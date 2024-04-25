仮想化ツールについて最近学び始めたばかりの場合は、コンテナと仮想マシン（VM）に関するテクノロジーの議論にどのような違いがあるのか疑問に思うかもしれません。

コンテナはクラウドネイティブ開発において主要な要素となっているため、コンテナの正しい理解、そして誤解しやすい点を押さえることが重要です。コンテナとVMはそれぞれ異なる独自の特性を備えていますが、いずれもIT効率を向上させ、アプリケーションの移植性を提供し、DevOpsとソフトウェア開発ライフサイクルを強化するという点では類似しています。