2025年版 機械学習に関するガイド

機械学習（ML）は、トレーニング・データのパターンを「学習」し、その後、新しいデータについて正確な推論を行うことができるアルゴリズムに焦点を当てた 人工知能（AI） の下位分類です。このパターン認識機能により、機械学習モデルは、明示的なハードコード化された指示がなくても、意思決定や予測を行うことができます。機械学習、特にディープラーニングは、最新のAIシステムの屋台骨となるものです。