2025年版AIエージェントの導入に関するガイド

このリソースから、AIエージェントに関する深い知識と実践的なアプリケーションをワンストップで習得できます。

この包括的なガイドでは、教育的な解説、ハンズオン・チュートリアル、ポッドキャスト・エピソードなど、AIエージェント関連のコンテンツを紹介します。

人工知能（AI）エージェントとは、ワークフローを設計し、利用可能なツールを活用することで、ユーザーまたは別のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムまたはプログラムです。AIエージェントは、意思決定、問題解決、外部環境とのやり取り、アクションの実行など、自然言語処理以外の幅広い機能を備えることができます。

使ってみる

概要

導入における最初のステップとして、AIエージェントの解説を閲覧し、概要を理解しましょう。
コンポーネント

AIエージェントは、環境を認識し、情報を処理し、意思決定を行い、連携し、意味のあるアクションを実行し、経験から学習することを可能にする一連の相互接続されたコンポーネントに依存しています。
アーキテクチャー

エージェント・アーキテクチャーとは、エージェントAIフレームワークの構造と設計を指します。エージェント・アーキテクチャーは、エージェント型AIシステム内のAIモデルを自動化するためのワークフロー構造を形成します。
マルチエージェント・システム

マルチエージェント・システムは、ユーザーまたは別のシステムに代わってタスクを実行するために共同で動作する複数のAIエージェントで構成されます。
フレームワーク

エージェント・フレームワークは、AIエージェントを開発、デプロイ、管理するための構成要素です。これらのソフトウェア・プラットフォームには、プロセスの合理化と高速化に役立つ機能が組み込まれています。
ガバナンス

AIエージェントのガバナンスとは、エージェント型システムの安全性と倫理性を確保するためのプロセス、基準、ガードレールのことです。
エージェント型RAG

エージェント型RAGは、AIエージェントを使用して検索拡張生成（RAG）を容易にします。従来のRAGシステムと比較して、エージェント型RAGでは、大規模言語モデルを使用して複数のソースから情報検索を実行し、より複雑なワークフローを処理できます。
ユースケース/アプリケーション

AIエージェントは、カスタマー・サービス、人事、販売、調達など、さまざまな業種・業務に応用できます。
詳細はこちら

参考情報

ビジネス向けに構築されたAIエージェントで生産性を向上

ビジネス・オペレーションに簡単に統合できるAIエージェントが持つ、革新的な潜在力をご紹介します。

2025年AIエージェント購入者向けガイド

この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
AIエージェントとアシスタントでビジネスの生産性を再考

AIエージェントとAIアシスタントが連携して、生産性を新たなレベルに引き上げる方法について学びます。
強化されたインテリジェンスに関するOmdia社のレポート：AIエージェントの影響

AIエージェントを使用して、生成AIの潜在能力を最大限に引き出す方法をご覧ください。

エージェント・エンタープライズの幕開け：テクノロジー資産全体にAIを活用する

AI革命の根本的な転機となる、新しいAIエージェントに関する最新情報を常に把握しましょう。
watsonx Orchestrateを試す

生成AIアシスタントが作業負荷の軽減と生産性の向上にどのように役立つかをご紹介します。
AIエージェントが生産性を改革する方法

AIを活用して、より創造的で効率的な仕事をする方法を学び、AIエージェントと密接に連携する未来への適応を始めましょう。
エージェントの未来、AIのエネルギー消費、Anthropicのコンピューターの使用、AIが生成したテキストのGoogleウォーターマーキング

この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。

Comparus社による「銀行アシスタント」の活用事例

Comparus社はIBM® watsonx.ai™のソリューションを使用して、新しいインタラクション・モデルとしての対話型バンキングの可能性を印象的に示しました。
