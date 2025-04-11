IBMニュースレター
営業における AIエージェントとは、営業関連の業務をリアルタイムで自動化し、強化できるAI搭載ツールを使用することです。AIエージェント・テクノロジーは、組織の販売データと顧客データを独自に分析して学習し、ビジネス・ニーズを強化するためにさまざまな機能を実行できます。
営業向けに構築されたAIエージェントは、オートメーションとAI機能の使用を通じて、チームが時間のかかる作業をより適切に管理し、見込み客とより生産的な会話を行えるように支援します。その結果、顧客体験が向上し、コンバージョン率も向上します。チャットボットは以前から存在していましたが、AIエージェントはこのテクノロジーの新バージョンであり、営業チームがアウトリーチを管理し、取引を成立させ、メッセージを配信する方法を変革しています。
AIエージェントの際立った特徴は、人間の介入がほとんどまたはまったくなくても自律的に行動し、適切と判断した措置を実行できる能力です。購入プロセスが進化するにつれて、営業プロセスもそれに対応する必要があります。今日の購入者は情報に溢れており、販売員、特に販売開発担当者（SDR）が連絡を取るずっと前に、製品やサービスの評価に役立つ幅広い参考情報を見つけることができます。
購入者は、特にカスタマイズされたエクスペリエンスに関して、取引する組織や企業により多くのことを期待しています。1 AI営業ツールによるこの種のパーソナライズされたアプローチがなければ、営業チームは顧客エンゲージメントを失う可能性が高くなります。これらのAIツールは、見込み客に24時間365日対応し、いつでも問い合わせに回答し、次のステップですぐにフォローアップすることで、顧客満足度を高めながら営業チームのワークフローを最適化できます。
これらのAIエージェントは、人間の営業担当者を補助する手段として機能し、熟練した営業担当者が顧客にアプローチできるようサポートします。生成AIにより、AIアシスタントは大幅に進化し、さらに高レベルの予測分析へと進化し続けています。営業向けAIエージェントは次のレベルです。これらのAIエージェントは、人間の営業担当者に取って代わることはできませんが、効率性を最適化し、売上を促進し、営業プロセスにおけるワークフローを簡素化することができます。
AIエージェントは主に、機械学習（ML） 、自然言語処理（NLP）、大規模言語モデル（LLM）などの高度なテクノロジーを活用して構築され、営業プロセスを強化し、顧客とのやり取りを改善します。このシステムは、顧客エンゲージメントの自動化とパーソナライズを行い、戦略を強化して、より効率的かつ効果的なものにするように設計されています2。優秀なAI営業エージェントの中には、OpenAI、Salesforce、Slack、Hubspotなどの一般的な技術スタックとシームレスに連携できるものもあります。
AI営業エージェントのかなめは、顧客関係管理（CRM）システムとの統合です。CRMは、購入履歴、好み、やり取りなど、顧客に関する大量のデータを保管します。AIエージェントは徹底的なデータ分析を行って個々の顧客の行動やニーズに関するより深い知見を獲得し、潜在的な見込み客に先見的にアプローチできるようになります。たとえば、AIエージェントは、顧客が特定の商品を購入する可能性が高いことを示す顧客のオンライン・ショッピング・パターンを特定し、パーソナライズされたおすすめやフォローアップ・アクションをトリガーすることができます。
AIエージェントは、人間の入力に依存せずに動作するなど、「舞台裏」のタスクを処理し、人間のガイダンスを最小限またはまったく受けずにタスクを実行できます。営業プロセスに対して先見的なアプローチを取り、意思決定を行い、自律的に顧客と対話します。このタイプのAIエージェントは、ソーシャル・メディア、Webサイト、CRMシステムなど、さまざまなプロバイダーやソースからのデータをスキャンすることで、有望な見込み客を識別できます。アルゴリズムを使用して、見込み客が潜在顧客にコンバージョンする可能性を評価し、事前に定義された基準に基づいて見込み客の適格性を自動的に評価します。
AIエージェントの中には、繰り返し作業を自動化するために人間よりも支援的な役割を果たすものもあれば、自律的な推論を実行して意思決定を支援できるものもあります。これらのAIエージェントと他の非エージェント・アシスタントとの違いは、データを分析し、行動計画を作成し、その計画を実行する能力です。アシスタント・エージェントは、パーソナライズされたEメールとLinkedInのテンプレート、メッセージ、アウトリーチ戦略の作成、会議のスケジュール設定を行うことができます。
AI営業担当者にはさまざまな潜在的なユースケースがありますが、その中で最も一般的なものは、業務の自動化や顧客データへのアクセスの簡素化です。このAIテクノロジーは、営業業務の構築と推進を目指す組織に多くの機会をもたらします。
外部データとCRMを使用することで、AIエージェントは予測アルゴリズムを使用して各リードの品質を評価し、コンバージョンする可能性に基づいてスコアを付け、フォローアップの優先順位を付けることができます。これにより、営業チームは有望な潜在顧客にセールス・コールやアウトリーチを集中させることができます。
顧客データを使用することで、AIエージェントは自律的に顧客と対話し、人間の介入をほとんど必要とせずに意思決定を行うことができます。Eメール、チャットボット、音声アシスタントを通じて、パーソナライズされた方法で顧客と関わり、顧客の問い合わせに答え、潜在顧客を営業プロセスに導くことができます。
AIエージェントは、過去の販売データと現在の傾向を分析して、将来の営業業績を予測できます。潜在的な販売機会について独自の知見を提供し、リスクを浮き彫りにし、業績を向上させるためのアクションを推奨します。その結果、営業チームはデータ駆動型の意思決定を行い、戦略を計画し、リソースをより効果的に割り当てることができるようになります。
AIエージェントは、繰り返し作業を最小限に抑えるだけでなく、営業チームのメンバーにとってのコーチング・ツールとしても利用できます。エージェント型AIツールは、営業での会話を分析し、営業担当者にリアルタイムでフィードバックを提供できます。エージェントは、異論への対処方法の改善や、より効果的なクロージング戦略などの改善を提案できます。そうすることで、営業担当者はスキルを磨き、業績を向上させることができます。
AIエージェントは、営業チームが営業サイクルの各段階でより迅速に成果を達成できるよう支援します。顧客機会を手作業で見つけることで生じる遅れをなくし、顧客を新製品に自動的にマッチングすることで、意思決定までの時間を短縮します。エージェントは、営業プロセスのあらゆる段階で顧客に即時の支援と応答を行うことで、優れたカスタマー・サポートを提供できます。
AIエージェントは、ビジネス・データと売上データを活用して、リソースを比例的に増やすことなく、コンバージョンの可能性に基づいて見込み客にスコアと優先順位を付けます。その結果、人間の営業チームは最も有望な見込み客に集中することができ、成功につながる可能性が最も高いところに注力できます。エージェントは、見込み客の適格性を管理し、セールス・パイプライン全体で使用される特定のメトリクスに基づいて意思決定を行うことができます。
AIエージェントは、過去の売上データ、顧客行動、市場動向を分析し、実行可能な知見を生成するので、営業チームは戦略、料金体系、製品の提供について十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。たとえば、顧客満足度の調査から、顧客がオンボーディング中に特定の製品の詳細について混乱していることが判明する場合があります。営業チームは、よくある質問に答えるために、オンボーディングに「Fよくある質問」セクションを追加することを検討してもいいでしょう。
機械学習アルゴリズムを使用することで、AIエージェントは、高度にパーソナライズされたエクスペリエンスを顧客に提供し、より強力な顧客プロファイルの構築を支援できます。エージェントは、個々の顧客の好みに基づいて、カスタマイズされたメッセージ、推奨事項、オファーを提供できます。そのため、すべてのリード創出が戦略的に行われ、より強力なカスタマー・リレーションシップを促進し、全体的なコンバージョン率を向上させることができます。
AIエージェントの中にはすぐに使用できるものもあれば、組織固有のニーズやユースケースに合わせて構築できるものもあります。一部はコードのカスタマイズがほとんどまたはノーコードで、営業チームが迅速に成果を確認できるようにしています。AIエージェントのスケーラブルな性質も強力な特徴です。エージェントは大量の見込み客を処理し、データ入力を容易に管理できます。
AIエージェントの主要な機能は、異なる時間帯にわたって顧客と24時間体制で一貫したエンゲージメントを提供できることです。そのため、潜在顧客を放置することがなくなり、いつでも販売機会を追求できるため、応答時間と顧客満足度が向上します。
人間の従業員による手動エラーは時々発生し、避けられません。しかし、営業チームがAIエージェントを使用すると、正確なアウトプットを提供できるため、間違いのリスクが軽減されます。最新の包括的なデータにより、AI営業担当者は正確な予測を行い、営業機能を簡素化することができます。
AIエージェントは、買い手と売り手の両方に刺激的な機会をもたらします。しかし、新しいテクノロジーには学習曲線が伴い、強力な支援が必要になります。組織は、AI導入の開始当初から営業担当者にトレーニングを行うために時間とリソースを費やす意欲が必要です。
顧客はAI技術のメリットを知れば知るほど、AIを活用した組織を好むようになるでしょう。AI機能は、即時の応答や、高度にパーソナライズされた対応など、顧客に独自のメリットをもたらします。顧客が何が可能かを発見したら、営業組織は顧客の期待に臨機応変の対応する必要があります。AIツールを導入して拡張するには、組織はオープンになり、意欲的に進化して期待を調整する必要があります。
営業にAIエージェントを効果的に導入したい組織は、人間の従業員をトレーニングする必要があります。これらのテクノロジーはチーム・メンバーの仕事に根本的な変化をもたらすことが多く、期待を管理するのが営業部長の仕事です。さらに、このトレーニングでは、適切なAIのプロンプトの出し方、人間のインプットが必要なときを認識する方法も従業員に教える必要があります。
AI営業担当者・ツールを機能させるには、営業チームは具体的な目標を定義し、組織が達成しようとしている主要なKPIを要約する必要があります。営業チームが網を広げすぎると、負荷が大きすぎて、最終的には効率よりも混乱を引き起こす可能性があります。センチメント分析を使用して営業チームの業績を向上させたり、AIデータ分析を使用して見込み客の質を向上させたりするなど、特定の目標に合致する優先順位を選択する必要があります。どのような目標であっても、スムーズな移行と効果的な使用を促進するためには、測定可能なベンチマークが必要です。
AIツールの良し悪しは、そのツールが利用するデータにかかっています。営業部門のAIエージェントはまさにそうです。AIエージェントが顧客と直接やり取りしている場合、リスクは非常に高くなります。つまり、CRMと潜在顧客のデータベースは正確で関連性のあるものである必要があります。組織は、顧客の信頼をさらに確かなものにし、透明性を高めるために、特定のデータ・ガバナンス慣行を導入することを検討する場合があります。
