AI時代のプライバシー問題を探る

近年、米国の複数の管轄区域でデータ・プライバシーに関する法律が施行されています。例としては、California Consumer Privacy Actやテキサス州データ・プライバシー・セキュリティ法などが挙げられます。2024年3月、ユタ州はAIの使用を具体的に統制する最初の主要な州法と考えられるArtificial Intelligence and Policy Actを制定しました。

連邦レベルでは、米国政府はまだ新しい全国規模のAI・データ・プライバシー法を施行していません。しかし、2022年に大統領府科学技術政策局(OSTP)は「Blueprint for an AI Bill of Rights(AI権利章典の青写真)」を発表しました。この非拘束型フレームワークでは、AI開発の指針となる5つの原則を規定しています。このフレームワークには、AI専門家がデータの使用について個人の同意を求めるよう奨励するデータ・プライバシー専門セクションがあります。