単純反射型エージェントはマルチエージェントシステム内で、LLM を利用したチャットボットや意思決定ボットなど他の種類のAIエージェントと組み合わせることができます。例えば、工業用プレス機が設置されている工場の単純反射型エージェントは、「機械の温度が100℃を超えたら直ちにシャットダウンする」というルールに従います。

その上に、コンテキスト認識型の監視機能を持つモデルベースの反射型エージェントがあります。単純エージェントとは異なり、このエージェントにはシステムの内部モデルがあります。例えば、機械が最初に起動したときに温度が急上昇することはあるものの、1 時間稼働した後で温度が急上昇すれば、それは正常ではないということを認識します。このメモリーを使用して不必要なシャットダウンを回避し、通常のウォームアップ・サイクル中に印刷機が停止されないようにします。

別のレベルのユーティリティー・ベースのエージェントは、効率を最大化し、コストを最小限に抑えるために、ユーティリティー機能を使用して、起こりうるさまざまな結果を比較検討します。たとえば、（熱蓄積を減らすために）機械の動作を少し遅くすることが、生産を完全に停止するよりも好ましいかどうかを計算できます。このエージェントはユーティリティーが最も高くなると思われるアクションを選択します。

下位レベルの単純反射エージェントは、防御の最終ラインです。危険なほどに温度が上昇した場合に、即座にマシンをシャットダウンします。このエージェント・アーキテクチャーを組み合わせ、各AIエージェントが最適な作業を行うことで、ラインの安全性と生産性を確保できます。