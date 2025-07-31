MetaGPT、Ollama、DeepSeekによるマルチ・エージェントPRDオートメーション

MetaGPT、DeepSeek、Ollamaを使用したAI搭載ツールの構築方法をご覧ください。このツールは、専門のAIエージェント・チームを利用して、製品マネージャーが包括的な製品要件文書（PRD）を迅速に作成する上で役立ちます。

MetaGPTは、人工知能、マルチ・エージェント・システム、エージェント・ワークフローを使用して作業を自動化するオープンソース・ツールの開発に重点を置く技術系スタートアップ企業、DeepWisdomによって開発されたマルチ・エージェント・フレームワークです。

1つのモデルがタスクのすべての側面を処理しようとするシングル・エージェントのアプローチとは異なり、このマルチ・エージェント・システムでは、各エージェントに特定の役割と明確に定義された責任が割り当てられます。構造化されたワークフローに従い、互いの出力を確認することで、チームは全体的に、ステークホルダーの目標により合致し、より組織的で、見落としがちな、高品質のPRDを作成します。

始める前に、アプリケーションの技術スタックをよく理解するための用語をいくつか紹介します。

MetaGPT：大規模言語モデル（LLM）エージェントを共同作業の役割に構造化し、編成されたチームのように連携できるようにするフレームワークです。

Ollama：パーソナル・コンピューターまたはワークステーション上で直接オープンソースLLMを実行・管理するためのローカル・ランタイムです。

DeepSeek：研究、推論、技術的な文章などのタスクに最適化されたオープンソース言語モデルです。