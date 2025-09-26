確率的勾配降下法とは

機械学習フレームワークを扱う場合、使用できるSGDオプティマイザークラスが組み込まれています。たとえば、 torch.optim.SGD がPyTorchの場合で、 tf.keras.optimizers.SGD がTensorFlow内に構築されているKerasの場合で、 SGDRegressor がScikit-learnの場合です。

学習のために、PythonにおけるSGDの簡単な実装を最初から順に説明します。

繰り返しになりますが、私たちの目的は、損失関数（予測がどの程度間違っているかの尺度）を最小化する最適なパラメーター（モデルの重み）を見つけることです。一度に1つのサンプルを更新するか、非常に小さいバッチ・サイズで更新します。