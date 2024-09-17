Storage

共同執筆者

Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

サービスとしてのストレージ (STaaS) とは何ですか?

ストレージ アズ ア サービス (STaaS) は、データのワークロードと管理をサードパーティのデータ・ストレージプラットフォームにオフロードすることで、企業が初期コストと人件費を節約できるサブスクリプション モデルです。STaaS ソリューションでは通常、パブリッククラウド上のレンタル ストレージ スペースが必要ですが、オンプレミスのストレージ インフラストラクチャが必要になる場合もあります。

STaaS の作成の動機となった 2 つの懸念事項:

  1. あらゆる規模や運用予算の組織が強力なストレージ・ツールを利用できるようにします。
  2. コスト効率の高い方法でこれらのリソースを提供することにより、法外なコストでツールを購入する必要がなくなります。

STaaSは当初、クラウド・ストレージのコストをすべて削減し、データ・ストレージのニーズをすべて管理するだけの十分な予算を持たない中小企業向けの低コストな代替手段として開発されました。現在では、あらゆる規模の組織がSTaaSメソッドを採用できるようになり、実際に採用されています。

STaaSサービスを提供するサードパーティー・データ・ストレージ・プラットフォームを運営するテクノロジー企業は、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）と呼ばれます。

データ・ストレージの種類

データ・ストレージとSTaaSの議論の分野では、次の3種類のストレージが主流になっています。

  • ブロック ストレージ: ブロック・ストレージでは、情報はクラウド環境やその他の種類のストレージで使用するために個別のデータ ブロックに分割されます。ブロック・ストレージは他のストレージよりも高価になる傾向がありますが、迅速なデータ・アクセスができます。また、スタンドアロン・システムへのデータの書き込みと同様の機能も提供します。
  • ファイル ストレージ:ファイル ストレージは、アルファベット順にリストされたファイルのインデックスとしてファイル ディレクトリを使用する、PC で最も一般的に見られるタイプのデータ ストレージです。ファイル・ストレージは拡張性が最も低いストレージであり、ファイル・ディレクトリーがファイルで過負荷になるにつれてナビゲートしづらくなる可能性があります。

STaaSの仕組み

組織と、ストレージ サービス (STaaS) を提供する CSP との正式な関係は、サービス レベル契約 (SLA)の作成から始まります。これらの契約文書は、組織をサービスプロバイダーに法的に拘束し、関連する料金体系を固定し、マネージドサービスに関連するその他の変数（ストレージ容量、保管ギガバイトあたりのコスト、データ転送あたりのコストなど）を確立します。

STaaSについての議論は、「コールド」データと「ホット」データの間の認識された違いに基づいていることがよくあります。コールド データは即時の重要性がほとんどないと考えられていますが、ホット データはアクティブに使用されていると考えられるため、重要であると考えられる情報です。

わかりやすい例は「食品」です。ホットデータは温かい食べ物のようなものです。迅速に提供する必要があるため、ストレージ・ソリューションは、このプロンプトサービスを可能にする柔軟性を備えている必要があります。ホットデータはテーブルに残り、すぐに提供できます。コールド・データは以前は温かかった残り物に似ており、冷蔵して安全に維持する必要があります。コールドデータはコールドストレージに入れられます。再加熱するかどうかわからないデータには 常に冷凍庫が存在します

もちろん、そのようなホットとコールドの区別は完全に主観的なものです。また、多くの（そしておそらくほとんどの）データが、ライフサイクル中に劇的な温度変化を経験していることにも注目すべきです。ただし、予想される現在および将来のニーズに基づいてデータに優先順位を付けることは、情報のトリアージを提供する1つの方法であり、推定温度に基づいてデータを細分化することができます。

代替料金体系モデルは、純粋にコスト効率に基づいています。コスト効率の高いモデルはほとんどの場合、全体的なコストを最も安価に抑えますが、制限されたアクセスや標準以下のパフォーマンスという落とし穴があります。なぜでしょうか。コスト効率の高いモデルは、コールド・データのみに対応するように価格が設定されているためです。問題のデータがあなたの組織で必要とされ、頻繁に使用される可能性が高い情報である場合は、別のストレージ方法を見つけることをお勧めします。

スムーズなデータ・ストレージ・サービスを確保するためには、データの温度も非常に重要になります。より高い温度（および重要性）のあるデータの場合、適切なSLAが特にクリティカルになります。ここには、アクセス速度や予測されるアップタイムなどの重要事項が明確に記載されており、企業がデータ・ストレージのニーズが自社のCSPと類似しているかどうかを知る必要があります。

STaaSのメリット

組織は、ストレージ・ニーズが増大し続けているにもかかわらず、ストレージ・アズ・ア・サービス（STaaS）の利便性やストレージ運用を管理する方法を気に入っています。STaaSのメリットには以下が挙げられます。

  • インフラストラクチャ コストの削減: STaaS は、膨大なクラウド インフラストラクチャコストの必要性を排除することで、企業の予算を解放します。組織は必要なストレージ・サービスをサブスクリプションで利用できるため、インフラストラクチャーへの投資の問題はほとんどを回避できます。
  • 拡張の簡素化： IT部門は、増大するストレージニーズに対応するために、窮屈な思いをすることがあります。STaaSのユーザーは、そのような頭痛の種を回避できます。StaaSスケーリング・オペレーションのリアルタイム処理は、使用されているアプリや、必要な性能に関係なく、自動的に行われます。
  • 柔軟性を維持: STaaS は自動化をさまざまなプロセスにシームレスに統合することで変化する市場の需要に適応するため、STaaS 加入者は真のスケーラビリティを獲得できます。拡張性を自動化することで、サーバーのアップグレードや設備の保守の期間をスケジュールする必要がなくなります。これらはすべて自動的に考慮されます
  • データ・ストレージの強化と保全： ストレージ管理は、より有利な処理場所にデータを移動するだけではありません。また、データのセキュリティを可能な限り強化し、保護的かつ継続的にデータの耐久性を高めることも重要です。StaaS は、データの強度と回復力を維持するよう機能します。
  • レイテンシの削減:レイテンシの問題を引き起こすパフォーマンスの問題に関しては、時間は文字通りお金です。貴重なオンライン販売収益は、レイテンシーにより悪影響を受けたり、場合によっては完全に失われたりする可能性があります。StaaSは、早期問題検知を使用して、問題が大きな試練になる前に阻止することで、組織がパフォーマンス上の問題に対処するのを支援します。
  • トランスフォーメーションの促進:ストレージ管理はクラウド・コンピューティングの上位機能とは見なされませんが、適切な IT 機能のためには維持する必要があります。しかし、StaaS 関係の場合のように、ストレージ管理がサービス プロバイダーの責任になると、その精神力をデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに当てることができます。

STaaSの欠点

STaaSを可能にしているもの、つまりクラウド・コンピューティングが、STaaSの使用におけるいくつかのマイナス面にも責任を負っているというのは皮肉なことです。

  • セキュリティー上の懸念： STaaSのポイントは、データをクラウドに転送することで、企業をデータ管理に関連する退屈なタスクから解放し、ストレージの懸念を軽減することです。しかし、これは、データがデータをホストしているクラウドと同じくらい安全であることを意味します。ミッションクリティカルなデータを再配置したい組織は、使用しているクラウド・サービスの安全性を確信する必要があります。
  • 超過料金のペナルティ： SLAに記載されている関係により、組織は提供されるサービスのレベルを保証されます。ただし、サービス・プロバイダーによっては、企業が割り当てられた帯域幅の使用量を超えた場合、SLAが高額な罰金を課す場合もあります。そのため、組織は将来のストレージ・ニーズを現実的に評価し、さらには予測しようとすることが重要です。
  • 限定的な可用性： 組織間でよくある一般的な信念は、大手テクノロジー企業は遅延やその他のサービス中断の影響を比較的受けないというものです。これはある程度は真実かもしれませんが (CSP はその規模と技術力を活かして追加のインフラストラクチャ保護を実施できるため)、すべてのサービス プロバイダーは、サイバー脅威によって引き起こされる技術的な問題やダウンタイムのために、可用性が制限される可能性があります。

STaaSのユースケース

STaaS は、次のユースケースを含む、データの保護と保存に関連するさまざまなアクティビティで大きな有用性を実証しています。

  • データ・アーカイブを目的とした未加工データのストレージ
  • スムーズなデータ転送を実現するファイル共有システム
  • ディスクの交換
  • データベース管理システム
  • データの高可用性を確保するための災害復旧対策

トップSTaaSプロバイダー

大手テクノロジー企業3社がSTaaSサービスの最大のサプライヤーです。Synergy Research Groupの 2024 年 2 月の統計によると、これら 3 社を合わせると世界のクラウド インフラストラクチャ市場の約 3 分の 2 を占めています。

  • Amazon Web Services (AWS): AWSは34％の市場シェアを占め、すべての競合他社をリードし、幅広い産業および技術アプリケーション向けに200以上のクラウドベースのサービスを提供しています。同社の製品ラインには、データレイク(構造化データと非構造化データの両方を格納するために構築された集中型リポジトリ) の使用を可能にするオブジェクト・ストレージ・サービスが含まれています。
  • Microsoft Azure: Microsoft Azureクラウド・プラットフォームは、CSPの中でシェアの点で第2位（23%）にランクされています。競合他社のAWSと同様、Azureスイートは幅広く、200以上の製品とサービスを提供しています。Azureストレージには、データ・ストレージ用に特別に設計された多数の主要な機能があり、おそらくAzureストレージのBLOBほど人気があるものはありません。Blobはファイルであり、多くのソースからデータを受け入れます。
  • Google Cloud Platform（GCP）： CSPの中で第3位に付けられているGoogleの2023年の市場シェアは、約10％と評価されています。GCP の StaaS サービスには、オブジェクト・ストレージ、データ取得、リアルタイム アプリや大規模な分析オペレーションを処理するために設計された超大型NoSQL データベースを含む複数のデータベースが含まれます。
  • Alibabaクラウド： Alibabaは、アジア内での卓越性により、2023年に5％の市場シェアを獲得しました。同社のストレージ・ソリューション製品ラインには、ブロック・ストレージ、オブジェクト・ストレージ、ファイル・ストレージ、クラウド・ストレージ、クラウド・バックアップなどの製品が含まれています。

他の多くの CSP もこの市場にサービスを提供しています。準大手の企業には、通常、次の企業が含まれます。

  • 中国電信
  • ファーウェイ
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
