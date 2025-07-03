マルチエージェント・コラボレーションとは

分散システム内の複数の独立したエージェントが調整してアクションを起こし、それぞれがローカルな知識と意思決定能力を備えていることを、マルチエージェント・コラボレーションと呼びます。

マルチエージェント・コラボレーションでは、エージェントは確立された通信プロトコルを使用して連携し、状態情報を交換し、責任を割り当て、アクションを調整します。連携には通常、作業の分解、リソースの分配、競合の解決、共同の計画に関する方法が含まれます。メッセージの受け渡しによって明示的に行うことも、共有環境への変更によって暗黙的に行うこともできます。これらのシステムは、拡張性、フォールト・トレランス、新興の協力的動作を優先し、集中制御なしで動作できるように設計されています。例えを考えてみましょう。ドローンの一群が生存者や情報を求めて災害現場を探索しているとします。各ドローンは独自の経路を進み、他のドローンを回避し、発見したことを報告し、予期せぬ出来事が発生した場合には方向を変更します。このシナリオをマルチエージェント・コラボレーションと考えてください。各ドローンは単独で動作することも、まとまって動作することもある、アシスタントのようなものです。リーダーが単独で管理しなくても、協力して働き、互いに調整し、発見したことを共有します。このアプローチにより、自律的なエージェント群が協力的かつインテリジェントに、そして迅速に連携し、複雑な問題を解決します。

このコラボレーション・アーキテクチャーは、製品アーキテクチャーを再定義し、ほぼいつでも実行でき、増大する需要に適応し、手動介入なしで継続的に学習して最適化するさまざまなユースケースを生み出しています。エージェント自動化のプロセスは、特定のタスクを正確かつ自律的に処理するように設計された適応機能を備えた専門のエージェントによって実現されます。専門のAIエージェントがリアルタイムで連携し、新しいタイプのマルチエージェント・アプリケーションであるチャットボット（RAGフレームワークを使用）で、インテリジェントでカスタマイズされたエンドツーエンドのサービスを提供します。1