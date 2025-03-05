AIエージェントを評価するには、より広範かつ正式なオブザーバビリティー・フレームワーク内での構造化されたアプローチが必要です。評価（またはeval）方法は大きく異なりますが、通常、プロセスには次のステップが含まれます。

1. 評価の目標とメトリクスを定義する

エージェントの目的は何ですか。期待される成果は何ですか。AIは現実世界のシナリオでどのように使用されますか。

パフォーマンス、インタラクションとユーザー・エクスペリエンス、倫理的で責任あるAI、システムと効率、タスク固有のメトリクスのカテゴリーに分類される、最も一般的なメトリクスの一部については、「一般的なAIエージェント評価メトリクス」を参照してください。

2. データを収集し、テストの準備をする

AIエージェントを効果的に評価するには、現実世界のシナリオを反映する多様なインプットやリアルタイムの条件をシミュレートするテストシナリオなどの代表的な評価データセットを使用します。注釈付きデータは、AIモデルをテストできるグラウンド・トゥルースを表します。

APIの呼び出し、2 番目のエージェントへの情報の受け渡し、意思決定など、エージェントのワークフローのあらゆる潜在的なステップをマッピングします。AIワークフローを個々の部分に分割することで、エージェントが各ステップをどのように処理するかを評価しやすくなります。ワークフロー全体にわたるエージェントのアプローチ全体、つまり複数ステップの問題を解決するためにエージェントがたどる実行パスも考慮します。

3. テストを実施する

さまざまな環境（バックボーンとして異なるLLMを使用することもあります）でAIエージェントを実行し、パフォーマンスを追跡します。個々のエージェントのステップを分解し、それぞれを評価します。たとえば、エージェントが検索拡張生成（RAG）を使用して外部データベースからの情報の取得や、API呼び出しの応答を監視します。

4. 結果を分析する

成果を事前定義された成功基準と比較し、存在しない場合はLLM-as-a-judgeを使用します（以下を参照）。パフォーマンスと倫理的配慮のバランスを取ることで、トレードオフを評価します。

エージェントは適切なツールを選択しましたか。適切な機能を呼び出しましたか。適切な情報を適切なコンテキストで渡しましたか。事実に基づいた正しい応答を生成しましたか。

関数呼び出し/ツールの使用は、リアルタイムでコンテキストに応じた正確な応答を提供できるインテリジェントなエージェントを構築するための基本的な機能です。LLM-as-a-judgeを使用した意味論的評価とともに、ルールベースのアプローチを使用した専用の評価と分析を検討してください。

LLM-as-a-judgeは、事前定義された基準とメトリクスを用いてAIエージェントのパフォーマンスを評価する自動評価システムです。LLM-as-a-judgeは、人間の評価者だけに頼るのではなく、アルゴリズム、ヒューリスティック、またはAIベースのスコアリングモデルを適用して、エージェントの応答、決定、または行動を評価します。

以下の「関数呼び出しの評価メトリクス」を参照してください。

5. 最適化と反復

開発者は、成果に基づいたプロンプトの微調整、アルゴリズムのデバッグ、ロジックの合理化、エージェント・アーキテクチャーの構成ができるようになりました。たとえば、応答の生成とタスク完了の時間を短縮することで、カスタマー・サポートのユースケースを改善することができます。システム効率は、拡張性とリソース使用量に合わせて最適化できます。