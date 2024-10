Fred Reichheld氏、ソフトウェア・プロバイダーのSatmetrix社、ビジネス・コンサルタント会社のBain and Companyによって開発されたNPSは、タッチポイントを経験したユーザーに対して、その会社を他の人に勧める可能性を尋ねます。これは、有名な2003年のハーバード・ビジネス・レビュー(IBM.com外部へのリンク)の記事「The One Metric You Need to Grow」で紹介され、それ以来、カスタマー・リレーションシップを理解するための重要なツールとなってきました1。

それは、Enterprise Car Rentals社の元CEOであるAndy Taylor氏がオーディエンスとお客様事例を共有したことから始まりました。同氏が話すには、顧客に2つの質問を尋ねることで顧客ロイヤルティーを測定したそうです。それらの質問は、顧客は体験の質をどのレベルにランク付けするか、およびその会社のサービスを再び利用したいかどうかという質問でした。

Reichheld氏は、そのシンプルさを基に、製品やサービスをソーシャル・グループに推奨するかどうかを尋ねるNPSを作成しました。Bain & Company社は、NPSをネット・プロモーター・システムへと進化させ、それを使って企業が顧客体験のあらゆる側面で顧客により良いサービスを提供できるよう支援しています。