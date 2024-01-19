多くの投資決定はESG基準の影響を受けるため、投資家は資産管理に対して新しいアプローチを採用しています。ESG投資、および社会的責任投資（SRI）やインパクト投資などの他の戦略は似ているように見えるかもしれませんが、いくつかの大きな違いがあります。

ESG投資では、従来の財務指標と並行してさまざまなESG要因を考慮しますが、さらに、企業の評価に環境外部性を取り込むという機会とリスク管理の要素もあります。ESG投資に関しては、最終的には財務上の利益が依然として最優先事項です。

SRI（サステナブル投資）は、金銭的利益よりも倫理的な配慮に重点を置いています。たとえば、投資信託や上場投資信託（ETF）の投資対象企業のうちの1社が環境に悪影響を与えるような業界で事業を営んでいる場合、投資家は投資を避けるかもしれません。

インパクト投資は、プラスの成果を最優先する最も慈善的な投資形態であると考えられます。つまり、投資は具体的な社会的利益につながる必要があります。それは、再生可能エネルギーに特化した、あるいはネットゼロ事業を目指しているETFや企業に投資することを意味するかもしれません。

こうした新たな投資戦略を背景に、複数のESGファンドが誕生し、今日の株式市場におけるESGの重要性が高まっていることを示しています。企業にとって、包括的なESG戦略を持つことはもはや贅沢ではなく要件となっており、組織はESG開示に精通しておく必要があります。