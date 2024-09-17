STaaS の作成の動機となった 2 つの懸念事項:
STaaSは当初、クラウド・ストレージのコストをすべて削減し、データ・ストレージのニーズをすべて管理するだけの十分な予算を持たない中小企業向けの低コストな代替手段として開発されました。現在では、あらゆる規模の組織がSTaaSメソッドを採用できるようになり、実際に採用されています。
STaaSサービスを提供するサードパーティー・データ・ストレージ・プラットフォームを運営するテクノロジー企業は、クラウド・サービス・プロバイダー（CSP）と呼ばれます。
データ・ストレージとSTaaSの議論の分野では、次の3種類のストレージが主流になっています。
組織と、ストレージ サービス (STaaS) を提供する CSP との正式な関係は、サービス レベル契約 (SLA)の作成から始まります。これらの契約文書は、組織をサービスプロバイダーに法的に拘束し、関連する料金体系を固定し、マネージドサービスに関連するその他の変数（ストレージ容量、保管ギガバイトあたりのコスト、データ転送あたりのコストなど）を確立します。
STaaSについての議論は、「コールド」データと「ホット」データの間の認識された違いに基づいていることがよくあります。コールド データは即時の重要性がほとんどないと考えられていますが、ホット データはアクティブに使用されていると考えられるため、重要であると考えられる情報です。
わかりやすい例は「食品」です。ホットデータは温かい食べ物のようなものです。迅速に提供する必要があるため、ストレージ・ソリューションは、このプロンプトサービスを可能にする柔軟性を備えている必要があります。ホットデータはテーブルに残り、すぐに提供できます。コールド・データは以前は温かかった残り物に似ており、冷蔵して安全に維持する必要があります。コールドデータはコールドストレージに入れられます。再加熱するかどうかわからないデータには 常に冷凍庫が存在します
もちろん、そのようなホットとコールドの区別は完全に主観的なものです。また、多くの（そしておそらくほとんどの）データが、ライフサイクル中に劇的な温度変化を経験していることにも注目すべきです。ただし、予想される現在および将来のニーズに基づいてデータに優先順位を付けることは、情報のトリアージを提供する1つの方法であり、推定温度に基づいてデータを細分化することができます。
代替料金体系モデルは、純粋にコスト効率に基づいています。コスト効率の高いモデルはほとんどの場合、全体的なコストを最も安価に抑えますが、制限されたアクセスや標準以下のパフォーマンスという落とし穴があります。なぜでしょうか。コスト効率の高いモデルは、コールド・データのみに対応するように価格が設定されているためです。問題のデータがあなたの組織で必要とされ、頻繁に使用される可能性が高い情報である場合は、別のストレージ方法を見つけることをお勧めします。
スムーズなデータ・ストレージ・サービスを確保するためには、データの温度も非常に重要になります。より高い温度（および重要性）のあるデータの場合、適切なSLAが特にクリティカルになります。ここには、アクセス速度や予測されるアップタイムなどの重要事項が明確に記載されており、企業がデータ・ストレージのニーズが自社のCSPと類似しているかどうかを知る必要があります。
組織は、ストレージ・ニーズが増大し続けているにもかかわらず、ストレージ・アズ・ア・サービス（STaaS）の利便性やストレージ運用を管理する方法を気に入っています。STaaSのメリットには以下が挙げられます。
STaaSを可能にしているもの、つまりクラウド・コンピューティングが、STaaSの使用におけるいくつかのマイナス面にも責任を負っているというのは皮肉なことです。
STaaS は、次のユースケースを含む、データの保護と保存に関連するさまざまなアクティビティで大きな有用性を実証しています。
大手テクノロジー企業3社がSTaaSサービスの最大のサプライヤーです。Synergy Research Groupの 2024 年 2 月の統計によると、これら 3 社を合わせると世界のクラウド インフラストラクチャ市場の約 3 分の 2 を占めています。
他の多くの CSP もこの市場にサービスを提供しています。準大手の企業には、通常、次の企業が含まれます。
