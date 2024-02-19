5Gは4Gおよび3Gネットワークと同じ無線周波数を利用しますが、特にデジタル・トランスフォーメーション・プロジェクトの一環としてテクノロジーの使用を検討している企業にとって、5Gが優れたものになっている重要な違いがいくつかあります。

速度と遅延

5Gの速度は、4Gおよび3Gネットワークの速度の10倍です。つまり、大きなファイルのダウンロードやクラウドへのデータのバックアップなどの操作は、数分から数時間ではなく1秒未満で完了します。5Gのデータ転送速度は20ギガビット/秒（Gbps）に達し、平均ダウンロード速度は432メガバイト/秒（Mbps）です。5Gのデータ・レートは、モバイル・ゲームから遠隔手術に至るまであらゆるものに影響を及ぼし、非常に大きな変革が期待される主な理由の1つです。

5Gテクノロジーがこのような高速を実現できるのは、以前のネットワークよりも遅延、つまりある地点から別の地点へのデータ移動にかかる時間が、はるかに短いためです。4Gネットワークでは約200ミリ秒の遅延が発生しますが、5Gネットワークでは通常1ミリ秒という低遅延が実現されます。

物理的なフットプリント

5Gのもうひとつの重要な差別化要因は、従来のネットワークよりも小さな送信機を使用しているため、建物、樹木、その他の一般的な物体に目立たないように配置できることです。5Gネットワークのセル（「スモール・セル」）は基本的に、ネットワーク全体を接続するうえで特に重要な役割を果たす基地局です。4Gテクノロジーでは、スモール・セルに相当する、マクロセルというセルを使っており、大きく、必要電力も多くなっていました。

エラー率

5GのMCS（Modulation and Coding Scheme）は、Wi-Fiデバイスからデータを送信するために使われる回路であり、4Gおよび3Gネットワークで使用されるMCSの改良型です。ブロック誤り率（BER）が非常に低くなっています。5Gテクノロジーでエラー率が一定のレベルまで上がると、送信機はエラー率が低下するまで自動的に速度を下げます。 この技術は、速度を犠牲にしてリアルタイムの精度を高めるため、5Gネットワークでのエラー率をほぼゼロにすることができます。

帯域幅

5Gネットワークは、ローバンド、ミッドバンド、ハイバンドを含めて、4Gおよび3Gネットワークよりも幅広い帯域幅で動作します。これは、無線スペクトル・リソースを、以前のネットワークで使用されていたサブ3GHz仕様から100GHz 以上に拡張することによって実現されています。この調整によって、5Gはより広範囲の帯域幅で機能できるようになり、容量とスループットが拡大します。基本的に、こうした技術の進歩によって、単一のネットワークまたはセルに同時に接続できるデバイスの数が増え、デバイスは同時にデータを送受信できるようになります。