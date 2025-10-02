感情分析とそれを支えるテクノロジーは急速に成長していますが、まだ比較的新しい分野です。Liu Bing（2020）の著書「Sentiment Analysis（センチメント分析）」によると、この用語が広く使われるようになったのは2003年以降です。2まだ学ぶべきことや改善すべきことがたくさんありますが、センチメント分析における最も一般的な欠点と課題をいくつか紹介します。

コンテキストの欠如

コンテキストは、テキストブロックでどのような感情が表現されているかを理解するための重要な要素であり、センチメント分析ツールが頻繁に間違いを引き起こす原因となります。たとえば、顧客アンケートで、顧客は「当社のアプリのどこが気に入りましたか?」という質問に2つの回答をするとします。最初の答えは「機能性」で、2番目の答えは「UX」かもしれません。もし、「私たちのアプリのどこが気に入らなかったのですか？」というように、尋ねる質問が変われば、言葉そのものを変えなくても、顧客の回答の意味が変わってしまいます。この問題を修正するには、顧客が回答していた質問の元のコンテキストをアルゴリズムに与える必要があります。これは前処理または後処理として知られている時間のかかる戦術です。

皮肉や嫌味の使用

トレーニングのレベルや程度に関係なく、ソフトウェアが文章中の皮肉や嫌味を正しく識別するのは難しいことです。なぜなら、皮肉や嫌味を言う場合は声のトーンや表情で伝わることが多く、使用している言葉の中に識別できる違いがまったくないからです。たとえば、「素晴らしい、また1000ドルの駐車違反切符。ちょうど必要だったんだよね」というフレーズを分析する場合、センチメント分析ツールは「素晴らしい」という言葉を使用しているため、表現されている感情の性質を間違え、この文章を「肯定的」だと判断する可能性があります。

否定

否定とは、文内の意味の逆転を伝えるために否定的な単語が使用されることです。たとえば、「その靴が安いとは言えません」という文を考えてみましょう。ここで表現されているのは、その靴はおそらく高価か、少なくとも中程度の価格だったということですが、センチメント分析ツールではこの微妙な点を見逃してしまう可能性があります。

慣用句

たとえば、「Let’s not beat around the bush（単刀直入に言ってください）」や「Break a leg（幸運を祈る）」など、一般的な英語のフレーズを使用した慣用句は、センチメント分析ツールやそのツールが構築されているMLアルゴリズムを混乱させることがよくあります。上記のような普段の会話で使われるフレーズがソーシャルメディアチャンネルや製品レビューで使用されると、センチメント分析ツールはそれを誤って認識するか、あるいは完全に見逃してしまいます。例えば「break a leg（幸運を祈る）」の例では、痛みを伴うもの、あるいは悲しいものとして誤って認識する可能性があります。