目標ベース反射型エージェントは、問題解決において能動的かつ目標志向のアプローチを取り入れることで、単純反射型エージェントの機能を拡張したものです。



あらかじめ定義されたルールに従って環境の刺激に反応する反射型エージェントとは異なり、目標ベース型エージェントは最終的な目的を考慮し、それを達成するために近づけるアクションを選択するために、計画や推論を活用します。

これらのエージェントは、行動の指針となる特定の目標を設定することで運用されます。エージェントは、実行可能であるさまざまな行動を評価し、その目標を達成するために最も適切なものを選択します。



たとえば、建物内を移動するように設計されたロボットが、特定の部屋に到達するという目標を持っている場合を考えてみましょう。このロボットは、目の前の障害物に単に反応するのではなく、利用可能な選択肢を論理的に評価しながら、迂回を最小限に抑え、既知の障害物を避ける経路を計画します。

目標ベース型エージェントは、推論する能力を持つことで、より単純な反射型エージェントに比べて高い先見性をもって行動できます。将来の状態と、それが目標達成に与える可能性のある影響を考慮に入れながら行動を選択します。



しかし、目標ベース型エージェントは、より高度なタイプと比べると依然として複雑さに制限があり、目標の評価には多くの場合、あらかじめプログラムされた戦略やDecision Treesに依存します。

目標ベース反射型エージェントは、明確な目標の達成が重要であると同時に、リアルタイムでの適応や意思決定も求められるロボティクス、自律走行車、複雑なシミュレーション・システムなどで広く使用されています。