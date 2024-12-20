2024年の初めまで遡ってみましょう。特に顧客体験(CX)に関しては、AIの能力の可能性に大きな期待がありました。年が経つにつれて、1つだけ明らかになったことがありました。それは、AIがどこにも進出しないということです。

今日の消費者は AIの可能性をこれまで以上に認識しています。中にはプライバシーの懸念や課題を理解している人もいます。しかし、消費者の支出方法を取り巻く大きな変化にもかかわらず、結局のところ、素晴らしい顧客体験なのです。顧客がその体験に不満を感じている場合、顧客は次の最適なビジネスに移行する可能性が高くなります。

明確に言うと、企業は顧客を魅了し、自社のブランドに忠誠心を持ち続ける方法を見つける必要があるということです。IBM Institute for Business Valueレポート「2025年の5つのトレンド」で明確に概説されているように、「オーダーメイドの体験ほど顧客を取り戻せるものはありません」。それを念頭に置いて、2025年にビジネスリーダーが顧客ロイヤルティと顧客維持を促進するのに役立つ7つの顧客体験のトレンドを紹介しよう。