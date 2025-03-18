AIエージェントのメモリーとは

心理学者が人間の記憶を分類するのとほぼ同じ方法で、研究者はエージェントのメモリーを分類します。プリンストン大学のチームによる有力なCognitive Architectures for Language Agents（CoALA）の論文1では、さまざまな種類のメモリーについて以下のように説明しています。

短期記憶

短期記憶（STM）により、AIエージェントは最近のインプットを記憶して、即座に意思決定を行うことができます。このタイプのメモリーは、複数のやり取りにわたってコンテキストを維持する必要がある対話型AIで有用です。



たとえば、セッション内の過去のメッセージを記憶できるチャットボットは、各ユーザーのインプットを個別に扱うのではなく、一貫性のある応答を返すことができ、ユーザー体験の向上につながります。たとえば、OpenAIのChatGPTは、1つのセッション内でチャット履歴を保持することで、よりスムーズでコンテキストを考慮した対話を実現しています。

STMは通常、ローリング・バッファーまたはコンテキスト・ウィンドウを使用して実装され、上書きされる前に限られた量の最新データを保持します。このアプローチにより、短いやり取りの継続性が向上しますが、セッション以降の情報を保持しないため、長期的なパーソナライゼーションや学習には適していません。

長期記憶

長期記憶（LTM）は、AIエージェントが異なるセッションをまたいで情報を保管・想起することを可能にし、時間の経過とともによりパーソナライズされ、知的なアクションを実現します。



短期記憶とは異なり、LTMは永続ストレージ用に設計されており、多くの場合、データベース、知識グラフ、またはベクトル埋め込みを使用して実装されます。このタイプのメモリーは、パーソナライズされたアシスタントや推奨システムなど、過去の知識を必要とするAIアプリケーションには不可欠です。



たとえば、AIを活用したカスタマー・サポート・エージェントは、ユーザーとの過去のやり取りを記憶し、それに応じた応答を行うことで、全体的なカスタマー・エクスペリエンスを向上させることができます。

LTMを実装するための最も効果的な技術の1つは、検索拡張生成（RAG）です。これにより、エージェントは保存された知識ベースから関連情報を取得し、応答を強化します。

エピソード記憶

エピソード記憶によって、AIエージェントは過去の特定の経験を想起することが可能となり、人間が個々の出来事を記憶することと似ています。このタイプのメモリーは、AIが過去のイベントから学習して将来により適切な意思決定を行う、ケースベースの推論に役立ちます。



エピソード記憶は、多くの場合、エージェントが意思決定を行う際にアクセスできるように、構造化された形式で主要な出来事、行動、およびその結果をロギングすることで実装されます。



たとえば、AIを活用したファイナンシャル・アドバイザーは、ユーザーの過去の投資選択を記憶し、その履歴をもとにより適切な提案を行うことができます。このタイプの記憶は、ロボティクスや自律型システムにおいても不可欠であり、エージェントが過去のアクションを想起して効率的に移動する必要がある場面で活用されます。

意味記憶

意味記憶は、AIエージェントが推論のために取得・使用できる構造化された事実知識を保管する役割を担います。エピソード記憶が特定の出来事を取り扱うのに対し、意味記憶は事実、定義、規則などの一般的な情報を含んでいます。



AIエージェントは通常、知識ベース、シンボリックAI、またはベクトル埋め込みを使用して意味記憶を実装し、関連情報を効率的に処理および取得できるようにします。このタイプのメモリは、法律AIアシスタント、医療診断ツール、エンタープライズ・ナレッジ管理システムなど、専門知識を必要とする現実世界のアプリケーションで使用されています。



たとえば、AIを活用したリーガル・アシスタントは、自身のナレッジ・ベースを用いて判例を保管・検索し、正確な法的アドバイスを提供することができます。

手続き記憶

AIエージェントにおける手続き記憶とは、スキル、ルール、学習された行動を保管し、それを想起する能力を指します。これにより、エージェントは毎回明示的な推論を行わなくても、自動的にタスクを実行できるようになります。



これは、自転車に乗る、タイピングをするなどのアクションを、各ステップを意識することなく実行できるようにする人間の手続き記憶に着想を得たものです。AIにおいても、手続き記憶は、過去の経験に基づいて複雑なアクションのシーケンスを自動化し、エージェントの効率を向上させるのに役立ちます。

AIエージェントは、トレーニングを通じてアクションのシーケンスを学習し、多くの場合は強化学習を用いてパフォーマンスを時間とともに最適化します。タスクに関連する手順を保管することで、AIエージェントは計算時間を短縮し、データを一から再処理することなく、特定のタスクに対して迅速に対応できるようになります。