信頼度メトリクスは、アイテムまたはアイテムセットが一緒に発生する確率を識別します。例えば、トランザクションに2つのアイテムがある場合、一方のアイテムが存在すると、もう一方のアイテムにつながるものと想定されます。最初のアイテムまたはアイテムセットが 前提で、2 番目のアイテムセットが 結果です。したがって、信頼度は、前例と結果の両方を持つトランザクションの数と、前例のみを含むトランザクションの数の比率として定義されます。このシナリオは次のように表されます。

C ( A , B ) = お C C ( A ∩ B ) お C C ( A )

ここで、 Aは前事態、 Bは結果、 C(A、B)はAがBにつながる確信を表します。

前の例を拡張して、リンゴとバナナを一緒に購入したトランザクションが150件あるとします。信頼度は次のように計算されます。

C ( A P P l e S , B a n a n a S ) = 150 250 = 0.6

この結果は、リンゴの購入がバナナの購入につながる可能性が60%であることを示しています。同様に、バナナの取引が合計500件あると仮定すると、バナナの購入がリンゴの購入につながるという確信度は次のように計算されます。

C ( B a n a n a S , A P P l e S ) = 150 500 = 0.3

バナナの購入がリンゴの購入につながる可能性は30%しかありません。

信頼性は確率を測る良い尺度ですが、アイテム間の明確な関連性を保証するものではありません。信頼度の値は、他の理由で高くなる場合があります。このため、アソシエーションルールを使用したマイニング中に、可能性の低いアソシエーションを除外するために、最小信頼度しきい値が適用されます。