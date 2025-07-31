MetaGPT、Ollama、DeepSeekによるマルチ・エージェントPRDオートメーション

執筆者

Vanna Winland

AI Advocate & Technology Writer

MetaGPT、DeepSeek、Ollamaを使用したAI搭載ツールの構築方法をご覧ください。このツールは、専門のAIエージェント・チームを利用して、製品マネージャーが包括的な製品要件文書（PRD）を迅速に作成する上で役立ちます。

MetaGPTは、人工知能、マルチ・エージェント・システム、エージェント・ワークフローを使用して作業を自動化するオープンソース・ツールの開発に重点を置く技術系スタートアップ企業、DeepWisdomによって開発されたマルチ・エージェント・フレームワークです。

1つのモデルがタスクのすべての側面を処理しようとするシングル・エージェントのアプローチとは異なり、このマルチ・エージェント・システムでは、各エージェントに特定の役割と明確に定義された責任が割り当てられます。構造化されたワークフローに従い、互いの出力を確認することで、チームは全体的に、ステークホルダーの目標により合致し、より組織的で、見落としがちな、高品質のPRDを作成します。

始める前に、アプリケーションの技術スタックをよく理解するための用語をいくつか紹介します。

MetaGPT：大規模言語モデル（LLM）エージェントを共同作業の役割に構造化し、編成されたチームのように連携できるようにするフレームワークです。
Ollama：パーソナル・コンピューターまたはワークステーション上で直接オープンソースLLMを実行・管理するためのローカル・ランタイムです。
DeepSeek：研究、推論、技術的な文章などのタスクに最適化されたオープンソース言語モデルです。

マルチ・エージェント・コラボレーションによるPRDの自動化

PRDの作成は時間がかかる場合がありますが、人工知能が完了までのプロセスを短縮することで支援します。

マルチ・エージェント・コラボレーションは、複雑なタスクを完了するために複数の役割を果たすエージェントの調整を調整するAIツールであるMetaGPTなどのフレームワークで実装されます。複雑なタスクとは、完了するために複数のステップを必要とするものすべてを指します。

AI PRDの作成は、複数の利害関係者が研究、計画、レビュー、改良などの段階に貢献する現実世界の製品開発プロセスを反映しているため、マルチ・エージェント・コラボレーションに最適なユースケースです。AIで生成されたコンテンツのメリットを最大限に活用するには、OpenAIのChatGPTやMicrosoftのCopilotのような単一のチャットボットではなく、マルチ・エージェント・システムの使用を検討する必要があります。

MetaGPTのようなマルチ・エージェント・システムを使う理由

MetaGPTは個別のロールを持つ特殊なAIエージェントを使用し、最小限のコーディングでほぼすべてのワークフローに合わせてカスタマイズできます。このような柔軟性が可能となっているのは、LLMの自然言語を理解する高い性能のおかげです。ユーザーは、プロンプト・エンジニアリングと軽量のソフトウェア開発を通じてエージェントの動作とワークフローを定義します。

MetaGPTの目標は、効果的なマルチ・エージェント・コラボレーションを可能にすることです。構造化されたチームをシミュレートすることで、ロール固有の推論とタスクの委任が可能になり、高品質のPRDのような、より文脈を認識した一貫性のあるアウトプットが生成されます。

このチュートリアルの後半では、スタンドアロンのチャットボットを使用することと類似した形で、単一のエージェントが最初のPRDドラフトを生成する方法について説明します。次に、このドラフトを、複数エージェントのコラボレーションを通じて作成された、より正確な最終的なPRDと比較します。この方法では、単一のエージェントだけで達成できる内容を超えたチームワークによる品質向上をご覧いただけます。

PRDオートメーションにDeepSeekを使用する理由

DeepSeek-AIが開発したDeepSeekは、推論タスク、構造化コンテンツの作成、効率的なAI開発ワークフロー向けに最適化された最先端のオープンソースLLMファミリーです。このプロジェクトでは、製品ドキュメンテーションの自動化に最適な高性能なベースモデルであるdeepseek-r1を使用しています。

DeepSeekが、MetaGPTのようなマルチ・エージェント・システムを使用したPRDの構築に優れている理由は次のとおりです。

  • オートメーション向けの構造化された出力：DeepSeekモデルは、一貫したマークダウン出力を生成するため、PRDや技術仕様などの定型的な文書構造を必要とするワークフローに適しています。
  • 推論機能：このモデルは、連続した推論と改訂ステップを処理することで、マルチ・エージェントの対話ループをサポートします。
  • 性能ベンチマーク：公開されているベンチマークによると、DeepSeekのモデルは、Mistral、LLaMA、IBM Graniteモデルなど、70億～130億のパラメーター範囲で、他のオープンソースモデルと比較して優れたパフォーマンスを発揮します。IBM® Researchによって開発されたGraniteは、ガバナンス、堅牢性、構造化されたビジネス推論に重点を置き、エンタープライズ・グレードのユースケース向けに設計されています。
  • ローカル推論： ローカルGPU上でOllamaを介してdeepseek-r1を実行することで、OpenAIやMicrosoft Azureエンドポイントなどの外部アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）に依存せずに、低レイテンシーの実験が可能になります（APIキー不要）。このアプローチは、データ・プライバシーを必要とするワークフローやオフライン開発に役立ちます。
  • 言語サポートとコンテキストウィンドウ：DeepSeekは、中国語を含む強力な多言語サポートを提供し、マルチ・エージェント・セッション間の拡張メモリをサポートする、適度な長さのコンテキスト・ウィンドウを備えています。

このチュートリアルではDeepSeekを使用していますが、同じマルチエージェント・システムを、Ollama、Hugging Face、またはOpenAIのAPIと互換性のある他のLLMで実行するように構成することもできます。どのモデルを選択するかは、推論の精度、出力構造、リソース、および導入環境の間のトレードオフによって異なります。

MetaGPTの仕組み

MetaGPTは、標準運用手順（SOP）の概念を使用して、現実世界のチーム（つまり、ソフトウェア企業や製品開発チーム）に基づいてワークフローを構築することにより、人間とAIのコラボレーションを調整します。

SOPは、特定のタスクまたはプロセスを完了するための詳細なステップ・バイ・ステップのガイドラインを提供します。MetaGPTは、複雑なタスク（PRDの作成など）を明確で実行可能なステップに分解することにより、この概念を適用しています。

各アクションは、指定された「チーム・メンバー」または役割を果たすAIエージェントに割り当てられます。

MetaGPTベース・エージェント

MetaGPTエージェントは、協調的なワークフローを通じてタスクをシミュレートし、調整するように設計された、構造化されたロールベースのシステム内で動作します。

各エージェントは、次の4つの主要概念に基づく組織的なエージェント・ワークフローに従っています。

  1. 役割：特定の目的を達成するために特化したペルソナ（プロジェクトマネージャー、デザイナー、アナリスト）。
  2. アクション：特定のタスク（書き込み、レビュー、調査など）を実行する能力。
  3. メモリー：個々のメモリーは、過去のやり取り、観察、アクションを含むメッセージ・オブジェクトのリストとして保存されます。これらのメッセージは、エージェント間の通信のために共有メッセージ・プールに公開されます。メモリーはエージェントのアクションに情報を供給します。
  4. 環境：直接対話することなく、他のエージェントからの情報にアクセスするための共通の空間（グローバルメッセージプール）。このスペースは、すべてのエージェントの共有コンテキストとして機能します。

これらのコンポーネントを組み合わせることで、MetaGPTにおけるエージェントの自律性とタスク実行の基盤を形成します。次に、これらのエージェントがPRDの生成などの複数ステップのタスクを完了するためにどのように通信し、連携するのか説明します。

MetaGPTエージェントの連携方法

MetaGPTエージェントは、各エージェントが共通の目標に貢献する調整されたプロセスに従います。各エージェントは、その役割に基づいて情報と理由を処理し、アクションを実行し、他のエージェントと成果を共有します。このアプローチにより、最終的な出力に向けて構築される、動的で段階的なコラボレーションが可能になります。

MetaGPTエージェントのワークフローでは、以下を実行します。

  1. 観察：エージェントは現在の状態（例：最新のPRDドラフト）を確認します。
  2. 思考：LLMを使用し、その役割と入手可能な情報に基づいて、次に何をすべきかを決定します。
  3. 行動：エージェントは、執筆、レビュー、調査など、割り当てられたタスクを実行します。
  4. 共有：エージェントは出力をログに記録し、チームの他のエージェントがアクセスできる共有環境にメッセージをブロードキャストします。
  5. 次のエージェント：プロセスは次のエージェントに動き、最後のエージェントが中断したところから再開し、コンセンサスが得られるまでこのプロセスを繰り返します。

エージェントはこの構造化されたループを反復し、各ラウンドでの互いの作業に基づいて、最終の、より完成度が高く、正確な出力に到達します。

MetaGPTを使用すると、エージェントの役割、SOP、PRDテンプレート、利害関係者の優先順位、全体的なプロジェクト目標をカスタマイズすることで、全面的に自動化されたAI製品開発チームを構築できます。このフレームワークは拡張可能であり、チームはそれを特定のワークフローや要件に適応させることができます。

個々のエージェントがどのように動作して連携するかを理解したので、このプロセスがPRD生成ワークフロー全体においてアプリケーション・レベルでどのように調整されるかを見てみましょう。

マルチエージェントPRDワークフローの動作方法

このセクションは、このマルチ・エージェントPRD生成アプリケーションのMetaGPTエージェントのチームのワークフローを理解するためのステップ・バイ・ステップ・ガイドとして機能します。

標準作業手順（SOP）の定義

MetaGPTチームでSOPを作成し、構造化されたエージェント・ワークフローを定義しましょう。このSOPは、PRDを作成するという複雑なタスクを明確で実行可能なステップに分割し、それぞれを専門的なエージェントに割り当てます。

役割と責任

明確に定義されたSOPは、各エージェントの役割とアクションを明確にします。この構造により、PRDライフサイクル全体（ドラフト作成、調査の強化、ピア・レビュー、改訂）で説明責任と円滑な実行が促進されます。

チームの役割

  • プロダクト・マネージャー（チームリーダー）：ワークフローのオーケストレーション、最初のPRDの草案作成、調査とフィードバックの収集、文書の修正、すべてのバージョンの保存。プロジェクト・マネージャー（PM）エージェントは、プロセスを主導し、他のエージェントを調整します。

  • リサーチャー：関連する調査と裏付けとなるデータでPRDを充実させます。

  • レビュワー：PRDをレビューし、改善のための実用的なフィードバックを提供します。

ワークフロー・ステージ

  1. ユーザー・アイデア：ユーザーは、コマンド・ラインを通じてプロジェクト・アイデア（「資産管理のための銀行アプリケーションのPRDを作成する」など）を提供します。
  2. チームの設定：アプリはチームを作成し、プロダクト・マネージャー、リサーチャー、レビュワーなどの役割を割り当てます。
  3. ドラフト作成：プロダクト・マネージャー（チーム・リーダーとして）は、製品目標、ユーザー・ペルソナ、主要な機能、および機能要件の概要を示す最初のPRDをDraftPRD.mdとして生成し、保存します。
  4. 調査：リサーチャーは、ドラフトをレビューし、補足調査を提供します。
  5. レビュー：レビュワーはドラフトを検討し、フィードバックを与えます。
  6. 改訂：PMは、調査結果を収集してフィードバックを検討し、PRDを修正し、最終的な文書をPRD.mdとして保存します。
  7. 出力：最終的なPRD（調査と改訂を含む）は、プロジェクト・ディレクトリーにマークダウン・ファイルとして保存されます。

このSOPにより、プロジェクト・マネージャーはチームを率い、すべての貢献を調整して、調査に裏付けられ、レビューされたPRDの作成を自動化できるようになります。

システム要件

このチュートリアルを効果的に実行するには、ユーザーは次の要件を満たす必要があります。

  • オペレーティング・システム：macOS、Linux、またはWindows
  • メモリ（RAM）：16GB以上
  • ディスク容量：10GBまたはそれ以上の空き容量（Python環境、Ollamaモデル、生成ファイル用）
  • Ollama：ローカルにインストールされ、実行されている（デフォルトポート11434）
  • Pythonバージョン：3.11以降

注：大規模なモデルや複数のエージェントを実行する場合、より多くのメモリー（32GB以上を推奨）が必要になる場合があります。断続的なタイムアウト・エラーが発生する可能性があります。タイムアウト・エラーが発生した場合は、プロセスを再起動し、システムに十分なリソースが確保されていることを確認してください。

手順

ステップ1. venvを作成する

これらの手順は、本文書を参照するか、またはGitHubの適切な名前のプロジェクト・フォルダー内で参照できます。

まず、Pythonの依存関係の問題を回避するために仮想環境を作成します。このプロジェクトは、Python 3.11で最も安定します。

python3.11 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate

ステップ2. MetaGPTをインストールする

MetaGPTの最新開発版をインストールします。

pip install git+https://github.com/geekan/MetaGPT

重要：このチュートリアルでは、上記のコマンドを使用してMetaGPTをインストールする必要があります。PyPIや他のソースからMetaGPTをインストールしないでください。ここでは最新の開発バージョンのみがサポートされています。

ステップ3. Ollamaをインストールする

OSに応じて、以下のいずれかの方法で、Ollamaをインストールしてください。

macOSの場合（Homebrewを使用）

brew install ollama

Ollamaの公式サイトからダウンロードします（macOS、Linux、Windows）

ステップ4. Ollamaサーバーを起動し、deepseek-r1:8bをプルする。

インストール後、Ollamaサーバーを起動し、以下を使用してモデル（deepseek-r1:8b）をプルすることができます。

ollama serve
ollama pull deepseek-r1:8b

ステップ5. Ollamaを使用するようにMetaGPTを設定する。

OllamaとDeepseekをMetaGPTで動作させるには、設定ファイルを作成し、編集する必要があります。

MetaGPT構成を初期化します。

metagpt --init-config

このアクションにより、次の場所にファイルが作成されます。~/.metagpt/config2.yaml

ファイルを編集して、次の手順でLLMを設定します。

1.        ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行し、 nanoエディターで構成ファイルを開きます。

nano ~/.metagpt/config2.yaml

2.        deepseek-r1:8bモデルを使用するこのOllama構成に合わせてファイルを編集します。

llm:
  api_type: 'ollama'
  base_url: 'http://127.0.0.1:11434/api'
  model: 'deepseek-r1:8b'

注：フィールドapi_key: がYAMLファイルに表示される場合、空白のままにします。有効なキーを指定するか、フィールドを完全に削除します。api_key: が存在するか空欄の場合、プログラムが実行されません。

  1. 上記の変更を行った後に、Ctrl + O を選択して保存し、Enter を選択して確定します。
  2. プレスCtrl + X nanoを終了する

LLM構成の変更が保存されました。

追加の設定例については、MetaGPTドキュメントのこちらこちらで提供されている2つの例を参照してください。

ステップ6. MetaGPTエージェントの仕組みを学ぶ：アクションと役割

MetaGPTエージェントは、次の2つの主要コンポーネントから構築されています。

  • アクション：エージェントが実行できる個別のタスクまたはオペレーション（PRDの作成、調査の実施など）。
  • 役割：エージェントの責任と、どのようなアクションを取ることができるかを定義する（たとえば、プロジェクト・マネージャー、リサーチャー）。

アクション

一つのAction は、エージェントの特定のタスクを定義するPythonクラスです。
アクションは、各エージェントに何をすべきか、言語モデルと対話する方法を指示します。

通常、各アクションには次のものが含まれます。

  •  APROMPT_TEMPLATE ：LLMに送信された指示またはメッセージ（例：「マークダウン形式でPRDを記述してください」）。
  •  Arun() 方法：プロンプト・テンプレートに入力し、LLMに送信し、モデルの応答を返します。
  • オプションとして、parse_text() メソッド： LLMの出力を処理して、関連情報（マークダウン、コード、JSONなど）を抽出します。

アクションに必要なインポート：

import re
import os
from metagpt.actions import Action
  • re は、正規表現向けです（以下で使用されます：parse_text )
  • os は、ファイルオペレーション向けです（以下で使用されますSavePRD )
  • Action は、MetaGPTのすべてのアクションの基本クラスです

役割

ロールクラスは、ワークフローのAIエージェントまたはチームメンバーを表します。ロールは、モデルにどのように行動し、モデルが従うべきプロセスの特定の部分（管理、調査、レビューなど）をどのように定義するかを指示します。

各ロールには、通常、以下が含まれます。

  • __init__ ：ロールを初期化し、アクションを設定し、どのようなイベントやメッセージを監視すべきかを定義します。

  •  _act ：エージェントが行動する際に、1つ以上の割り当てられたアクションを実行します。このメソッドは、ワークフロー内のエージェントの動作を定義します。

ロールに必要なインポート：

from metagpt.roles import Role
from metagpt.schema import Message
from metagpt.logs import logger
  • Role は、MetaGPTのすべてのエージェント・ロールの基本クラスです。
  • Message は、アクションから結果を返すために使用されます。
  • logger は、ロギングの出力とデバッグ情報に使用されます。

ワークフローの概要

MetaGPTは、ワークフローをラウンドに編成します。ラウンドは、エージェントがPRDを改善するために協力する反復的なサイクルです。各ラウンドは次のステップで構成されます。

ラウンド1：初回ドラフト

  • プロジェクト・マネージャーは、ユーザーのプロンプトに基づいて最初のPRDドラフトを作成し、保存します。
  • リサーチャーとレビュアーは、このタスクのドラフトを受け取ります。

ラウンド2（およびそれ以降）：レビューと改訂：

  • リサーチャーは、PRDの補足調査を行います。
  • レビュアーはPRDドラフトについてフィードバックを提供します。
  • プロジェクト・マネージャーは、新しい調査とレビューを使用してPRDを修正し、更新されたバージョンを保存します。

反復

  • このプロセスを複数回繰り返すことができるため、サイクルごとにPRDを段階的に改善できます。

マルチエージェントPRDの生成ワークフローの図：

User prompt
   ↓
Team initialization
   ↓
PRD draft (Project Manager)
   ↓
Research and review (Researcher & Reviewer)
   ↓
Draft revision (Project Manager)
   ↓
Save final PRD

次のステップでは、PRD AI自動化のためのエージェント・チームを構築します
各エージェントの役割を定義し、関連するワークフロー・アクションを関連付けます。

ステップ7. MetaGPTによるマルチエージェントPRDチームの構築

このセクションでは、エージェントのアクションの定義方法、エージェントのロールの作成方法、およびPRDの生成、調査、レビューを自動化するチームの編成方法について説明します。

エージェントのアクションを定義

PRDチームが使用するエージェント・アクションは次のとおりです。Action クラス：

import re
import os
from metagpt.actions import Action

def clean_response(rsp):
    # Cleans LLM output, extracting markdown and removing extra tags
    rsp = re.sub(r"<think>.*?</think>", "", rsp, flags=re.DOTALL)
    pattern = r"```(?:markdown)?(.*?)```"
    match = re.search(pattern, rsp, re.DOTALL)
    text = match.group(1) if match else rsp
    return text.strip()

class WritePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Write a comprehensive product requirements document (PRD) for {instruction} and provide the output in markdown format.
    **Important:**
    - Do NOT include any code, programming language, or technical implementation details.
    - Only write markdown for a PRD document (sections like Introduction, Goals, User Stories, Requirements, etc.).
    - Do NOT include code blocks, scripts, or pseudocode.
    - Limit your response to a maximum of 1,500-3,000 words and no more than 7 unique sections.
    - Ensure that no sections are repeated.
    - Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    Return ```your markdown text here with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "WritePRD"

    async def run(self, instruction: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction)
        rsp = await self._aask(prompt)
        prd_text = self.parse_text(rsp)
        return prd_text

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class SavePRD(Action):
    name: str = "SavePRD"

    async def run(self, content: str, filename: str = "PRD.md"):
        filepath = os.path.join(os.getcwd(), filename)
        with open(filepath, "w", encoding="utf-8") as f:
            f.write(content)
        return f"PRD saved to {filepath}"
   
class ConductResearch(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
   Context: {context}
    You are a research assistant working with the Project Manager to ensure that
    the PRD includes information from a detailed research report for the given PRD.
    Use the {instruction} to generate a detailed research report on relevant details
    that should be included in the PRD and provide the output in markdown format.
    Include relevant data, statistics, and references to support the PRD.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD and a maximum of 500-1,500 words.
    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "ConductResearch"

    async def run(self, instruction: str, context: str = ""): 
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(instruction=instruction, context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        research_content = self.parse_text(rsp)
        return research_content    
   
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class PerformReview(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    You are a product reviewer. The following is a Product Requirements Document
    (PRD) generated for a project.

    Please review the PRD below and provide critical, actionable feedback to improve
    its clarity, completeness, and effectiveness. Highlight any missing sections,
    unclear requirements, or potential risks. Ensure that no sections are repeated.

    **Important**:
    1.  Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Limit your response to the content that is relevant to the PRD.
    4. Limit your response to a maximum of 500-1,000 words.

    Return your feedback in markdown format only.

    PRD to review:
    {context}
    """

    name: str = "PerformReview"
    async def run(self, context: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(context=context)
        rsp = await self._aask(prompt)
        review_content = self.parse_text(rsp)
        return review_content
      
    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)
   
class RevisePRD(Action):
    PROMPT_TEMPLATE: str = """
    Revise the Product Requirements Document (PRD) based on the following review feedback.
    Revise the PRD to address all reviewer suggestions, clarifying vague terms, adding
    measurable goals, expanding on integrations, including user stories, functional requirements, and adding
    any missing sections as suggested.
    **Important**:
    1. Return only the markdown text.
    2. Do not include any other text or explanations.
    3. Include a section at the end titled "Document revision notes" that summarizes the key revisions.
    4. Limit your response to a maximum of 1,500-4,000 words and no more than unique 12 sections.
    5. Ensure that no sections are repeated.
    6. Ensure that each section is ordered and formatted correctly with appropriate headings and subheadings.

    PRD:
    {prd}

    Review Feedback:
    {review}

    Return ```your markdown text here``` with NO other texts, your text:
    """

    name: str = "RevisePRD"

    async def run(self, prd: str, review: str):
        prompt = self.PROMPT_TEMPLATE.format(prd=prd, review=review)
        rsp = await self._aask(prompt)
        revised_prd = self.parse_text(rsp)
        return revised_prd

    @staticmethod
    def parse_text(rsp):
        return clean_response(rsp)

コア。タスク

次の5つのアクション・クラスは、このAI搭載のPRD生成ワークフローにおいてエージェントが実行するコア・タスクを定義します。

  1. WritePRDはPRDを作成します。
  2. SavePRD はPRDをディスクに保存します。
  3. ConductResearchは、裏付けとなる調査を生成します。
  4. PerformReviewはPRDをレビューします。
  5. RevisePRDはフィードバックに基づいてPRDを修正します。

エージェントの役割の定義

マルチエージェントPRDチームを表すエージェントのロールは次のとおりです。以下は、実行するアクションを指定するコードです。

class ProjectManager(Role):
    name: str = "Pam"
    profile: str = "Project Manager"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.write_action = WritePRD()
        self.save_action = SavePRD()
        self.revise_action = RevisePRD()
        self._watch([UserRequirement, ConductResearch, PerformReview])
        self.set_actions([self.write_action, self.save_action, self.revise_action])

    async def _act(self) -> Message:
        logger.info(f"{self.profile}: Starting PRD generation process.")
        memories = self.get_memories()
        # If this is the first round, generate and save the draft PRD
        if not any(m.role == "Researcher" or m.role == "Reviewer" for m in memories):
            msg = self.get_memories(k=1)[0]
            prd_content = await self.write_action.run(msg.content)
            draft_save_result = await self.save_action.run(prd_content, filename="DraftPRD.md")
            return Message(
                content=draft_save_result,
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )
        # If this is the second round, combine revised PRD and research, then save
        else:
            research_msgs = [m for m in memories if m.role == "Researcher"]
            review_msgs = [m for m in memories if m.role == "Reviewer"]
            research_content = research_msgs[-1].content if research_msgs else "No research found."
            review_content = review_msgs[-1].content if review_msgs else "No review found."
            # Load the draft PRD from file or memory
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
            # Only revise if review feedback exists and is not empty
            if review_msgs and review_content.strip() and review_content.strip() != "No PRD draft found.":
                revised_prd = await self.revise_action.run(prd_content, review_content)
            else:
                logger.info(f"{self.profile}: No review feedback found, skipping revision this round.")
                revised_prd = prd_content.strip()
            final_content = (
                f"{revised_prd}\n\n"
                f"---\n\n"
                f"## Research\n{research_content}\n"
            )
            await self.save_action.run(final_content, filename="PRD.md")
            return Message(
                content=final_content,  # Only the markdown document
                role=self.profile,
                cause_by=type(self.write_action)
            )

class Reviewer(Role):
    name: str = "Rico"
    profile: str = "Reviewer"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.review_action = PerformReview()
        self.set_actions([self.review_action])   
        self._watch([WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Reviewing PRD...")
        review_content = await self.review_action.run(prd_content)
        return Message(content=review_content, role=self.profile, cause_by=type(self.review_action))

class Researcher(Role):
    name: str = "Rita"
    profile: str = "Researcher"

    def __init__(self, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.research_action = ConductResearch()
        self.set_actions([self.research_action])
        self._watch([UserRequirement, WritePRD])

    async def _act(self) -> Message:
        try:
            with open("DraftPRD.md", "r", encoding="utf-8") as f:
                prd_content = f.read()
        except FileNotFoundError:
            prd_content = "No PRD draft found."
        logger.info(f"{self.profile}: Researching for PRD...")
        research_content = await self.research_action.run(
            "Provide supporting research for the following PRD.", context=prd_content
        )
        return Message(content=research_content, role=self.profile, cause_by=type(self.research_action))

コア・ワークフローとロール定義

次のエージェントは連携して、PRD作成プロセスの各ステップを自動化します。

  • ProjectManager （Pam）はPRDを作成、保存、および改訂します。
  • Reviewer （Rico）はPRDをレビューし、フィードバックを提供します。
  • Researcher （Rita）は、PRDの補足調査を行います。

ステップ8. チームの編成と運営

以下を使用 Team エージェントを採用してワークフローを実行するためのクラスですこのアプリは、 Typerを使用して、コマンド・ラインから対話的にプロセスを実行します。

import typer
import asyncio
from metagpt.team import Team

app = typer.Typer()

@app.command()
def main(
    idea: str = typer.Argument(..., help="A PRD for a banking application for wealth management"),
    investment: float = typer.Option(3.0, "--investment", "-i", help="Dollar amount to invest in the project."),
    n_round: int = typer.Option(2, "--n-round", "-n", help="Number of rounds to run the simulation."),
):
    async def runner():
        team = Team(use_mgx=False)
        team.hire([
            ProjectManager(),
            Researcher(),
            Reviewer(),
        ])
        team.idea = idea
        team.invest(investment=investment)
        team.run_project(idea)
        await team.run(n_round=n_round)
    asyncio.run(runner())

if __name__ == "__main__":
    app()

CLIの仕組み

  • @app.command() ：Typerに次の関数（main ）は、ターミナルから実行できるコマンドであることを伝えます。
  • main(...) ：プログラムを実行する主要な機能。次の3つの引数が必要です。
    • idea ：プロジェクトのアイデア（例：「資産管理を目的とした銀行アプリケーション向けPRD」）
    • investment ：オプションの投資額（デフォルト：3.0 ）。このアクションはチームの予算をシミュレートし、エージェントの意思決定と計画に影響を与える可能性があります。
    • n_round ：シミュレーションを何回実行するかを指定するオプションの引数（デフォルト：2 ).

チームの編成と実行

  • runner() ：ワークフローを実行する非同期関数：
    • team = Team(use_mgx=False) ：AIエージェントのグループを表すTeam オブジェクトを新たに作成します。use_mgx=False オプションは、標準的なチーム動作を使用して高度なMGX通信モードを無効にします。
    • team.hire([...]) ：エージェントをチームに採用 (追加) します。
    • team.idea = idea ：CLIインプットからチームのプロジェクトのアイデアを設定します。
    • team.invest(investment=investment) ：チームの「資金」を割り当て、これはエージェントが計画とリソースの割り当てをどのようにシミュレートするかに影響します。
    • team.run_project(idea) ：与えられたアイデアでプロジェクトを開始します。
    • await team.run(n_round=n_round) ：ワークフローを指定されたラウンド数だけ実行し、エージェントがPRDを反復的に改善できるようにします。

出力の変動に関する注意事項

重要な注意事項：
このチュートリアルで生成されたドキュメントと出力は、大規模言語モデル（LLM）を使用しています。これは確率的なものであり、不完全、不正確、または一貫性のない結果が得られる場合があります。
生成されたすべてのコンテンツを必ず自分で確認し、検証してください。
LLMは便利なツールですが、実際の製品開発チームの専門知識や判断を完全に置き換えることはできません。

コマンド例

以下のデフォルト値を使用してプログラムを実行するには、n_round およびinvestment :

python metagpt_prd_generator.py "Write a PRD for a banking app for wealth managers."

このコマンドは、エージェントのチームを起動し、PRD作成プロセスを自動化し、指定された回数だけ反復します。

チーム作成プロセスの概要

  • アクションは、各エージェントができることを定義します。
  • ロールはエージェントを表し、エージェントとアクションを結びつけます。
  • チーム」クラスは、エージェントを集めてPRDワークフローを自動化します。

このモジュール式アプローチにより、複雑な製品開発タスクを自動化するプロセスを微調整する余地が得られます。

出力ドラフトと最終PRDの例

アプリケーションを実行すると、エージェントは連携してPRDを作成・改良します。

  • ドラフトPRDDraftPRD.md ）：プロジェクト・マネージャー・エージェントによって作成された最初のPRD。
  • フィードバックの確認：レビュアー・エージェントからの提案と批評。
  • リサーチャー・レポート：リサーチャー・エージェントによる補足的な技術・市場調査。
  • 最終的なPRDPRD.md ）：レビューと研究を組み込んだ改訂版PRD。

ドラフトPRD（抜粋）

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** [Proposed Name - e.g., "WealthBank Pro", "Portfolio Navigator"]
*   **Version:** v0.1 (Initial Draft)
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2
*   **Status:** Draft

## 2. Purpose & Goals
The purpose of this app is to solve key pain points faced by wealth managers and
their clients with a seamless, integrated digital platform for managing assets,
monitoring portfolio performance, accessing banking services, and facilitating
communication within the financial advisory context.

... (see full draft (`example_DraftPRD.md`) for more sections)

最終 PRD（抜粋）

# Product Requirements Document: Wealth Manager Banking App

## 1. Introduction & Overview
*   **Product Name:** WealthBank Pro (or Portfolio Navigator - to be confirmed)
*   **Version:** v0.2
*   **Author:** [Your Team/Name]
*   **Date:** October 26, 2023
*   **Status:** Draft
*   **Document Revision Notes:** Addressed reviewer suggestions by clarifying
terms, adding measurable goals, expanding integrations, including user stories,
and added missing sections (User Roles, Data Flow).

## 2. Purpose & Goals
This app provides a secure digital platform for financial advisors to manage client
portfolios and offers clients an intuitive interface to monitor their investments
alongside core banking services.

### Measurable Key Goals:
1.  **Enhance Advisor Efficiency:** Reduce investment monitoring time by
[Specify %]%,decrease report generation time by [Specify %]%.
2.  **Improve Client Experience:** Achieve a Net Promoter Score (NPS) of
[Target NPS score], increase client engagement via app to [Target percentage]%.
3.  **Secure Collaboration:** Reduce email inquiries between advisor and clients
by [Target reduction %]%, ensure all messages are traceable within the platform.

## 3. User Roles
*   **Wealth Manager/Financial Advisor:** Full access to assigned portfolios,
    reporting, and communication.
*   **High-Net-Worth Client:** View-only access to their own portfolio and
    account information.
*   **Administrative Staff (Optional):** Read-only access for reporting/client onboarding.

... (see full final PRD (`example_PRD.md`)for more sections)

エージェントによる改善

最終的なPRD.mdファイルには、レビューと改訂の過程で行われた主な変更点を要約した文書の改訂メモというタイトルのセクションが含まれています。このセクションは、文書の更新内容を利害関係者が素早く理解する際に役立ちます。

資産管理アプリケーションに関する最終的なPRDの主な機能強化は次のとおりです。

  • 測定可能な目標の追加：MVP（最小実行可能製品）と最適化に役立つNPSスコアや時間短縮などの明確なKPIなどの成功メトリクスが追加されました。
  • ユーザーの役割：アドバイザー、顧客、スタッフの役割と権限を定義しました。
  • 統合：データ・フロー用にAPIとセキュリティー・プロトコルを指定しました。
  • 文書の改訂メモ：主要な変更点をまとめ、簡単に追跡できるようにしました。
  • ユーザー・ストーリー：実用的な要件を実現するために、シナリオを拡張し、明確にしました。
  • 調査：意思決定をサポートする価格モデルや技術データなどの市場投入戦略を組み込みました。

出力ファイルの例

  • DraftPRD.md ：最初の要件文書。
  • PRD.md ：最終的な改訂版要件文書
  • （オプション） Research.md ：PRDを補足する市場および技術調査。

まとめ

このチュートリアルでは、MetaGPTとOllamaを使用してPRDの作成と改善を自動化する方法について学びました。マルチ・エージェント・チームを立ち上げ、カスタム・アクションとロールを定義し、反復的なワークフローを実行することで、高品質で実行可能なPRDを作成しました。このモジュール式アプローチは、他のコラボレーションによるAIタスクにも適用でき、AI製品管理を合理化する強力なツールとなります。

