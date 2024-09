Mondi Groupについて

イギリスのロンドンに本社を置くMondi Group (リンクは ibm.com の外にあります) は、ヨーロッパ、ユーラシア、北米、南部アフリカの 30 か国以上にまたがる 100 の生産拠点で 26,000 人を雇用する多国籍包装紙グループです。Mondi のビジネスは、森林の管理、パルプ、紙、プラスチックフィルムの生産から、効果的な産業用および消費者向け包装ソリューションの開発と製造に至るまで、バリューチェーン全体にわたって完全に統合されています。2019年、Mondiは72億7000万ユーロの収益と16億6000万ユーロの実質EBITDAを達成しました。