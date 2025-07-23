IBMニュースレター
Agent2Agent（A2A）プロトコルは、2025年4月に Google によって最初に導入された人工知能（AI）エージェント向けの通信プロトコルです。このオープン・プロトコルは、マルチエージェント・システム 用に設計されており、さまざまなプロバイダーのAI エージェントや、異なるAIエージェント・フレームワークを使用して構築されたAIエージェント間の相互運用性を可能にします。
A2Aは、IBMのBeeAIによって導入されたエージェント通信プロトコル（ACP）に似た、 AIエージェント通信のオープンスタンダードです。以前のエージェント・オーケストレーション・フレームワークは、crewAIやLangChainなどの独自のエコシステム内でマルチエージェントワークフローを自動化していましたが、A2Aプロトコルは、異なるエージェントアーキテクチャーにもかかわらず、これらのエージェントが互いに「通信」できるようにするメッセージング層として機能します。
A2Aは、エージェント・エコシステムの共通言語またはユニバーサル・トランスレーターと考えてください。サイロを解消し、エージェントの相互運用性を強化することを目的としています。
A2Aプロトコルは、2025年4月にGoogleと他のテクノロジー・パートナーによってクラウド・プラットフォーム上で最初に立ち上げられました。1現在はLinux FoundationによってオープンソースのAgent2Agent（A2A）プロジェクトとして管理されています。2
2024年にAnthropicによって導入されたモデルコンテキストプロトコル（MCP）は、AIアプリケーションがAPI（アプリケーション・プログラミング・インターフェース） 、データソース、定義済み関数、その他のツールなどの外部サービスと効果的に通信するための標準化レイヤーとして機能します。一方、A2Aプロトコルはエージェントのコラボレーションに重点を置いており、AIエージェント間の通信を容易にします。
どちらのプロトコルも、互いに補完し合うことを目的としています。たとえば、小売店には、製品や在庫レベルに関する情報を格納するデータベースと対話するためにMCPを使用する独自のインベントリー・エージェントがある場合があります。インベントリー・エージェントが製品の在庫が少ないことを検知すると、社内注文エージェントに通知し、社内注文エージェントはA2Aを使用して外部サプライヤー・エージェントと通信し、発注します。
Agent2Agentプロトコルは、エージェント・インタラクションのためのいくつかの構成要素から成り立っています。
A2Aクライアント（クライアント・エージェント）
A2Aサーバー（リモート・エージェント）
エージェント・カード
タスク
メッセージ
アーティファクト
パーツ
A2A クライアントはクライアント・エージェントとも呼ばれ、リモート・エージェントにリクエストを委任するアプリ、サービス、またはその他のAIエージェントです。Agent2Agentプロトコルを使用して通信を開始します。
リモート・エージェントとも呼ばれるA2Aサーバーは、リクエストを受け取り、タスクを処理し、ステータスの更新または成果で応答します。これにより、Agent2Agentプロトコルと互換性のあるHTTPエンドポイントが公開されます。
このJSONファイルには、エージェント型AIメタデータの概要が記述されており、URLを使用してアクセスできます。エージェントの名前、説明、バージョン、サービス・エンドポイントURL、サポートされているモダリティーまたはデータタイプ、認証要件など、エージェントに関する基本情報が含まれています。
エージェント・カードは、大規模言語モデル（LLM）のモデル・カードに似ています。また、エージェントの能力とスキルを提示し、エージェントが相互に発見できるビジネス・カード、履歴書、または LinkedInプロフィールとして機能します。
タスクは、要求を達成するために必要な作業単位を表します。一意のIDを持ち、定義された状態（送信済み、動作中、インプット要求中、完了済み、失敗）のライフサイクルを通じて進行します。タスクは、複数ターン処理や長期にわたるエージェント間のコラボレーションに役立ちます。
コミュニケーションの基本単位として、メッセージは会話における1つのやり取りやターンを表します。これには、実際のコンテンツを保持する1つ以上のパーツが含まれます。
メッセージは、回答、コンテキスト、指示、プロンプト、質問、応答、ステータスの更新を中継します。各メッセージには送信者に応じてロールが関連付けられており、サーバー送信メッセージのエージェント・ロールやクライアント送信メッセージのユーザー・ロールのいずれかになります。
アーティファクトとは、A2Aサーバーが作業の結果として生成する具体的な成果物です。ドキュメント、画像、スプレッドシート、その他の成果物などです。メッセージと同様、アーティファクトは1つ以上のパーツで構成され、段階的にストリーミングすることができます。
パーツは、メッセージまたは成果物内のコンテンツです。パーツには、保持するデータに応じてさまざまなタイプがあります。TextPartはテキストを格納する器であり、FilePartはファイルを表し、DataPartには構造化されたJSON（JavaScript Object Notation）データが含まれます。
A2Aプロトコルは、クライアント・サーバー・モデルに従い、3段階のワークフローで構成されています。
A2Aワークフローは、エンティティ（人間のユーザーまたは他のAIエージェント）がクライアント・エージェントに対してリクエストを開始したときに始まります。例えば、ユーザーが旅行のスケジュールを立てるのを支援してくれるよう求めたり、AIエージェントが小売店の在庫切れ間近の商品を注文したりする場合があります。
その後、クライアント・エージェントは検出プロセスを進め、リモート・エージェントを検索し、そのエージェント・カードを取得して、タスクに最適なエージェントを決定します。
クライアント・エージェントが指定されたタスクを実行できるリモート・エージェントを識別すると、エージェント・カードに示されているセキュリティー・スキームに従って認証を行います。A2Aは、APIキー、OAuth 2.0、OpenID Connect Discovery など、OpenAPI仕様に準拠したセキュリティー・スキームをサポートします。
クライアント・エージェントが正常に認証されると、リモート・エージェントは承認とアクセス制御権限の付与を担当します。
通信は、クライアント・エージェントが選択したリモート・エージェントにタスクを送信することから始まります。エージェント間の通信は、データ交換の形式としてJSON-RPC（リモート・プロシージャー・コール）2.0を使用し、安全な転送のためにHTTPS経由で行われます。
その後、リモート・エージェントがタスクを処理します。さらに多くの情報が必要な場合は、クライアント・エージェントに通知し、追加の詳細を要求します。タスクを完了すると、リモート・エージェントは、生成されたアーティファクトとともにクライアント・エージェントにメッセージを送信します。
A2Aは、人間の介入が必要なタスクや複数のステップを必要とするタスクなど、すぐに完了できないより複雑なタスクに対する主要な機能も提供します。数時間から数日かかる長期にわたるタスクの場合、またはクライアント・エージェントが切断された場合、A2Aプロトコルでは、クライアントが提供する安全なWebhookに送信されるプッシュ通知を通じて、非同期で更新することができます。大きな出力や長い出力、または継続的なステータス更新の場合、A2Aプロトコルはサーバー送信イベント（SSE）を利用したリアルタイム・ストリーミングをサポートします。
Agent2Agentプロトコルは、実際のAIシステム内でのエージェント間通信において、次のような利点を提供します。
プライバシー
シームレスな統合
セキュリティー
このプロトコルでは、エージェント型AIを不透明なエージェントとして扱います。この不透明さは、自律エージェントが内部メモリ、独自のロジック、特定のツールの実装などの内部構造を明らかにすることなくコラボレーションできることを意味します。これによりデータ・プライバシーと知的財産を保護することができます。
A2Aは、HTTP、JSON-RPC、SSEなどの確立された標準に基づいて構築されています。これにより、企業はプロトコルを導入しやすくなり、現在のテクノロジー・スタックとの互換性を確保できます。
Agent2Agentプロトコルはセキュリティーを念頭に置いて設計されています。エンタープライズ・グレードの認証と承認メカニズムをサポートし、安全な情報交換を実現します。
A2Aはまだ初期段階にあるため、プロトコルの成熟に伴って改善が見込まれます。これらの改善点には、エージェント・カードへの認証スキームとオプションの認証情報の正式な組み込み、予期しないスキルやサポートされていないスキルを動的にチェックする方法、タスク内での動的なユーザーエクスペリエンス（UX）のネゴシエーション（会話の途中で音声やビデオを追加するなど）のサポート、プッシュ通知とストリーミングの信頼性の強化などがあります。3
詳細については、公式のA2Aサイトをご覧ください。主要な概念の紹介、プロトコル仕様の確認、Pythonチュートリアルの活用、ソフトウェア開発キット（SDK）のダウンロードができます。A2A には、コードサンプルとデモ用のGithubサイトもあります。
