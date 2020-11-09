企業では、AIが重要な役割を担うためには明確に定義された堅牢な方法論とプラットフォームが必要であり、その方法論とプラットフォームが基準に適合していなければビジネスが失敗する可能性さえあります。例えば、不正アクセス検知によって誤った決定が行われると、ビジネスに悪影響が生じます。AIの長いパイプラインでは、応答時間、品質、公平性、説明可能性、その他の要素をライフサイクル全体の一部として管理する必要があります。それらを個別に管理することは不可能です。



そのため、「AIモデル・ライフサイクル管理」と呼ばれるものが、複雑なAIパイプラインを管理し、企業において必要な成果を確保するのに役立ちます。AIモデルのライフサイクル管理については、一連のブログ・エントリーで詳しく説明します。さらに、 IBM® Cloud Pak for Data がAI モデルのライフサイクル管理にどのように役立つかについても紹介します。

これらのブログ記事は、以下のユーザーを想定し手執筆されました。