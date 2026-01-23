AIエージェントの相互運用性のためのACPの使用：マルチエージェント・ワークフローの構築

このプロジェクトでは、ACP（acp-sdk経由）がエコシステム全体での一貫した観測可能なコラボレーションをどのように合理化できるかを示すワークフローを実証します。

ワークフローは、ユーザーがURLを指定した時点で開始されます。そこから、専門エージェントによるモジュール式でフレームワークに依存しないシステムにより、ウェブページのコンテンツがプロ仕様の批評を添えたクリエイティブな成果物（オリジナル楽曲）に変換されます。すべてのコンポーネントが協調して、これらのアウトプットを単一で統合された、人間が判読できる形式のMarkdownレポートに結合します。この最終的な成果物はオリジナルのデータが完全に変換されたものであり、クリエイティブな生成物と分析的な洞察を融合させています。

このソングライティングのワークフローは、ACPがシステム全体の共有通信レイヤーとして機能することにより、マルチエージェントのエージェント型AIシステムが、BeeAIとcrewAIという2つの異なるフレームワークで開発されたエージェント間のコラボレーションを調整する方法を示しています。

通信と実装を分離することで、システムのモジュール化と拡張可能性を維持し、フレームワーク全体でエージェントをオーケストレーションし、構造化されていないウェブコンテンツから一貫したエンドツーエンドのアウトプットを生成できます。

ACPエージェント

このプロジェクトでは、4つの専門的なAIエージェントを使用します。

Researchエージェント（crewAI）： 指定されたURLからテーマや重要な情報を抽出します。

指定されたURLからテーマや重要な情報を抽出します。 SongWriterエージェント（crewAI）： リサーチに基づいてオリジナル楽曲を生成します。

リサーチに基づいてオリジナル楽曲を生成します。 A&Rエージェント（BeeAI）： ヒットの可能性、強味、懸念事項、推奨事項など、楽曲に対するプロフェッショナルな批評を提供します。

ヒットの可能性、強味、懸念事項、推奨事項など、楽曲に対するプロフェッショナルな批評を提供します。 Markdownレポート・エージェント（crewAI）：ソングライティング・クルーとA&Rエージェントからのアウトプット・データを組み合わせて、クリーンで判読可能なMarkdownレポートに形式化します。

ソングライティングと批評プロジェクトのワークフロー

ワークフローは、ユーザーがクライアント・アプリケーションを通じてURLを送信した時点で開始されます。クライアントは、ACPメッセージを使用してこのURLをResearchエージェントに送信します。Researchエージェントはウェブページのコンテンツを読み取って分析し、関連するテーマを抽出します。 次に、SongWriterエージェントはこのリサーチ・データを受信し、分析中にソース・マテリアルから特定されたテーマにヒントを得て、オリジナル楽曲を制作します。生成された楽曲は、ACPからA&Rエージェントに送信され、批評されます。 A&Rエージェントは楽曲を評価し、そのポテンシャル、強味、改善点に関する詳細なフィードバックを提供します。また、ターゲットとなるオーディエンスを特定し、スタイル上の影響を提案し、類似するアーティストやジャンルとの比較を行うこともできます。この批評は、楽曲とともに、Markdownレポート・エージェントに転送されます。 最後に、Markdownレポート・エージェントは、楽曲と批評を、クリーンで判読可能なMarkdownレポートとして形式化し、これを保存してユーザーに表示します。

ワークフロー全体を通じて、エージェント間で交換されるメッセージは、メタデータで強化されたJSONオブジェクトとして構造化されます。このメタデータは、各エージェントがメッセージの内容、コンテキスト、および予想される応答を理解するのに役立ちます。

このワークフローは、マルチエージェントのデータ変換および分析パイプラインのオーケストレーションを必要とするあらゆるユースケースに適用できる、再利用可能なパターンを示しています。