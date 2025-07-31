MetaGPT、Ollama、DeepSeekによるマルチ・エージェントPRDオートメーション

MetaGPT、DeepSeek、Ollamaを使用したAI搭載ツールの構築方法をご覧ください。このツールは、専門のAIエージェント・チームを利用して、製品マネージャーが包括的な製品要件文書（PRD）を迅速に作成する上で役立ちます。
MetaGPTは、人工知能、マルチ・エージェント・システム、エージェント・ワークフローを使用して作業を自動化するオープンソース・ツールの開発に重点を置く技術系スタートアップ企業、DeepWisdomによって開発されたマルチ・エージェント・フレームワークです。
1つのモデルがタスクのすべての側面を処理しようとするシングル・エージェントのアプローチとは異なり、このマルチ・エージェント・システムでは、各エージェントに特定の役割と明確に定義された責任が割り当てられます。構造化されたワークフローに従い、互いの出力を確認することで、チームは全体的に、ステークホルダーの目標により合致し、より組織的で、見落としがちな、高品質のPRDを作成します。
始める前に、アプリケーションの技術スタックをよく理解するための用語をいくつか紹介します。
MetaGPT：大規模言語モデル（LLM）エージェントを共同作業の役割に構造化し、編成されたチームのように連携できるようにするフレームワークです。
Ollama：パーソナル・コンピューターまたはワークステーション上で直接オープンソースLLMを実行・管理するためのローカル・ランタイムです。
DeepSeek：研究、推論、技術的な文章などのタスクに最適化されたオープンソース言語モデルです。
PRDの作成は時間がかかる場合がありますが、人工知能が完了までのプロセスを短縮することで支援します。
マルチ・エージェント・コラボレーションは、複雑なタスクを完了するために複数の役割を果たすエージェントの調整を調整するAIツールであるMetaGPTなどのフレームワークで実装されます。複雑なタスクとは、完了するために複数のステップを必要とするものすべてを指します。
AI PRDの作成は、複数の利害関係者が研究、計画、レビュー、改良などの段階に貢献する現実世界の製品開発プロセスを反映しているため、マルチ・エージェント・コラボレーションに最適なユースケースです。AIで生成されたコンテンツのメリットを最大限に活用するには、OpenAIのChatGPTやMicrosoftのCopilotのような単一のチャットボットではなく、マルチ・エージェント・システムの使用を検討する必要があります。
MetaGPTは個別のロールを持つ特殊なAIエージェントを使用し、最小限のコーディングでほぼすべてのワークフローに合わせてカスタマイズできます。このような柔軟性が可能となっているのは、LLMの自然言語を理解する高い性能のおかげです。ユーザーは、プロンプト・エンジニアリングと軽量のソフトウェア開発を通じてエージェントの動作とワークフローを定義します。
MetaGPTの目標は、効果的なマルチ・エージェント・コラボレーションを可能にすることです。構造化されたチームをシミュレートすることで、ロール固有の推論とタスクの委任が可能になり、高品質のPRDのような、より文脈を認識した一貫性のあるアウトプットが生成されます。
このチュートリアルの後半では、スタンドアロンのチャットボットを使用することと類似した形で、単一のエージェントが最初のPRDドラフトを生成する方法について説明します。次に、このドラフトを、複数エージェントのコラボレーションを通じて作成された、より正確な最終的なPRDと比較します。この方法では、単一のエージェントだけで達成できる内容を超えたチームワークによる品質向上をご覧いただけます。
DeepSeek-AIが開発したDeepSeekは、推論タスク、構造化コンテンツの作成、効率的なAI開発ワークフロー向けに最適化された最先端のオープンソースLLMファミリーです。このプロジェクトでは、製品ドキュメンテーションの自動化に最適な高性能なベースモデルであるdeepseek-r1を使用しています。
DeepSeekが、MetaGPTのようなマルチ・エージェント・システムを使用したPRDの構築に優れている理由は次のとおりです。
このチュートリアルではDeepSeekを使用していますが、同じマルチエージェント・システムを、Ollama、Hugging Face、またはOpenAIのAPIと互換性のある他のLLMで実行するように構成することもできます。どのモデルを選択するかは、推論の精度、出力構造、リソース、および導入環境の間のトレードオフによって異なります。
MetaGPTは、標準運用手順（SOP）の概念を使用して、現実世界のチーム（つまり、ソフトウェア企業や製品開発チーム）に基づいてワークフローを構築することにより、人間とAIのコラボレーションを調整します。
SOPは、特定のタスクまたはプロセスを完了するための詳細なステップ・バイ・ステップのガイドラインを提供します。MetaGPTは、複雑なタスク（PRDの作成など）を明確で実行可能なステップに分解することにより、この概念を適用しています。
各アクションは、指定された「チーム・メンバー」または役割を果たすAIエージェントに割り当てられます。
MetaGPTエージェントは、協調的なワークフローを通じてタスクをシミュレートし、調整するように設計された、構造化されたロールベースのシステム内で動作します。
各エージェントは、次の4つの主要概念に基づく組織的なエージェント・ワークフローに従っています。
これらのコンポーネントを組み合わせることで、MetaGPTにおけるエージェントの自律性とタスク実行の基盤を形成します。次に、これらのエージェントがPRDの生成などの複数ステップのタスクを完了するためにどのように通信し、連携するのか説明します。
MetaGPTエージェントは、各エージェントが共通の目標に貢献する調整されたプロセスに従います。各エージェントは、その役割に基づいて情報と理由を処理し、アクションを実行し、他のエージェントと成果を共有します。このアプローチにより、最終的な出力に向けて構築される、動的で段階的なコラボレーションが可能になります。
MetaGPTエージェントのワークフローでは、以下を実行します。
エージェントはこの構造化されたループを反復し、各ラウンドでの互いの作業に基づいて、最終の、より完成度が高く、正確な出力に到達します。
MetaGPTを使用すると、エージェントの役割、SOP、PRDテンプレート、利害関係者の優先順位、全体的なプロジェクト目標をカスタマイズすることで、全面的に自動化されたAI製品開発チームを構築できます。このフレームワークは拡張可能であり、チームはそれを特定のワークフローや要件に適応させることができます。
個々のエージェントがどのように動作して連携するかを理解したので、このプロセスがPRD生成ワークフロー全体においてアプリケーション・レベルでどのように調整されるかを見てみましょう。
このセクションは、このマルチ・エージェントPRD生成アプリケーションのMetaGPTエージェントのチームのワークフローを理解するためのステップ・バイ・ステップ・ガイドとして機能します。
MetaGPTチームでSOPを作成し、構造化されたエージェント・ワークフローを定義しましょう。このSOPは、PRDを作成するという複雑なタスクを明確で実行可能なステップに分割し、それぞれを専門的なエージェントに割り当てます。
明確に定義されたSOPは、各エージェントの役割とアクションを明確にします。この構造により、PRDライフサイクル全体（ドラフト作成、調査の強化、ピア・レビュー、改訂）で説明責任と円滑な実行が促進されます。
チームの役割
このSOPにより、プロジェクト・マネージャーはチームを率い、すべての貢献を調整して、調査に裏付けられ、レビューされたPRDの作成を自動化できるようになります。
このチュートリアルを効果的に実行するには、ユーザーは次の要件を満たす必要があります。
注：大規模なモデルや複数のエージェントを実行する場合、より多くのメモリー（32GB以上を推奨）が必要になる場合があります。断続的なタイムアウト・エラーが発生する可能性があります。タイムアウト・エラーが発生した場合は、プロセスを再起動し、システムに十分なリソースが確保されていることを確認してください。
これらの手順は、本文書を参照するか、またはGitHubの適切な名前のプロジェクト・フォルダー内で参照できます。
まず、Pythonの依存関係の問題を回避するために仮想環境を作成します。このプロジェクトは、Python 3.11で最も安定します。
MetaGPTの最新開発版をインストールします。
重要：このチュートリアルでは、上記のコマンドを使用してMetaGPTをインストールする必要があります。PyPIや他のソースからMetaGPTをインストールしないでください。ここでは最新の開発バージョンのみがサポートされています。
OSに応じて、以下のいずれかの方法で、Ollamaをインストールしてください。
macOSの場合（Homebrewを使用）
Ollamaの公式サイトからダウンロードします（macOS、Linux、Windows）
インストール後、Ollamaサーバーを起動し、以下を使用してモデル（deepseek-r1:8b）をプルすることができます。
OllamaとDeepseekをMetaGPTで動作させるには、設定ファイルを作成し、編集する必要があります。
MetaGPT構成を初期化します。
このアクションにより、次の場所にファイルが作成されます。
ファイルを編集して、次の手順でLLMを設定します。
1. ターミナルウィンドウで次のコマンドを実行し、 nanoエディターで構成ファイルを開きます。
2. deepseek-r1:8bモデルを使用するこのOllama構成に合わせてファイルを編集します。
注：フィールド
LLM構成の変更が保存されました。
MetaGPTエージェントは、次の2つの主要コンポーネントから構築されています。
一つの
アクションは、各エージェントに何をすべきか、言語モデルと対話する方法を指示します。
通常、各アクションには次のものが含まれます。
アクションに必要なインポート：
ロールクラスは、ワークフローのAIエージェントまたはチームメンバーを表します。ロールは、モデルにどのように行動し、モデルが従うべきプロセスの特定の部分（管理、調査、レビューなど）をどのように定義するかを指示します。
各ロールには、通常、以下が含まれます。
ロールに必要なインポート：
MetaGPTは、ワークフローをラウンドに編成します。ラウンドは、エージェントがPRDを改善するために協力する反復的なサイクルです。各ラウンドは次のステップで構成されます。
ラウンド1：初回ドラフト
ラウンド2（およびそれ以降）：レビューと改訂：
反復
マルチエージェントPRDの生成ワークフローの図：
次のステップでは、PRD AI自動化のためのエージェント・チームを構築します
各エージェントの役割を定義し、関連するワークフロー・アクションを関連付けます。
このセクションでは、エージェントのアクションの定義方法、エージェントのロールの作成方法、およびPRDの生成、調査、レビューを自動化するチームの編成方法について説明します。
PRDチームが使用するエージェント・アクションは次のとおりです。
コア。タスク
次の5つのアクション・クラスは、このAI搭載のPRD生成ワークフローにおいてエージェントが実行するコア・タスクを定義します。
マルチエージェントPRDチームを表すエージェントのロールは次のとおりです。以下は、実行するアクションを指定するコードです。
コア・ワークフローとロール定義
次のエージェントは連携して、PRD作成プロセスの各ステップを自動化します。
以下を使用
重要な注意事項：
このチュートリアルで生成されたドキュメントと出力は、大規模言語モデル（LLM）を使用しています。これは確率的なものであり、不完全、不正確、または一貫性のない結果が得られる場合があります。
生成されたすべてのコンテンツを必ず自分で確認し、検証してください。
LLMは便利なツールですが、実際の製品開発チームの専門知識や判断を完全に置き換えることはできません。
以下のデフォルト値を使用してプログラムを実行するには、
このコマンドは、エージェントのチームを起動し、PRD作成プロセスを自動化し、指定された回数だけ反復します。
このモジュール式アプローチにより、複雑な製品開発タスクを自動化するプロセスを微調整する余地が得られます。
アプリケーションを実行すると、エージェントは連携してPRDを作成・改良します。
最終的なPRD.mdファイルには、レビューと改訂の過程で行われた主な変更点を要約した文書の改訂メモというタイトルのセクションが含まれています。このセクションは、文書の更新内容を利害関係者が素早く理解する際に役立ちます。
資産管理アプリケーションに関する最終的なPRDの主な機能強化は次のとおりです。
このチュートリアルでは、MetaGPTとOllamaを使用してPRDの作成と改善を自動化する方法について学びました。マルチ・エージェント・チームを立ち上げ、カスタム・アクションとロールを定義し、反復的なワークフローを実行することで、高品質で実行可能なPRDを作成しました。このモジュール式アプローチは、他のコラボレーションによるAIタスクにも適用でき、AI製品管理を合理化する強力なツールとなります。
