これで、衣服や靴の各アイテムが分類されたため、推論モデルが選択した機会に合わせた服装を生成するのがはるかに簡単になります。推論モデルをインスタンス化してクエリーしてみましょう

reasoning_model = ModelInference(

model_id="ibm/granite-3-2-8b-instruct",

credentials=credentials,

project_id=WATSONX_PROJECT_ID

)

ファイル名を画像の説明と一致させるには、画像の説明のリストを列挙し、各フィールドの各項目の説明、カテゴリー、場面、ファイル名を格納する辞書のリストを作成できます。

# Add filenames to the image descriptions

closet = []

for i, desc in enumerate(image_descriptions):

desc_dict = json.loads(desc)

desc_dict['filename'] = filenames[i]

image_descriptions[i] = json.dumps(desc_dict)



closet = [json.loads(js) for js in image_descriptions]

ここで、Granite 3.2モデルに推論を含めてクエリーし、指定された基準を満たす服を作成してみましょう。作成には、 closet のリストを使用します。

occasion = input("Enter the occasion") #casual or formal (e.g. "casual")

time_of_day = input("Enter the time of day") #morning, afternoon or evening (e.g. "morning")

location = input("Enter the location") #any location (e.g. "park")

season = input("Enter the season") #spring, summer, fall or winter (e.g. "fall")



prompt = f"""Use the description, category, and occasion of the clothes in my closet to put together an outfit for a {occasion} {time_of_day} at the {location}. The event takes place in the {season} season. Make sure to return only one shirt, bottoms, and shoes. Use the description, category, and occasion provided. Do not classify the items yourself. Include the file name of each image in your output along with the file extension. Here are the items in my closet: {closet}"""



messages = [

{"role": "control",

"content": "thinking"},

{"role": "user",

"content": [

{"type": "text",

"text": f"{prompt}"}

]}

]

outfit = reasoning_model.chat(messages=messages)['choices'][0]['message']['content']

print(outfit)

アウトプット：

私の思考プロセスは次のとおりです。

- 秋の公園でのカジュアルな朝に適した服装が必要です。

-「カジュアル」な場面のカテゴリに合うシャツ1枚、パンツ1本、靴1足を選択します。

- フォーマルなアイテムや過度に着飾ったアイテムを避け、公園でのアクティビティーに快適なアイテムを選択します。



私の答えは次のとおりです。



秋の公園でのカジュアルな朝には、次の服装を提案します：



1. **シャツ**：カラー付きロングスリーブブルーチェックシャツ（ファイル：「image13.jpeg」）

- チェックパターンは秋の定番であり、カジュアルな公園シーンにぴったりです。長袖は、朝の肌寒い気温からある程度守ってくれます。



2. **パンツ**：ウエストバンドにボタンがあり、フロントボタン留めのカーキ色のパンツ (ファイル：「image7.jpeg」）

- カーキはカジュアルな雰囲気にマッチし、チェックシャツとのバランスにも優れた万能な色です。実用的で快適に歩くことができます。



3. **靴**: 厚底のハイカットデザインのタンレザーブーツ（ファイル：「image3.jpeg」）

- タンレザーブーツはスタイリッシュでありながら快適な選択肢です。厚底のソールはグリップ力とサポート力に優れ、公園の小道や凹凸がある地面を歩くのに最適です。



この組み合わせは、快適さと実用性を考慮しながら、カジュアルな朝のお出かけに適したリラックスしたまとまりのあるルックスになっています。

生成された衣服の説明を使用して、モデルが推奨する衣服も表示できます。これを行うには、ファイル名を抽出するだけで済みます。モデルが同じファイル名について2回言及している場合は、画像リストを反復する際に、その画像がまだ表示されていないかどうかを確認することが重要です。これは、表示済みの画像を selected_items リスト内に保管することで実行できます。最後に、選択した項目を表示できます。

selected_items = []

#extract the images of clothing that the model recommends

for item, uploaded_file in zip(closet, images):

if item['filename'].lower() in outfit.lower() and not any(key['filename'] == item['filename'] for key in selected_items):

selected_items.append({

'image': uploaded_file,

'category': item['category'],

'filename': item['filename']

})



#display the selected clothing items

if len(selected_items) > 0:

for item in selected_items:

display(Image.open(directory + '/' + item['filename']))