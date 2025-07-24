LangGraphとGraniteを使用したエージェント・ワークフローの構築

このチュートリアルでは、短いアニメーション画面を作成するためのクリエイティブ・アシスタントとして機能するエージェント・ワークフローを構築します。

目的

ユーザーからストーリーのアイデアが与えられると、エージェントは次のことを行います。

ストーリーに適したジャンルとトーンを特定する

簡単なプロットの概要を生成する

それを主要シーン（クライマックスや転換点など）に展開する

そのシーンのダイアログをスクリーンプレイ形式で作成する

このユースケースは、LangGraphのワークフローによって構造化された言語モデルの推論機能と生成機能の両方を表現するように設計されています。

ワークフローの動作

次の各ステップは、LangGraphノードとして実装されます。

ユーザーの入力： ユーザーは、ワークフローを開始するために大まかなストーリーのアイデアを提供します。

ユーザーは、ワークフローを開始するために大まかなストーリーのアイデアを提供します。 ジャンル検知（node_name - select_genre）： LLMはインプットを分析して、ストーリーに適切なジャンルとトーンを推測します。

LLMはインプットを分析して、ストーリーに適切なジャンルとトーンを推測します。 アウトライン生成（node_name - generate_outline）： LLMは、選択したジャンルに基づいて短いプロットの概要を生成します。

LLMは、選択したジャンルに基づいて短いプロットの概要を生成します。 シーン・ライティング（node_name - generate_scene）： LLMは重要なシーンを散文で書き、物語に命を吹き込みます。

LLMは重要なシーンを散文で書き、物語に命を吹き込みます。 ダイアログ・ライティング（node_name - Write_dialog）： LLMは、シーンを制作またはさらなる編集に適した、形式化されたスクリーンプレイ・ダイアログとして再書き込みします。

これらのノードはLangGraphに順番に接続され、モデルは変更可能な状態辞書を持ちながらノードを動きます。

クリエイティブな生成と構造計画のバランスを保ったワークフローです。これは、次のことを示しています。

LangGraphによるLLMコーディネート

最小限の手動介入で多段階のストーリーテリング

人間の想像力が不可欠な領域における創造的な自動化

また、拡張にも優れており、改訂ステップ、複数のシーン・ジェネレーター、さらには文字ベースの分岐を追加することで、簡単に拡張できます。