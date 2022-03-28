オムニチャネル・カスタマー・サービスとは

非常に複雑な製品を扱う小売業者がオムニチャネル・オペレーションを使用する場合には課題が生じ、販売からカスタマー・サービスまで、あらゆる手段がより困難になる可能性があります。複雑な製品では通常、十分な訓練を受け、知識豊富な営業担当者が顧客をサポートする必要があります。しかし、動画、3Dアニメーション、拡張現実などのリッチ・メディアを使用すれば、顧客がセルフサービスでエンゲージメントを高める手段を作ることができます1。

従来の小売販売やカスタマー・サービスの方法も、オムニチャネル・オペレーションのデジタル・プロセスに移行する際の課題となります。B2Bの世界をデジタル・システムに移行することによって、本質的に価格の透明性が生まれ、顧客は店舗で買い物をしながら、オンラインで最安値や最良のサービスを確認できるようになります。企業が情報を一貫して管理しなければ、顧客を失うリスクがあります。

在庫管理や従業員トレーニングに関連する組織的な課題もあり、これもカスタマー・サービスに影響を与えます。オムニチャネル・サービスを試みながら、在庫を店舗とオンラインでサイロ化した状態に保つ組織では、供給の問題に直面することになります。むしろ、在庫と注文の管理に対して全社的なアプローチを採用する必要があります。

さらに、企業はオムニチャネル戦略を実行に移す際に、顧客対応担当者のトレーニングに苦労しています。オムニチャネルのカスタマー・サービスは有益ですが、カスタマー・ジャーニーにおいて顧客中心の従業員が持つ価値を見失っている企業もあります。オムニチャネルでは顧客のセルフサービスが増えるからこそ、営業担当者や従業員が、手厚い対応の必要な顧客や購入に対して、より優れた顧客体験を提供する機会があります。見落とされがちなことですが、それらの従業員をトレーニングすることは、オムニチャネル・カスタマー・サービスの重要な側面です。