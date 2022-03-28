オムニチャネル・カスタマー・サービスとは、デバイスやタッチポイントがシームレスに統合されたネットワーク全体で、顧客に対する支援とアドバイスを提供するものです。堅牢なオムニチャネル・カスタマー・サービスを提供する企業は、コミュニケーション・チャネルに関わらず、常に優れた顧客体験を提供できます。
デジタル・チャネルと新しい通信テクノロジーの成長によって、企業はカスタマー・サポートにオムニチャネルのアプローチを採用できるようになりました。そうすることで、コールセンター、Webチャット、SMS、メッセージ、Eメール、ソーシャル・メディアなど、複数のチャネルでのやり取りを管理できます。例えば、あるカスタマー・サポートの会話が、Twitterで始まり、テキスト・メッセージに続き、最後は電話で終わる場合にも、すべてシームレスでつながりのある体験となります。顧客は、各チャネルでやり取りするたびに立ち止まって問題を説明する必要がありません。
テクノロジーの進歩に伴い、顧客の期待も変化しています。Forrester社が実施した最近の調査では、2022年までにデジタル・タッチポイントが米国の小売売上高の57％以上に影響を与えるとされています。今日、顧客は店舗内での効率的なやり取り、チャネルに依存しないシームレスな体験、注文や入手可能性の迅速な通知を期待しています。
さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって、業界全体でデジタルへの移行が加速しています。B2BとB2Cのビジネスはいずれも、スムーズなカスタマー・サポートと顧客体験を提供するために、サイロ化された販売アプローチと複雑な購買力学を更新する必要に迫られています。1
優れた顧客体験は、高品質なカスタマー・サービスの核となるものです。顧客が好みのチャネルにアクセスして、一貫した購入体験をできるようにすることが、オムニチャネル・カスタマー・サポートの中心です。
その結果、どのようなメリットがあるのか考えてみましょう。
カスタマー・サービスに関しては、顧客はすべてのタッチポイントを通じて途切れることのないブランド体験を期待しています。企業はオムニチャネルのアプローチから、カスタマー・サービスに次のような追加のメリットを得られます。
オムニチャネルのカスタマー・サービスを成功させることは、購入者の満足度と維持に不可欠です。デジタルと対面のタッチポイント全体で継続性を確保できない企業は、継続性を確保している競合他社に顧客を奪われるリスクがあります2 。
Forrester社の「オムニチャネル成熟度評価」によると、オムニチャネル・システムの成功の測定には以下の3つの基準が用いられています。
オムニチャネル・システムを評価して、何がうまく機能していて、どこに改善が必要かを突きとめる必要があります。戦略を作成することは、企業がオムニチャネル・カスタマー・サービスの次のステップを計画するのに役立ちます。
戦略を検討する際には、顧客の期待と行動を理解することが重要です。顧客は効率や利便性だけを求めているのでなく、関係全体をコントロールしたいと考えています。また、テクノロジーとともに顧客の行動も変化しています。多くの顧客が、デジタルで、複数のチャネルやデバイスを通じてショッピング体験を始めています。
企業は、顧客の要求に応えるために必要な変化に対応しなければなりません。これらの変更には、在庫管理、従業員のトレーニング、顧客認識型から顧客主導型への変革などが含まれます。
オムニチャネル・カスタマー・サービスを改善するための戦略には、次のような施策があります。
さまざまな業界のB2B企業とB2C企業が、オムニチャネルのカスタマー・サービスを使用しています。最近、BOPIS経由で商品を購入したことがあるなら、その組織のオムニチャネル運営に関与したことになります。Target、Amazon、Home Depot社など、有名な小売業者は、スマートフォン・アプリなどの強力なオムニチャネル・システムを採用しています。
オムニチャネル戦略を活用する他の業界には、次のものがあります。
マルチチャネルとは、カスタマー・サービスとエクスペリエンスのためのシステムであり、複数の通信チャネルで構成されています。マルチチャネルとオムニチャネルを区別する主な要因は次の2つです。
マルチチャネルは、企業が顧客と購入の過程でつながるためにさまざまなチャネルを使用しているため、本質的に間違っているわけではありません。一方、実施された調査によると、顧客は一貫性のあるユーザー・エクスペリエンスを求めるようになることがわかっています（オムニチャネル・オペレーションではそれを提供できます）。
非常に複雑な製品を扱う小売業者がオムニチャネル・オペレーションを使用する場合には課題が生じ、販売からカスタマー・サービスまで、あらゆる手段がより困難になる可能性があります。複雑な製品では通常、十分な訓練を受け、知識豊富な営業担当者が顧客をサポートする必要があります。しかし、動画、3Dアニメーション、拡張現実などのリッチ・メディアを使用すれば、顧客がセルフサービスでエンゲージメントを高める手段を作ることができます1。
従来の小売販売やカスタマー・サービスの方法も、オムニチャネル・オペレーションのデジタル・プロセスに移行する際の課題となります。B2Bの世界をデジタル・システムに移行することによって、本質的に価格の透明性が生まれ、顧客は店舗で買い物をしながら、オンラインで最安値や最良のサービスを確認できるようになります。企業が情報を一貫して管理しなければ、顧客を失うリスクがあります。
在庫管理や従業員トレーニングに関連する組織的な課題もあり、これもカスタマー・サービスに影響を与えます。オムニチャネル・サービスを試みながら、在庫を店舗とオンラインでサイロ化した状態に保つ組織では、供給の問題に直面することになります。むしろ、在庫と注文の管理に対して全社的なアプローチを採用する必要があります。
さらに、企業はオムニチャネル戦略を実行に移す際に、顧客対応担当者のトレーニングに苦労しています。オムニチャネルのカスタマー・サービスは有益ですが、カスタマー・ジャーニーにおいて顧客中心の従業員が持つ価値を見失っている企業もあります。オムニチャネルでは顧客のセルフサービスが増えるからこそ、営業担当者や従業員が、手厚い対応の必要な顧客や購入に対して、より優れた顧客体験を提供する機会があります。見落とされがちなことですが、それらの従業員をトレーニングすることは、オムニチャネル・カスタマー・サービスの重要な側面です。
