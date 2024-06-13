顧客エンゲージメントとは

近年、顧客の期待は高まっており、ブランド・ロイヤルティを以前よりも迅速に乗り換えるようになっています。2024年のIBMの小売業調査では、すべての所得層の消費者の77％が「価格が高すぎる場合は別の選択肢を取る」と回答しています。そのため、組織は顧客満足度を維持するために、顧客ライフサイクル全体にわたる顧客エンゲージメント施策を優先する必要があります。

Salesforceによると、顧客の80％は、販売する製品やサービスと同じくらい、企業が提供する体験を重視しています。1組織は、店舗での応対からソーシャルメディア、Eメール、フォーラム、コンタクトセンターに至るまで、オムニチャネルのカスタマー・ジャーニー全体を通じて顧客とつながる必要があります。オムニチャネルで一貫した顧客対応を行うことが、カスタマー・ジャーニー全体での顧客エンゲージメントを成功させる最良の方法です。

一部の顧客は、製品やサービスを購入する企業とのより深い感情的なつながりを求めています。一方で、購入した商品が問題なく機能してくれれば十分だと考える顧客もいます。

効果的な顧客エンゲージメントは、組織が新規顧客を獲得し、既存顧客を維持するのに役立ちます。