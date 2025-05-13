GraphRAGとは

GraphRAGはクエリに特化したテキスト要約に使用できます。グラフ構造化されたテキスト表現から情報を取得および合成することで、特定のユーザーのクエリーに応答することに重点を置いています。ある調査では、ポッドキャストの書き起こしやニュース記事などの大規模なデータ・セットに対するグローバルな探索的質問への回答におけるGraphRAGの有効性が実証されました。3包括的で多様な洞察を必要とするタスクにおいて、従来のベクトルベースのRAGシステムを上回るパフォーマンスを示しました。たとえば、GraphRAGは、技術リーダーとの会話を特徴としたポッドキャストのデータセット（約100万トークン機能）および医療、ビジネス、テクノロジーのトピックについて報じているニュース・データセット（約170万トークン）でテストされました。「技術リーダーはプライバシー法をどのように捉えているのか」「公衆衛生上の重要な優先事項は何か？」などの質問が含まれます。

GraphRAGは、エンティティ（例：「プライバシー法」）と関係（例：「技術への影響」）でナレッジ・グラフを構築し、階層コミュニティー（例：高レベルのトピックを特定のサブトピックに整理する接続されたノードのグループ）に整理することで、これらのデータセットを処理します。事前に生成されたコミュニティーの概要により、システムは関連する洞察を効率的に取得して、組み合わせることができます。従来のRAGと比較して、GraphRAGは、ルート・レベルの要約に必要なトークンを最大97％削減しながら、生成した回答のより高い包括性（72〜83％）と多様性（62〜82％）を達成しました。この機能により、GraphRAGはジャーナリズム、教育プログラム、研究などの分野での理にかなったタスクに理想的なツールとなっています。