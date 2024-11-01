標準作業手順書（SOP）は、タスクの分解と効果的な調整をサポートする上で非常に重要なな役割を果たすため、さまざまな領域で採用されています6ソフトウェア開発では、SOPはプロジェクトのタスクをより小さな実用的な手順に分解し、それを特定の専門役割に割り当てることで、チーム間のコラボレーションを促進します。MetaGPTは、SOPをプロンプト・シーケンスにエンコードして、マルチエージェントのワークフローを整理して促進します。SOPのワークフローは、構造と改良の機会を取り入れます。

例えば、プロジェクト・マネージャー役のエージェントは、プロンプトによって製品要件文書（PRD）を作成するよう求められます。プロダクト・マネージャー役のエージェントは一度プロンプトを受け、その後、プロジェクトの段階的な進行により、PRDの特定の要素を調整するように求められます。たとえば、エージェントは PRD 内に「製品目標」のセクションを作成するように指示されます。その後、元の製品目標を更新して、現在のプロジェクトの方向性と一致するように、それらの目標を絞り込むように再度プロンプトされます。7



この改善方法は、全てのエージェントがグローバルなタスクを認識して一貫性を保つために採用されています。以下の例では、プロダクト・マネージャー役のエージェントが要件分析を生成するよう求められます。



この最初のプロンプトの後、エージェントは、継続的なコラボレーションからの新機能や強化を考慮した、高度な分析を生成するように求められます。要件分析プロンプト指示: 「要件の詳細な分析を提供する」8

分析の精緻化プロンプト： 「段階的な開発に伴うプロジェクトのニーズの変化に合わせて、既存の要件分析を見直し、文字列リストに精緻化してください。精緻化されたプロジェクトスコープに必要な主要な機能と機能強化が分析に包括的に含まれていることを確認してください。」 9



この例では、製品マネージャー・エージェントからアーキテクト・エージェントに渡される、標準化されたアウトプットとして生成されたPRDを示します。生成されたそれぞれの出力の SOP ベースのプロンプトがその横にリストされます。プロンプトが、要件定義、タスク完了方法、完了手順など、同様にSOPワークフローに基づいていることに注意してください。



ユーザー・プロンプト ：「資産管理者が顧客レビューに使用できるReactベースのアプリベースのWebアプリケーションを構築してほしい」のポートフォリオを統合し、そのポートフォリオが使用できる適切な資金を推奨します。このアプリケーションは、アメリカ、英国、スペインで動作する必要があります。」

当初の要件

プロンプト指示: 「元のユーザーの要件をここに記入してください。」 10



「資産管理担当者が顧客のポートフォリオを確認し、使用すべき適切な資金を推奨するために使用できる、ReactベースのアプリベースのWebアプリケーションを構築してください。このアプリケーションは、アメリカ、英国、スペインで動作する必要があります。」

製品目標

プロンプト： 「明確で直交する製品目標を最大3つ提供してください。」 11

資産管理者向けの安全で信頼性の高いWebアプリケーションを開発します。 英語、スペイン語、地域バリエーションの多言語サポートを確保します。 ポートフォリオの管理と推奨のための直感的でユーザーフレンドリーなインターフェースを作成します。

ユーザーストーリー

プロンプト： 「シナリオベースのユーザーストーリーを3～5個まで提供してください。」 12

資産運用マネージャーとして、顧客のポートフォリオをレビューし、個別のアドバイスを提供したいと考えています。 ウェルス・マネージャーとして、投資目標とリスク許容度に基づいて顧客にファンドを推奨したいと考えています。 ウェルス・マネージャーとして、場所に応じて英語またはスペイン語でアプリケーションにアクセスしたいと考えています。

競合分析

プロンプト指示： 「競合製品を5～7個提供してください。」 13

「Wealthfront：クリーンなインターフェイスを備えた自動投資サービスですが、パーソナライズされたファンドの推奨事項がありません。」 「個人資本：包括的な資産管理ツールを提供していますが、新規ユーザーにとっては圧倒される可能性があります。」 「改善： 資産管理者向けの制限カスタマイズによる自動投資に重点を置いています。」

要件分析

プロンプト指示：「要件の詳細な分析を提供してください。」14

アプリケーションはReactを使用して構築され、スケーラブルで保守しやすいことを保証する必要があります。アメリカ、英国、スペインのユーザーに応える多言語インターフェイスが必要です。アプリケーションは、機密性の高い金融データを保護し、地域の規制に準拠するために安全でなければなりません。また、さまざまな財務データ・ソースと統合して、リアルタイムのポートフォリオ分析と資金の推奨事項を提供する必要があります。

要件プール

プロンプト指示： 「上位5～7個の要件を優先度（P0、P1、P2）とともにリストアップしてください。」「レガシー コンテンツと増分コンテンツの両方をカバーしてください。増分開発に関係のないコンテンツは保持してください。」 15

(「安全なユーザー認証とデータ暗号化で顧客情報を保護」、「P0」),

(「地域ごとに異なりますが、英語とスペイン語の多言語サポートです」「P0」),

(「ポートフォリオ管理のための財務データソースとのリアルタイム統合」)、「P0」),

(「顧客のポートフォリオをレビューおよび管理するためのユーザーフレンドリーなダッシュボード」、「P1」)

(「顧客プロファイルに基づいて適切な資金を提案する推奨エンジン」)、「P2」)

UIデザイン案

プロンプト指示： 「UI要素、機能、スタイル、レイアウトについて簡単に説明してください。」 16

UIは、クライアントのポートフォリオの概要を提供するダッシュボードを備えた、クリーンでモダンなデザインを備えています。ポートフォリオ分析のためのインタラクティブなチャート、ファンド選択のための推奨セクション、英語とスペイン語の簡単な切り替えが含まれます。



不明な点

プロンプト指示： 「プロジェクトの不明な点について言及し、明確にするようにしてください。」 17

不明な点はありません。

上記の例は、設計のためにアーキテクト・エージェントに引き渡しています。以下は、PRDとともに与えられたSOPベースのプロンプトです。

「これが製品要件文書(PRD)です。このPRDレビューに基づいて、このAPI設計がPRDの要件を満たしているかどうか、および適正設計慣行に準拠しているかどうか。」18名

アーキテクトは、独自のSOPワークフローに従って、アプリケーションのシステムを設計します。

SOPは、各エージェントの役割の責任を概説し、中間アウトプットの基準を確立します。これらのSOPは、エージェントの動作に影響を与えるようにエンコードされます。これにより、エージェントは高品質の要件文書、設計成果物、フローチャート、インターフェース仕様などをアウトプットを生成できるようになります。エージェント間のすべての引き継ぎは、LLM間のアイドル状態のチャットボットによって引き起こされるハルシネーション（幻覚）のリスクを軽減する、特定の標準に準拠する必要があります。構造化されたアウトプットを使用すると、ターゲット コード生成の成功率が大幅に向上します。19