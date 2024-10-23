カーネルは、オペレーティングシステム(OS)の中核を形成し、システムを構成するハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを完全に制御するコンピュータープログラムです。カーネルは、システムを適切に機能させるために不可欠な重要なプロセス間の競合を防ぐのに役立ちます。カーネル コードはコンピュータのメモリに保持され、ソフトウェアとハードウェア間のすべての対話を可能にします。たとえば、入力/出力 (I/O)、CPU とキャッシュの使用率、デバイスの占有率、ファイル システム、ネットワーク ソケットなどです。

Linuxカーネルは、ユーザーがコンピューターと直接対話できるようになった最初のOSの1つであるUnixに代わる無料のOSとして、1991年にLinus Torvalds氏によって開発されました。それ以来、 Linuxカーネルとその後のカーネル バージョンおよびカーネル リリースは、 Linuxディストリビューションにとって重要なものになりました。現在、これらは世界最大級のテクノロジー、ソフトウェア、コンピューティング企業によって使用されています。