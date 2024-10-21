OpenAIのGPTなどの生成AIモデルは、データ内のパターンを検出し、それらのパターンを使用してユーザー入力に対する最も可能性の高い結果を予測することで機能します。時には、存在しないパターンを検知することがあります。ハルシネーションや混同は、モデルが誤った情報や作話を事実のように提示するときに起こります。

RAGは、事実に基づく信頼性のある、最新のデータに裏打ちされた特定の知識にLLMを固定します。トレーニング・データのみを使用する生成モデルと比較して、RAGモデルは外部データのコンテキスト内でより正確な答えを提供する傾向があります。RAGはハルシネーションのリスクを軽減できますが、モデルをエラーフリーにすることはできません。