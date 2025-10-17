2025年版AIエージェントの導入に関するガイド

IBMニュースレター
The DX Leaders
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
この包括的なガイドでは、教育的な解説、ハンズオン・チュートリアル、ポッドキャスト・エピソードなど、AIエージェント関連のコンテンツを紹介します。
人工知能（AI）エージェントとは、ワークフローを設計し、利用可能なツールを活用することで、ユーザーまたは別のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムまたはプログラムです。AIエージェントは、意思決定、問題解決、外部環境とのやり取り、アクションの実行など、自然言語処理以外の幅広い機能を備えることができます。
導入における最初のステップとして、AIエージェントの解説を閲覧し、概要を理解しましょう。
AIエージェントは、環境を認識し、情報を処理し、意思決定を行い、連携し、意味のあるアクションを実行し、経験から学習することを可能にする一連の相互接続されたコンポーネントに依存しています。
エージェント・アーキテクチャーとは、エージェントAIフレームワークの構造と設計を指します。エージェント・アーキテクチャーは、エージェント型AIシステム内のAIモデルを自動化するためのワークフロー構造を形成します。
マルチエージェント・システムは、ユーザーまたは別のシステムに代わってタスクを実行するために共同で動作する複数のAIエージェントで構成されます。
エージェント・フレームワークは、AIエージェントを開発、デプロイ、管理するための構成要素です。これらのソフトウェア・プラットフォームには、プロセスの合理化と高速化に役立つ機能が組み込まれています。
AIエージェントのガバナンスとは、エージェント型システムの安全性と倫理性を確保するためのプロセス、基準、ガードレールのことです。
エージェント型RAGは、AIエージェントを使用して検索拡張生成（RAG）を容易にします。従来のRAGシステムと比較して、エージェント型RAGでは、大規模言語モデルを使用して複数のソースから情報検索を実行し、より複雑なワークフローを処理できます。
AIエージェントは、カスタマー・サービス、人事、販売、調達など、さまざまな業種・業務に応用できます。
この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。
生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。
信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。