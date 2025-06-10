ACP チームは当初、モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）の活用を検討していました。モデルとコンテキストの相互作用に関して優れた基盤を提供していたためです。しかしすぐに、真のエージェント間通信には適さないアーキテクチャ上の制約があることが判明しました。

マルチエージェントシステムにおけるMCPの限界：

ストリーミング： MCPは、基本的なストリーミング（完全なメッセージである可能性が高い）をサポートしていますが、更新が発生するとすぐに送信される、よりきめ細かな「デルタ」スタイルのストリーミングには対応していません。 トークンや軌道の更新などのデルタ・ストリームは、完全なデータ・ペイロードではなく増分更新で構成されるストリームです。この制限は、MCPが設計された当初、エージェント・スタイルのインタラクションを想定していなかったことに起因しています。

メモリ共有：MCPは、複数のエージェントをサーバー間で実行しながら共有メモリを維持する機能をサポートしていません。ACPもこの機能をまだ完全にはサポートしていませんが、現在活発に開発が進められています。

メッセージ構造：MCPは任意のJSONスキーマを受け付けますが、メッセージ本体の構造を定義していません。この柔軟性により、多様なメッセージ形式を解釈しなければならないエージェントの構築において、相互運用性の確保が困難になります。

プロトコルの複雑さ： MCPはJSON-RPCを採用しており、特定のSDKやランタイムが必要です。一方で、ACP は非同期・同期処理をネイティブでサポートする REST ベースの設計により、軽量で統合しやすくなっています。





MCPを、人が計算機や参考書などの優れたツールを使って自分の能力を高めるようなものと考えることができます。対照的に、ACPは、個々の人（エージェント）がチームとして協力しながら、AIアプリケーション内でそれぞれの機能を発揮できるようにすることを目的としています。ACPとMCPは互いに補完し合うことができます。