オブジェクト、ファイル、ブロック・ストレージの違いとは

ファイル・ストレージは、ファイルとフォルダー（またはディレクトリー）による階層構造でデータを保存および整理する方法です。アプリケーションはデータを単一のファイルに保存し、ファイル形式（.jpg、.docx、.txt）に基づいてファイルの拡張子タイプを決定します。

ドキュメントを企業ネットワークまたはコンピューターのハード・ディスクに保存する場合、ユーザーはファイル・ストレージを使用しています。

ファイルはネットワーク接続ストレージ（NAS）デバイスに保存することもできます。これらのデバイスはファイル・ストレージ用に設計されているため、一般的なネットワーク・サーバーよりも高速なオプションです。ファイル・ストレージ・デバイスの他の例としては、クラウドベースのファイル・ストレージ・システム、ネットワーク・ドライブ、コンピューター・ハード・ディスク、フラッシュ・ドライブなどがあります。

フォルダーとサブフォルダーを含む階層構造により、ファイルの検索と管理が容易になります。ファイルにアクセスするには、ユーザーはサブディレクトリーとファイル名を含むファイルへのパスを選択または入力します。ほとんどのユーザーは、ファイル・マネージャーなどの簡単なファイル・システムを通じてファイル・ストレージを管理します。

通常、ファイル・ストレージを通じて保存されるデータの例には、プレゼンテーション、レポート、スプレッドシート、グラフィック、写真、その他のドキュメントが含まれます。ファイル・ストレージはほとんどのユーザーにとって使い慣れたものであり、データ・アクセスの権限と制限を設定できます。その一方で、大量のファイルやハードウェアのコストを管理することは困難となる場合があります。

次の動画では、ファイル・ストレージとブロック・ストレージの両方について詳しく説明しています。