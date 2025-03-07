AI界のリーダー的存在であるAndrew Ng氏の個人的な逸話では、エージェント型ワークフローの適応性が強調されています。Ng氏は、AIエージェントを開発する際のデモンストレーションで、多数のAIツールのうちの1つであるWeb検索APIが失敗しました。AIシステムは、代わりに利用可能なWikipedia検索ツールを使用することで、依存関係の失敗に迅速に対処することができました。システムはタスクを完了し、変化する環境に適応できる状態を維持しました。人間による監視の必要性が減ることで、日常的で反復的な作業に労力を費やすことが減り、人間の知能を必要とする複雑な作業に労力を費やすことができるようになるかもしれません。

Ng氏は、エージェント型ワークフローはタスク実行だけでなく、次世代のLLMのトレーニングにも有効であると説明しています。従来の非エージェント型ワークフローでは、あるLLMのアウトプットを別のLLMのトレーニングに使用しても効果的な成果が得られないことが分かっています。しかし、高品質なデータを生成するエージェント型ワークフローを使用することで、有用なトレーニングが可能になります。