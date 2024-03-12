カスタマー・サービスは、カスタマー・ケアまたはカスタマー・サポートとも呼ばれ、顧客が購入に満足していることを組織が確認するのに役立ちます。最も重要な意義は、発生する可能性のある回避できない顧客問題に組織が確実に備えられることです。

残念ながら、製品の欠陥はどのプロバイダーであろうと発生します。顧客によっては、何らかの理由で製品を気に入らないということもあります。製品の機能と比較して価格が高すぎると不満を抱く顧客もいます。顧客からのフィードバックは、ポジティブなものでもネガティブなものでも、カスタマー・ジャーニーにおいて予想すべき事柄です。カスタマー・サービス・チームには、ブランドの評判が損なわれないように、これらすべての状況に対処する義務があります。

優れたカスタマー・サービス・エクスペリエンスの特徴は、顧客のニーズに対応するスピード、クリエイティブな問題解決能力、そして顧客ベースを満足させたいという圧倒的な願いです。

カスタマー・サービスの良し悪しは、ビジネスの成功に明らかな影響を与えます。カスタマー・サービスの向上は、顧客維持率と顧客満足度の向上に役立ち、最終的には顧客生涯価値の向上につながります。実際、Salesforceの調査1（ibm.com外部へのリンク）の回答者の88%が、顧客を満足させるには、実際に購入される製品やサービスと同じくらい、優れたカスタマー・サービスが重要であると回答しています。

回避可能な顧客離れを最小限に抑えると、カスタマー・サービスが向上し、組織の収益に貢献します。満足している顧客は忠実な顧客となり、肯定的な口コミを通じて製品を推奨する可能性が高くなります。顧客ロイヤルティーを築くということは、単に優れた製品やサービスを提供することに留まりません。それは企業とカスタマー・サービス担当者がカスタマー・サービスの苦情に積極的に耳を傾け、対応している姿を示すことによっても達成できます。