コミュニケーションの基本単位として、メッセージは会話における1つのやり取りやターンを表します。これには、実際のコンテンツを保持する1つ以上のパーツが含まれます。

メッセージは、回答、コンテキスト、指示、プロンプト、質問、応答、ステータスの更新を中継します。各メッセージには送信者に応じてロールが関連付けられており、サーバー送信メッセージのエージェント・ロールやクライアント送信メッセージのユーザー・ロールのいずれかになります。