仮想プライベートネットワーク（VPN）とは

VPNは、個人データを暗号化し、権限のないサード・パーティーからオンライン活動を隠し、ユーザーに安全で非公開のインターネット接続を提供します。

VPNは、コンピューター・ネットワーキングの成長とインターネットの普及において基礎的な役割を果たしてきました。また、VPNは世界最大規模でかつ最も成功している組織の一部で利用されています。

1990年代後半から2000年代初頭にコンピューター・ネットワーキングやインターネットの利用が加速するにつれて、それらに依存する個人や企業のプライバシーを保護するセキュリティー・ソリューションの必要性も高まりました。2001年にリリースされたオープンソースVPNであるOpenVPNは、最初に広く使用されたVPNの1つでした。強力な暗号化と、プライベート・インターネット接続とパブリック・インターネット接続の間のセキュリティー上の障壁であるファイアウォールを回避できるため、人気が高まりました。

現在、無料のVPNと、月額サブスクリプション料金を請求するVPNサービスの両方があります。一部のVPNユーザーには、VPN接続が途切れた場合にインターネット接続を遮断するキル・スイッチなどの追加のセキュリティ機能に対してお金を払うことをいとわない人もいます。

ほとんどのVPNは、アプリケーション・ストアからアプリケーション（VPNアプリ）としてダウンロード可能で、MacやAndroidの携帯電話に簡単にインストールできます。また、ChromeやFirefoxなどの一般的なブラウザにブラウザー拡張機能としてインストールすることもできます。最新のVPNは、Windows、Linux（Android）、Mac（OS およびiOS）など、あらゆる種類のオペレーティング・システム（OS）で動作するように設計されています。