外部サービスをLLMに接続するのは面倒です。モーターをさまざまな電源に接続する電気回路を想像してください。MCPはこの回路の配線と配電盤のようなもので、モーター（AIモデル）に流れる電流（情報）を決定します。ツールのアウトプットまたはモデルのコンテキストは、入力電流と比較できます。これは、電源から流れる電圧であり、メモリー、ツール、過去の結果を含むことができます。

MCPは配電盤として、どの電源（ツールのアウトプットまたはコンテキスト）を接続するか、いつ接続するかを決定し、電流（情報の流れ）を規制し、入力をフィルタリングし、優先順位を付けます。関連するワイヤーのみが作動する（関連するコンテキストがロードされる）ようにし、回路のタイミングとルーティングを管理して、システムが過負荷にならないようにします。

適切に設計された回路が過負荷を防止し、効率的な電力使用を保証するのと同様に、MCPは最適なAIモデルの性能を実現するための、効率的で関連性が高く構造化されたコンテキストの使用を促進するコネクターとして機能します。

MCPは、AIエンジニアが合意できる新しいオープンソース標準を確立します。ただし、ソフトウェアの業種において標準は新しい概念ではありません。たとえば、REST APIは業界標準であり、REST設計原則に準拠したHTTP要求を通じてアプリケーション間で一貫したデータ交換を提供します。

同様に、MCPはLLMと外部サービスを統合し、標準を設定することで効率的に通信させます。この標準により、各ツールのカスタム統合のコードを記述する代わりに、"プラグ・アンド・プレイ"ツールを使用できるようになります。

MCPはエージェント・フレームワークではなく、ツールにアクセスするエージェントのための標準化された統合レイヤーです。エージェント・オーケストレーション・フレームワークを補完します。MCPは、LangChain、LangGraph、BeeAI、LlamaIndex、CrewAIなどのエージェント・オーケストレーション・フレームワークを補完できますが、これらを置き換えるものではありません。MCPは、ツールをいつ、どのような目的で呼び出すかについては決定しません。

MCPは、ツールの統合を合理化するための標準化された接続を提供するだけです。 3最終的に、LLMがユーザーの要求のコンテキストに基づいて、どのツールを呼び出すかを決定します。