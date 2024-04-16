プライベートクラウド・ストレージをベースにしたソリューションを提供する企業が増えています。

Amazon Simple Storage Service（S3）： Amazonは、人気のAmazon Web Services（AWS）ライン、主に2つの製品を通じてプライベートクラウド・ストレージ・サービスを提供しています。S3はある程度の拡張性を備えており、Amazonのオンライン・サービスで使用されているのと同じインフラストラクチャーを基に、基本的な低コストのストレージを提供します。

Amazonは、人気のAmazon Web Services（AWS）ライン、主に2つの製品を通じてプライベートクラウド・ストレージ・サービスを提供しています。S3はある程度の拡張性を備えており、Amazonのオンライン・サービスで使用されているのと同じインフラストラクチャーを基に、基本的な低コストのストレージを提供します。 Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC)）： もう1つのAWS製品であるAmazon VPCは、仮想ネットワークを完全に制御できます。接続、リソース配置、セキュリティーを確立するための規定が含まれており、AWS サービス・コンソール内で設定されます。

もう1つのAWS製品であるAmazon VPCは、仮想ネットワークを完全に制御できます。接続、リソース配置、セキュリティーを確立するための規定が含まれており、AWS サービス・コンソール内で設定されます。 Microsoft Azure： Microsoft Azureは、Microsoft Azure Private Cloudで直接プライベートクラウド・ストレージをサポートします。これにより、ユーザーは独自のプライベートクラウドを設定し、リソースとデータの完全な制御を必要とする組織向けに特別設計されたMicrosoftコンピューティング・プラットフォームを使用できます。

Microsoft Azureは、Microsoft Azure Private Cloudで直接プライベートクラウド・ストレージをサポートします。これにより、ユーザーは独自のプライベートクラウドを設定し、リソースとデータの完全な制御を必要とする組織向けに特別設計されたMicrosoftコンピューティング・プラットフォームを使用できます。 Nextcloud：Nextcloudは2016年の創業以来、成長を続けています。企業、サービス・プロバイダー、教育および公共部門向けにさまざまなセルフホスト型プライベートクラウド・ストレージ・ソリューションを提供しています。Nextcloudは、公共部門や行政機関向けに最も多く導入されているセルフホスト型プライベートクラウド・ソリューションを提供していると主張しています。

ただし、これは包括的なリストではないことに注意してください。現在、多くのCSPがプライベートクラウド・ストレージの機能を補完するサービスを提供しています。ただし、これらのサービスはプライベートクラウド・ストレージ用に使用できますが、用語の定義を完全に満たす必要があります（たとえば、ストレージはオンプレミス内に配置されているのか、サービスには単一のクライアントからアクセスされるのか、など）。

たとえば、多くの企業がDropboxをプライベートクラウド・ストレージのように使っていますが、このサービスはプラットフォームであってストレージではないため、オンサイトに置くことはできません。ユーザーは誰でもDropboxにプライベートにアクセスできますが、だからといってDropboxがプライベートクラウド・ストレージであるとは限りません。

同様に、メーカー、特に電子機器におけるAppleの卓越性を疑う人はほとんどいないでしょう。確かに、何百万ものユーザーがさまざまなMacデバイスを実行するためにApple iOSを利用しています。それでも、ストレージ分野での主要製品はApple iCloud Driveです。これは、ファイルを簡単に表示して共有できる、高度にプライベート化されたブラウザと言えます。ただし、ファイルはまずプライベート・サーバーではなくiCloudに保存する必要があります。

（同様の反対意見により、Android、Google Drive、Linux、Megaもリストに載せられませんでしたが、いずれもプライベートクラウド・ストレージが提供するサービスを何らかの形で模倣したサービスを提供しています）