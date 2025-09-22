2025年版 機械学習に関するガイド

機械学習に関する深い知識と実践的なチュートリアルを提供する参考情報です。

執筆者

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Fangfang Lee

Developer Advocate

IBM

Dave Bergmann

Senior Staff Writer, AI Models

IBM Think

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

機械学習（ML）は、トレーニング・データのパターンを「学習」し、その後、新しいデータについて正確な推論を行うことができるアルゴリズムに焦点を当てた 人工知能（AI） の下位分類です。このパターン認識機能により、機械学習モデルは、明示的なハードコード化された指示がなくても、意思決定や予測を行うことができます。機械学習、特にディープラーニングは、最新のAIシステムの屋台骨となるものです。

この包括的なガイドでは、教育的な解説、チュートリアル、ポッドキャスト・エピソードなど、機械学習に関連するコンテンツを紹介します。

使ってみる

概要

機械学習のためのデータサイエンス

機能に関するエンジニアリング

教師あり学習

教師なし学習

半教師あり学習

強化学習

ディープラーニング

生成AI

モデルのトレーニング

機械学習ライブラリー

MLOps 

自然言語処理

コンピューター・ビジョン

参考情報

AIの専門知識のレベルアップを図る

ハンズオン・ラボ、コース、指導付きプロジェクト、トライアルなどで、基本的な概念を学び、スキルを身につけていただけます。
生成AI + MLの力を解き放つ

生成AIと機械学習をビジネスに活用する確実な方法を学びましょう。
AIの活用を本格化：生成AIでROI向上

AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。 
適切な基盤モデルを選ぶ方法

ユースケースに最適なAI基盤モデルを選択する方法について説明します。
IBM Graniteはこちら

IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AIの新時代に信頼と自信を持って成功する方法

強力なAIストラテジーの3つの重要な要素である、競争優位性の創出、ビジネス全体へのAIの拡張、信頼できるAIの推進について詳しく説明します。
AI in Actionレポート

2,000の組織を対象に、AIへの取り組みについて調査を行い、何が機能し、何が機能していないのか、どうすれば前進できるのかを明らかにしました。
