自然言語理解は機械学習アルゴリズムを使用して、構造化されていない音声または書き言葉の言語を、その内容と意味を表す構造化されたデータ・モデルに変換することによって機能します。NLUシステムは、構文分析を適用して文中の単語を理解し、意味分析を適用して、話されている内容の意味を処理します。

NLUアルゴリズムの 教師あり学習 手法には、ラベル付けされたトレーニング・データをアルゴリズムに供給する処理が伴います。この方法は、アルゴリズムが言語的ニュアンスを理解するように明示的に誘導します。たとえば、性格評価ではなく統計的文脈で同音異義語の平均を使用する場合などです

教師なし学習 手法では、アルゴリズムに根本的な関係性とパターンを発見させることを目的として、ラベル付けされていない大規模データセットにアルゴリズムを適用します。現代のNLUモデルは通常、教師あり学習と教師なし学習を組み合わせてトレーニングされます。

NLUを実現する主なメカニズムは次のとおりです。

トークン化と埋め込み

Named Entity Recognition（NER）