AIエージェントのユースケース

エージェント型AIは主に大規模言語モデル（LLM）に基づいています。従来のLLMはトレーニングに使用されたデータのみに基づいてアウトプットを生成し、推論能力が限られていましたが、AIエージェントはより困難な目標を達成するために追加のツールとAPIを呼び出すことができます。エージェント型AIは、現在のデータを自律的に取得し、ワークフローを最適化し、目的に基づいてサブタスクを作成できます。生成AIと対話型AIテクノロジーの進歩により、一部のエージェントは自然言語で人間と対話するようになりました。そして、以前のLLMやチャットボットとは異なり、AIエージェントは１つの対話から別の対話までの記憶を保管するため、時間の経過とともに推論能力と精度が向上します。

一般に、AIエージェントはネットワークの一部として開発すると最も有用です。AIエージェントには、さまざまなレベルの複雑さを持つ5つの主要なタイプがあります。それらは次のとおりです。

単純条件反射エージェントは、単一のルールセットに基づいて動作します。情報が欠落している場合は、メモリを保持したり、他のエージェントにクエリを実行したりすることはありません。

モデルベース反射エージェントは、単一のルールセットに基づいて特定のタスクを実行しますが、記憶を保持します。モデルベース反射エージェントは、新しい情報を受け取るとモデルを更新します。

目標ベース・エージェント。事前定義された特定の目標を計画および実行するために外部ツールを使用します。

ユーティリティー・ベースのエージェントは、外部ツールを呼び出して、目標を達成するための一連のアクションと、時間要件など、その目標のための事前定義されたユーティリティーを選択します。