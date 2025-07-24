BeeAIは、個々の開発者とチームの両方に、人工知能（AI）エージェントを検索、デプロイ、共有するためのフレームワークに依存しないプラットフォームを提供します。このプラットフォームは、AIエージェントを使用する際の3つの主要な課題に対処するように設計されました。

個々の開発者は、Beeを使用することで、エージェント型の自動化やその他のコンテキストで使用するエージェントの探索とデプロイのプロセスを効率化できます。一方、チームは、大規模言語モデル（LLM）接続とAPIを集中管理しながら、集中インスタンスを通じて同じBeeAIワークスペースを共有し、リアルタイムで共同作業を行うことができます。

コミュニティーカタログには、プラットフォームで利用可能なすべてのBeeAIエージェントがホストされており、複雑なセットアップを行わずにデプロイできます。標準化されたユーザー・インターフェースにより一貫したユーザー・エクスペリエンスが実現し、標準コンテナにより、開発者は互換性の問題を回避しながら、あらゆるフレームワークのエージェントをパッケージ化できます。