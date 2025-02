ツールの抽象化は、エージェントがツールにアクセスして使用する方法を概説します。LlamaIndexは、エージェントが対話できる完全なAPI仕様を表すPythonクラスであるツールとToolSpecsを提供します。基本ツール抽象化は、一連の引数を受け取り、あらゆる応答をキャプチャできる汎用ツール出力コンテナを返す汎用インターフェースを定義します。LlamaIndexは、既存のデータ・クエリー・エンジンをラップするツール抽象化と、ツール仕様クラスで使用できる関数の抽象化を提供します。

FunctionTool: 任意の関数をエージェントが使用できるツールに変換します。

QueryEngineTool: エージェントがクエリー・エンジンの検索と取得を使用できるようにします。

ツール仕様により、ユーザーは特定のタスクを処理する個々のツールではなく、完全なサービスを定義できます。例えば、Gmailツールの仕様では、エージェントがメールの読み取りと下書きの両方を行うことができます。11大まかに定義すると次のようになります。

class GmailToolSpec(BaseToolSpec):“””Load emails from the user’s account”””spec_functions = [“load_data”,“create_draft”, “send_email”]def load_data(self) -> List[Document]:...def create_draft(self,to: List[str],subject: [str],message: [str],) -> str: “Create and insert a draft email”...def send_draft(self,draft_id: str = None) -> str: “Send a draft email.”...

各関数は、「FunctionTool」抽象化を使用してツールに変換されます。

LlamaIndexは、エージェントが操作するための15以上のツール仕様で構成されるLlamaHubのツール・リポジトリーを活用します。このリストは、エージェントがさまざまなアクションを実行する能力を強化し、充実させることを目的としたサービスで構成されています。リポジトリーに含まれるいくつかの仕様は以下のとおりです。