅延を削減し、ネットワークの信頼性を高めることができます。TCP/IPの最適化にはウィンドウのサイズ変更も含まれます。TCPプロトコルは、データの高速送信者が低速の受信者を追い越さないように設計されています。これを行うために、送信者は1つ以上のセグメントでデータを受信者に送信し、受信者はそれらのセグメントを確認します。受信者がその確認応答を送信すると、送信者に送信すべきデータ量を指示します。これが、ウィンドウ・サイズです。ネットワーク機器が過負荷にならないようにウィンドウを適切なサイズに調整することで、ネットワーク全体のパフォーマンスを向上させることができます。



伝送制御プロトコル（TCP）は、主にインターネット上で使用されますが、他にもユーザー・データグラム・プロトコル（UDP）があります。TCPは接続ベースのプロトコルで、UDPは接続なしのプロトコルです。比較すると、UDPはTCPよりも高速ですが、UDPは損失したデータ・パケットの再送信はできません。TCPは一般的に信頼性の高いプロトコルです。



組織は、IPをIPv4からIPv6に変更することもできます。IPv4は32ビットのアドレスを使用し、IPv6は128ビットのアドレスを使用します。今日のインターネットで必要とされる一意のIPアドレスの数は急増していますが、これにより、さらに多くのアドレスを追加できます。



IPv6にはIPv4に比べて他の点でも改善が加えられています。たとえば、IPv6では、データ・パケットを複数のデバイスに一度に送信するマルチキャストがネイティブに可能になり、ネイティブのエンドツーエンド暗号化にIPsecを使用することでネットワーク・セキュリティのレイヤーが組み込まれています。