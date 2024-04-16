公開日：2024年4月16日
寄稿者：Phill Powell、Ian Smalley
プライベートクラウド・ストレージは、必要なすべてのコンピューティング・リソースが含まれた、1つの企業での使用を目的としたクラウド・コンピューティング環境です。これは、関連する2つのクラウド・ストレージ・オプションの1つであり、もう1つはパブリッククラウド・ストレージです。
プライベートクラウド・ストレージは、次の4つの基本的なタイプのプライベートクラウドに関連します。
このシナリオでは、企業は、ソフトウェア、ハードウェア、その他の必需品の購入から、データセンターの適切な運用の確保、必要なすべてのセキュリティー対策の遵守まで、オンプレミスのプライベートクラウドの運用に関するあらゆる側面に対処します。
ホスト型プライベートクラウド（プライベートクラウド・ホスティングとも呼ばれる）では、CSPがさまざまな資産（クラウド・ストレージのメンテナンスやセキュリティー・ツールなど）を所有および制御します。ホスト型プライベートクラウドは、CSPが管理するサーバー上でオフプレミスで運用されます。ホスト型プライベートクラウドでは、ベアメタル・サーバーを専用サーバーとして使用します。
管理型プライベートクラウドには通常、CSPのデータセンターでホストされている物理ハードウェアが含まれます。ただし、CSPが企業のデータセンターにあるプライベートクラウド・インフラストラクチャーの管理サポート（サポート、アップグレード、メンテナンスを含む）を提供する場合もあります。
仮想プライベートクラウド（VPC）を使用すると、企業は安全な設定内でWebサイトをホストし、コードを実行して、共有クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）リソースにアクセスできるようになります。本質的には、VPCはパブリッククラウド・フレームワーク内でプライベートクラウド環境の使用を可能にします。
シングルテナントのアパートメントが1人の居住者を対象としているのと同様に、プライベートクラウドには、1つの（唯一の）組織が使用するためのシングルテナントのコンピューティング・インフラストラクチャー、環境、インフラストラクチャーが組み込まれています。
プライベートクラウド・ストレージは、アクセスの点でパブリッククラウド・ストレージとは異なります。パブリッククラウド・ストレージを使用する場合、組織はセルフサービス・ポータルを使用して、処理能力やデータ・ストレージなど必要なコンピューティング・リソースをプロビジョニングします。プライベートクラウドでは、リソースは完全に組織の管理下に置かれます。
プライベートクラウド・リソースのホスティングと管理は、さまざまな方法で行うことができます。1つの方法は、企業のオンプレミス・データセンター内にすでに存在するインフラストラクチャーやリソースを利用することです。もう1つは、仮想化ソフトウェアを使ってシングルテナント環境を構築することです。さらにもう1つの方法は、自社またはサードパーティの組織によって構築された、新しい、または別のインフラストラクチャーを使用することです。
どの方法を選択しても、プライベートクラウドのリソースは1つの組織の管理下に置かれます。ただし、プライベートクラウドの場所は、組織の施設のオンプレミスに保持することも、サードパーティにリモート管理を任せ、インターネット経由でアクセスすることもできます（特別な許可がない人は、この特定のインターネットにアクセスできません）。
これらは、プライベートクラウド・ストレージを使用することで得られる数多くのメリットのほんの一部です。
プライベートクラウド・ストレージ・システムは、クラウド・コンピューティングと同じメリットがあります。クラウドとそのクラウド・サービスを「社内」に持ち込み、クラウドの強制的な分離を通じてセキュリティーを強化します。
プライベートクラウド設備は多くの場合、物理的に近い場所にあります。そのため、他の設備との互換性を保ちながら、リアルタイムなサービスを瞬時に提供することができます。これは、他のCSP設備に収容されることが多いパブリッククラウド設備には当てはまりません。CSPは、最大速度とスループットに対して追加料金を請求する場合もあります。
プライベートクラウドは、パブリッククラウド・ストレージではなく、ローカルのオンプレミス・ストレージを提供します。 データがそれほど遠くまで移動しないため、レイテンシーが短縮されます。パブリッククラウド・ストレージ経由でアクセスする必要があるデータと、オンサイトのプライベートクラウド・ストレージから取得できるデータの過程を比較してください。これは、オンプレミス・アプリを起動しようとするときに影響します。
プライベートクラウド・ユーザーは、パブリッククラウド・ユーザーが経験するような制限に悩まされることはありません。組織の希望通りにプライベートクラウドをカスタマイズし、好みのストレージ・テクノロジーを選択できます。
プライベートクラウド・ストレージには考慮が必要なマイナス面もいくつかあります。
組織がプライベートクラウド・ストレージを選択する場合、プライベートクラウド・ストレージの多くの要素がDIY提案であるため、継続的な技術的コミットメントを行うことになります。完全なカスタマイズとは、インテグレーターが多くの決定的な決定を下さなければならないことを意味します。企業のITチームがプライベートクラウド・ストレージの微妙な違いを理解し、すべてのニーズを社内で対処するには、特別なトレーニングや他のリソースの使用も必要になる場合があります。
組織がプライベートクラウド・ストレージ・ソリューションの構築を開始すると、ある意味でアラカルト・メニューからの選択に等しい作業を行っていることがすぐにわかります。企業がプライベートクラウド・ストレージ・システムの機能を拡張するには、より多くのストレージを購入して使用する必要があります。さらに、プライベートクラウド・ストレージ・システムを使用している企業がオンデマンドでスケールアップしたい場合、それがいかに難しいかがすぐにわかります。
プライベートクラウド・ストレージ・システムの構築には、多額の事前投資が必要です。また、システムの問題のトラブルシューティングや、必要に応じて定期的なメンテナンスを行うために、継続的なIT人件費に支払うための専用の予算も必要です。
プライベートクラウド・ストレージをベースにしたソリューションを提供する企業が増えています。
ただし、これは包括的なリストではないことに注意してください。現在、多くのCSPがプライベートクラウド・ストレージの機能を補完するサービスを提供しています。ただし、これらのサービスはプライベートクラウド・ストレージ用に使用できますが、用語の定義を完全に満たす必要があります（たとえば、ストレージはオンプレミス内に配置されているのか、サービスには単一のクライアントからアクセスされるのか、など）。
たとえば、多くの企業がDropboxをプライベートクラウド・ストレージのように使っていますが、このサービスはプラットフォームであってストレージではないため、オンサイトに置くことはできません。ユーザーは誰でもDropboxにプライベートにアクセスできますが、だからといってDropboxがプライベートクラウド・ストレージであるとは限りません。
同様に、メーカー、特に電子機器におけるAppleの卓越性を疑う人はほとんどいないでしょう。確かに、何百万ものユーザーがさまざまなMacデバイスを実行するためにApple iOSを利用しています。それでも、ストレージ分野での主要製品はApple iCloud Driveです。これは、ファイルを簡単に表示して共有できる、高度にプライベート化されたブラウザと言えます。ただし、ファイルはまずプライベート・サーバーではなくiCloudに保存する必要があります。
（同様の反対意見により、Android、Google Drive、Linux、Megaもリストに載せられませんでしたが、いずれもプライベートクラウド・ストレージが提供するサービスを何らかの形で模倣したサービスを提供しています）
プライベートクラウド・ストレージの確立に関心を持つ企業の多くは、プライベートクラウド・ストレージが提供する最適なセキュリティーを重視しています。
このような企業は、ネットワーク・サービスが中断されない、常時稼動するシステムを必要とする場合もあります。さらに、プライベートクラウド・ストレージの特長である高速データ転送速度も必要になることもあります。
この潜在的なユースケースのリストは、すべてを網羅しているわけではありませんが、プライベートクラウド・ストレージ・ソリューションが実現する幅広い機能に触れています。
アプリケーションのモダナイゼーション： プライベートクラウドは、古いレガシー・アプリの更新を支援するためによく利用されます。アプリケーションのモダナイゼーション（ほぼすべての業界で必要になる可能性があります）に加えて、プライベートクラウドは、カスタマイズされたワークロードを管理するように特別に調整できます。
データのプライバシーとコンプライアンス：プライベートクラウドは限られたアクセスしか提供しません。機密個人情報を保護する使命を負っている多くの組織にとって、それはまさに必要なことです。医療関連企業や、規制基準（石油・ガス業界を規制するものなど）に準拠する必要がある事業は、このカテゴリーに分類されます。これは、銀行やその他の金融サービス会社など、機密性の高い顧客データを保護するセキュリティー会社や業界にも当てはまる可能性があります。
エッジ・コンピューティング：エッジ・コンピューティングは、ストレージと演算能力を、データが作成される場所の近くに物理的に配置するコンピューティング・ストラテジーです。医療従事者にとって、その用途は多数あります。ただし、組織は、これらの資産がさらなるデータ侵害やセキュリティー上の脅威にさらされる可能性があることを認識する必要があります。
生成AI：AIの影響が感じられるようになる中、賢明な企業はプライベートクラウドなどのさまざまなクラウド環境で生成AI機能を使用する方法を学んでいます。セキュリティーベースの組織は、生成AIモデルを使用してデータを精査し、プライベートクラウド・インフラストラクチャー内の異常を検出することでメリットを得られ、リアルタイムの脅威を直接特定できるようになります。
ハイブリッド・マルチクラウド戦略：複数の業種にまたがる企業の多くは、ハイブリッド・マルチクラウド戦略を必要としています。ハイブリッド・マルチクラウド戦略では、固有のワークロードごとに最適なクラウド環境を選択できます。ハイブリッドクラウド戦略により、企業は機密性の高い顧客データをプライベートクラウドに保存しながら、パブリッククラウドを使用して標準的な日常のコンピューティング・タスクを実行できます。
データ転送速度の向上：組織は業務の性質上、超高速のデータ転送が求められることがよくあります。ユースケースには、病院やその他の医療機関、緊急事態、限られた時間、命を救うデータの迅速な共有が緊急に必要であるあらゆるグループが含まれます。
過去の障害の「被害者」：過去にネットワーク障害が発生し、何らかの形でビジネスに悪影響を与えた組織は、将来的にこのようなコストのかかるサービス中断が発生しないようにする必要があります。
プライベートクラウド・ストレージ市場には、かなりの活気と興奮があります。しかし、活況を呈しているからといって、誰もがプライベートクラウドストレージから同じ量のメリットを得ているわけでも、すべての企業が保有するデータや、それらが提供できるより豊かな意味を完全に把握しているわけでもありません。
日立のデジタル情報部門、Hitachi Vantara（ibm.com外部のリンク）が実施した調査によると、調査対象となった企業の 55% が、データの爆発的増加にまだ対応しきれておらず、収集したデータ内のより深いインサイトを理解するのに苦労していることが多いと回答しています。
同じHitachi Vantaraの調査では、回答者の40%以上が、計画外のダウンタイムが発生したときに収益が失われたと報告していることが明らかになりました。この調査では、クラウドの複雑さ、セキュリティー管理、厳格なシステム、データの分離、十分な熟練労働力の確保など、その他の課題が浮き彫りになりました。
企業がデータの透明性を高めようと努力する一方で、デジタルの脅威は増加の一途をたどっています。恐喝、強要、サイバー攻撃などの犯罪戦術はますます巧妙化しています。これは、二要素認証などの技術開発を含む、堅牢なセキュリティー対策が緊急に必要であることを明確に示しています。
あるオンライン評論家はデータについて次のように書いています（ibm.com外部のリンク）。「データ侵害とプライバシーに関する懸念が高まるにつれ、人々は自分の個人情報がどこに保管され、誰がアクセスできるのかについてますます懸念するようになりました」。プライベートクラウド・ストレージに対する現在の関心の一部は、顧客の貴重なデータはもちろんのこと、企業が自社データに対して抱く懸念を反映していることは確かです。
Red Hat OpenShift上の仮想マシンやコンテナ環境で、アプリケーション向けのクラウドネイティブなインフラストラクチャーを使用することで、価値実現までの時間を短縮します。
ハイブリッドクラウド・ソリューションを必要とする組織は、ハイブリッドクラウド向けIBM Storageを使用すると、オンプレミスのクラウド・アーキテクチャーを導入し、それを外部のパブリッククラウド環境にスムーズに拡張するという運用上の自由が得られます。
IBM Cloud File Storage for VPCは、カスタマイズ機能とデータ保護用管理プロトコルを提供します。ファイル共有は、世界中の60以上のIBM Cloud Data Centerのクラウド・サーバー内でプロビジョニングされています。
z/OS環境を実行している場合、IBM Advanced Storage Management Suite for z/OSは、z/OS環境におけるストレージ管理に役立つ8種類のツールの製品バンドルをオペレーティング・システムに提供します。
HCIは、パフォーマンスの最適化から成長に合わせたスケーリングまで、ハイブリッドクラウド、デジタル・トランスフォーメーションなどに必要な柔軟な基盤を提供します。 IBM Storage Fusionが組織のハイパーコンバージド・インフラストラクチャーの活用にどのように役立つかをご覧ください。Fusion HCIシステムは、オンプレミスの Red Hat OpenShiftアプリケーションをすべて実行および保守するための、完全に統合されたターンキー・プラットフォームを提供します。