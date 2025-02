トピック・モデリングとは

自然言語処理(NLP)におけるトピック・モデリングは、大規模なテキスト・セットに教師なし学習を適用して、コレクション全体の主要なトピック・セットを表す文書から派生した用語のサマリー・セットを生成するテキスト・マイニングの手法です。1 トピック・モデルは、テキスト・データ・セット内の一般的なキーワードまたは語句を識別して、それらの単語をいくつかのトピックにグループ化します。トピック・モデルの目的は、一連の文書を特徴付ける潜在的なトピックまたはテーマを明らかにすることです。このように、トピック・モデルは、大規模なテキスト・コーパスにテーマ別に注釈を付けるために使用される、機械学習ベースのテキスト分析方法です。2

Users can readily generate topic models using scikit-learn’s Natural Language Toolkit (NLTK) and gensim in Python.