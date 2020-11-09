IBMニュースレター
企業では、AIが重要な役割を担うためには明確に定義された堅牢な方法論とプラットフォームが必要であり、その方法論とプラットフォームが基準に適合していなければビジネスが失敗する可能性さえあります。例えば、不正アクセス検知によって誤った決定が行われると、ビジネスに悪影響が生じます。AIの長いパイプラインでは、応答時間、品質、公平性、説明可能性、その他の要素をライフサイクル全体の一部として管理する必要があります。それらを個別に管理することは不可能です。
そのため、「AIモデル・ライフサイクル管理」と呼ばれるものが、複雑なAIパイプラインを管理し、企業において必要な成果を確保するのに役立ちます。AIモデルのライフサイクル管理については、一連のブログ・エントリーで詳しく説明します。さらに、 IBM® Cloud Pak for Data がAI モデルのライフサイクル管理にどのように役立つかについても紹介します。
これらのブログ記事は、以下のユーザーを想定し手執筆されました。
AIモデルのライフサイクル管理に必要なものについて考察してみましょう。最初の要件は、パイプライン全体のコンポーネント一式です。”The AI Ladder – Demystifying AI Challenges”では、企業に AI を導入する方法を説明し、パイプラインの 4 つのステップを明確に概説しています。
もう 1 つの要件は、パイプライン全体のデータ・ガバナンスです。企業において品質は不可欠であり、説明可能性と公平性がますます重要になっています。パイプライン全体で、AIモデル・ライフサイクル管理のデータ・ガバナンスにより、品質、公平性、説明可能性を監視し、フィードバックする必要があります。
ご覧のように、AIモデルのライフサイクル管理は簡単ではありません。手動で行うことは不可能です。したがって、クラウドでAIモデルのライフサイクル管理を効果的にサポートするために、次の機能を備えたツールが必要不可欠です。
IBM Cloud Pak for Dataはこうしたツールのひとつです。IBM Cloud Pak for Data は、エンタープライズ・グレードのAIモデル・ライフサイクル管理（ModelOps）のためのエンドツーエンドのツールを備えたマルチクラウドのデータおよびAIプラットフォームです。組織がデータサイエンス活動の全体的なスループットを向上させ、AIイニシアチブから価値実現までの時間を短縮するのに役立ちます。Cloud Pak for Dataは、以下の主要な機能を搭載しています。
どこからでも構築し、クラウドまたはオンプレミスに展開できる生成AIモデルを管理します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。