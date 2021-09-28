音声認識アプリケーションやデバイスは数多くありますが、より高度なソリューションではAIと機械学習が使用されています。音声と音声信号の文法、構文、構造、構成を統合して人間の音声を理解し、処理します。理想的には、経験しながら学習し、やり取りをする度に反応を進化させます。

最高級のシステムがある組織は、テクノロジーを特定の要件に合わせてカスタマイズし適応させることもできます。言語や音声のニュアンスからブランド認識に至るまで。たとえば、次のようになります。

言語の重み付け： 商品名や業界用語など、基本的語彙（ごい）には含まれていないがよく使われる特定の単語に重み付けをすることで、精度を向上させます。

こうしている間にも、音声認識は進歩し続けています。IBMのような企業は、人間と機械の相互作用を改善する方がよいとして、いくつかの分野に参入しています。