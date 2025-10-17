プロンプトからメトリクスまでのAIエージェント評価

AIエージェントとは、独自のワークフローを開発し、必要に応じて外部ツールを使用することで、ユーザーや別のシステムに代わって自律的にタスクを実行できるソフトウェア・システムを指します。

エージェントは、単純な言語処理や理解をはるかに超えた性能を有し、意思決定、問題解決、環境との対話、そして目標達成を追求する行動ができます。

AIエージェントは、ITオートメーションやソフトウェア・エンジニアリングから会話型インターフェイスやコード生成の実装まで、現在さまざまなエンタープライズ・ソリューションに組み込まれています。大規模言語モデル（LLM）を活用することで、AIエージェントは複雑な指示を理解し、ステップに分割し、外部ソースのリソースと対話することで、タスクの達成に役立つ特定のツールやサービスをいつデプロイすべきかを知る認知能力を持つことができます。