IBMニュースレター
The DX Leaders
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ご登録いただきありがとうございます。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
人工知能（AI）は、機械が世界と対話する方法を変革し、機械がインテリジェントに認識し、推論し、行動することを可能にしました。多くのAIシステムの中核をなすのは、環境に基づいて決断を下し、タスクを実行する自律的なエンティティーである、インテリジェント・エージェントです。
これらのエージェントは、単純なルールベースのシステムから、時間とともに適応・進化する大規模言語モデル（LLM）によって駆動される高度な学習システムまで、多岐にわたります。
AIエージェントは、その知能のレベル、意思決定のプロセス、および望ましい結果を達成するために周囲と対話する方法に基づいて分類されます。一部のエージェントは、完全にあらかじめ定義されたルールのみに基づいて動作しますが、他のエージェントは学習アルゴリズムを使用して自身の行動を洗練させます。
AIエージェントには主に5つのタイプがあります：単純反射型エージェント、モデルベース反射型エージェント、目標ベース型エージェント、効用ベース型エージェント、そして学習型エージェントです。各タイプには、基本的な自動システムから高度な適応性のあるAIモデルまで、独自の強みと用途があります。
これら5つのタイプはすべて、マルチエージェント・システムの一部として組み合わせてデプロイすることができ、それぞれのエージェントが最も適したタスクの一部を担当するように特化させることが可能です。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
単純反射型エージェントは、最も基本的なタイプのAIエージェントであり、環境条件に対する直接の応答に基づいて動作するように設計されています。これらのエージェントは、条件アクションルールとして知られる事前定義されたルールに従って、過去の経験や将来の結果を考慮せずに意思決定を行います。
反射型エージェントは、センサーを通じて得た現在の環境に対する認識を適用し、あらかじめ定められた固定のルールに基づいて行動を実行します。
たとえば、サーモスタットは単純な反射型エージェントの一例であり、温度があるしきい値を下回るとヒーターを作動させ、設定された温度に達するとヒーターを停止します。同様に、自動信号機システムも、過去の状態を記憶することなく、交通センサーのインプットに基づいて信号を切り替えます。
単純反射型エージェントは、ルールが明確に定義されており、構造化され、かつ予測可能な環境で効果的です。ただし、記憶や学習、長期的な計画が求められるような動的または複雑な状況には、対応が難しくなります。
過去の情報を保管しないため、あらかじめ定義されたルールだけでは新しい状況に対応しきれない場合、同じ誤りを何度も繰り返す可能性があります。
モデルベース反射型エージェントは、単純反射型エージェントのより高度なバージョンです。意思決定には依然として条件・アクションルールを用いますが、同時に内部に世界のモデルを持っています。このモデルにより、エージェントは環境の現在の状態を把握し、過去の対話がどのように影響を与えたかを理解することができ、より適切な意思決定を行えるようになります。
現在の感覚インプットのみに反応する単純反射型エージェントとは異なり、モデルベース反射型エージェントは、内部モデルを用いて環境の変化を推論し、それに基づいて意思決定を行います。
たとえば、部屋を移動するロボットは、目前の障害物に反応するだけでなく、これまでの移動経路やすでに通過した障害物の位置も考慮に入れることがあります。
過去の状態を追跡するこの機能により、モデルベース反射型エージェントは、部分的に観測可能な環境でより効果的に機能するようになります。コンテキストを記憶し、将来の決定に使用する必要がある状況に対処できるため、単純なエージェントよりも適応性が高くなります。
ただし、モデルベース型エージェントは柔軟性を向上させるものの、動的な環境における本質的に複雑な問題に対応するために必要となる、高度な推論力や学習能力は依然として備えていません。
目標ベース反射型エージェントは、問題解決において能動的かつ目標志向のアプローチを取り入れることで、単純反射型エージェントの機能を拡張したものです。
あらかじめ定義されたルールに従って環境の刺激に反応する反射型エージェントとは異なり、目標ベース型エージェントは最終的な目的を考慮し、それを達成するために近づけるアクションを選択するために、計画や推論を活用します。
これらのエージェントは、行動の指針となる特定の目標を設定することで運用されます。エージェントは、実行可能であるさまざまな行動を評価し、その目標を達成するために最も適切なものを選択します。
たとえば、建物内を移動するように設計されたロボットが、特定の部屋に到達するという目標を持っている場合を考えてみましょう。このロボットは、目の前の障害物に単に反応するのではなく、利用可能な選択肢を論理的に評価しながら、迂回を最小限に抑え、既知の障害物を避ける経路を計画します。
目標ベース型エージェントは、推論する能力を持つことで、より単純な反射型エージェントに比べて高い先見性をもって行動できます。将来の状態と、それが目標達成に与える可能性のある影響を考慮に入れながら行動を選択します。
しかし、目標ベース型エージェントは、より高度なタイプと比べると依然として複雑さに制限があり、目標の評価には多くの場合、あらかじめプログラムされた戦略やDecision Treesに依存します。
目標ベース反射型エージェントは、明確な目標の達成が重要であると同時に、リアルタイムでの適応や意思決定も求められるロボティクス、自律走行車、複雑なシミュレーション・システムなどで広く使用されています。
効用ベース反射型エージェントは、単に目標を達成するだけでなく、効用関数を用いて行動を評価・選択し、全体的なメリットを最大化することを目指します。
目標ベース型エージェントが特定の目標を達成できるかどうかに基づいて行動を選択するのに対し、効用ベース型エージェントは、さまざまな可能な結果を考慮し、それぞれに効用値を割り当てることで、最も最適な行動方針を判断します。これにより、複数の目標やトレードオフが関わる状況において、より細やかな意思決定が可能になります。
たとえば、自動運転車がルートを走行する際に、スピード、燃費、安全性のいずれを優先するかという判断を迫られることがあります。この場合、単に目的地に到達することだけを目指すのではなく、移動時間の短縮、燃費の向上、乗客の安全確保といった効用関数に基づいて各選択肢を評価します。そして、全体的な効用スコアが最も高い行動を選択します。
eコマース企業では、効用ベース型エージェントを活用して料金体系の最適化や製品の推奨を行うことがあります。このエージェントは、販売履歴、顧客の好み、在庫状況などさまざまな選択肢を評価し、それに基づいて製品を動的に価格設定するための意思決定を行います。
効用ベース反射型エージェントは、単純な二択による目標ベース型の意思決定では不十分な、動的かつ複雑な環境において効果を発揮します。これらのエージェントは、競合する目的のバランスをとり、変化する状況に適応することで、より知的で柔軟な行動を実現します。
ただし、正確で信頼性の高い効用関数を作成することは容易ではありません。意思決定の結果に影響を与える複数の要素を慎重に考慮する必要があるためです。
学習エージェントは、新しいデータや経験に適応することで、時間の経過とともにその性能を向上させます。あらかじめ定義されたルールやモデルに依存する他のAIエージェントとは異なり、学習型エージェントは環境からのフィードバックに基づいて行動を継続的に更新します。これにより、意思決定能力を高め、動的かつ不確実な状況でもより優れたパフォーマンスを発揮することができます。
学習型エージェントは、通常4つの主要な構成要素で構成されています。
性能要素：ナレッジ・ベースに基づいて意思決定を行います。
学習要素：フィードバックや経験に基づいて、エージェントの知識を調整・向上させます。
クリティック：エージェントのアクションを評価し、報酬やペナルティといった形でフィードバックを提供します。
問題ジェネレーター：エージェントが新たな戦略を発見し、学習を向上させるための探索的な行動を提案します。
たとえば、強化学習では、エージェントがさまざまな戦略を探索し、正しい行動には報酬を、誤った行動にはペナルティを受け取ることがあります。時間の経過とともに、エージェントはどの行動が報酬を最大化するかを学習し、自身のアプローチを洗練させていきます。
学習型エージェントは非常に柔軟性が高く、複雑で常に変化する環境にも対応可能です。これらは、自動運転、ロボティクス、そしてバーチャル・アシスタントなどのアプリケーションで活用されており、人間のエージェントを支援するカスタマー・サポートなどにおいて特に有用です。
対話から学習できる能力により、学習型エージェントは、チャットボットやソーシャル・メディアといった分野で価値を発揮します。これらの分野では、自然言語処理（NLP）を活用してユーザーの行動を分析し、コンテンツの推奨事項を予測・最適化します。
AIシステムがますます高度化する中で、階層型エージェントの必要性が高まっています。これらのエージェントは、複雑な問題をより小さく扱いやすいサブタスクに分割するよう設計されており、現実のシナリオにおける複雑な課題の処理を容易にします。上位レベルのエージェントは全体的な目標に注力し、下位レベルのエージェントはより具体的なタスクを担当します。
さまざまなタイプのAIエージェントを統合するAIオーケストレーションによって、複数のドメインにわたる複雑なタスクを管理できる、高度に知的で適応力のあるマルチエージェント・システムを実現できます。
このようなシステムは、動的な環境にリアルタイムで対応しながら、過去の経験に基づいて継続的に性能を向上させることができます。
たとえば、スマート・ファクトリーにおいては、スマートな管理システムが、自律的な反射型エージェントを活用して基本的な自動化を実現している場合があります。これらのエージェントは、センサーからのインプットに対してあらかじめ定義されたルールに基づいて反応し、たとえば安全上のリスクが検知された場合にコンベアベルトを即座に停止させるなど、機械が環境の変化に即応できるよう支援します。
一方、モデルベース反射型エージェントは、世界の内部モデルを保持し、機械の内部状態を追跡しながら、過去の対話に基づいてオペレーションを調整します。例としては、故障が発生する前に保守の必要性を認識することなどが挙げられます。
より上位の階層では、目標ベース型エージェントが、生産スケジュールの最適化や廃棄物の削減といった工場の具体的な目標を推進します。これらのエージェントは、目標を達成するために最も効果的な方法を見極めるために、さまざまな行動の選択肢を評価します。
効用ベース型エージェントはさらにこのプロセスを洗練させ、エネルギー消費、コスト効率、生産速度といった複数の要素を考慮し、期待される効用を最大化する行動を選択します。
最後に、学習型エージェントは、強化学習や機械学習（ML）の手法を通じて、工場のオペレーションを継続的に改善します。これらのエージェントはデータのパターンを分析し、ワークフローを適応的に調整し、製造効率を最適化するための革新的な戦略を提案します。
5種類のAIエージェントを統合することで、このAI駆動のオーケストレーションは、意思決定プロセスを強化し、リソース配分を効率化し、人間の介入を最小限に抑えることで、より知的で自律的な産業システムを実現します。
エージェント型AIが進化を続ける中、生成AIの進歩は、さまざまな業界におけるAIエージェントの能力をさらに高めていくでしょう。AIシステムは、複雑なユースケースの処理や、カスタマー・エクスペリエンスの向上にますます熟練してきています。
eコマース、医療、ロボティクスのいずれにおいても、AIエージェントはワークフローの最適化、プロセスの自動化を進め、組織がより迅速かつ効率的に問題を解決できるよう支援しています。
この包括的なガイドでは、主なユースケース、コア機能、そしてビジネスに適したソリューションの選択に役立つステップバイステップの推奨事項を詳しく解説しています。
この「Mixture of Experts」のエピソードでは、AIエージェントの将来などについてAIの専門家が深く掘り下げ、最先端の情報を提供します。
生成AIを使用してワークフローとプロセスを自動化する強力なAIアシスタントとエージェントを構築、デプロイ、管理しましょう。
信頼できるAIソリューションでビジネスの未来を構築します。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
事前構築済みのアプリケーションとスキルをカスタマイズする場合でも、AIスタジオを使用してカスタム・エージェント・サービスを構築し、デプロイする場合でも、IBM watsonxプラットフォームが対応します。